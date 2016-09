Anmerkung unseres Lesers J.A.: Dass Nahles die Lohnkosten (= die Löhne) möglichst niedrig halten und die Versicherungswirtschaft beschenken will, ist nicht neu; genauso ist schon bekannt, dass Schäuble diesen Irrsinn aus unseren Steuergeldern unterstützen will. Auch das Interesse der Arbeitgeber liegt auf der Hand. Warum aber, um Gottes Willen, geben sich die Gewerkschaften zum x-ten Mal dafür her, die Zerstörung der gesetzlichen Umlagerente zu legitimieren???

Anmerkung unserer Leserin R.K.: Soso, das Rentenniveau sinkt und man tut, als sei diese Senkung vom Himmel gefallen und sei in Sorge ob der entstehenden Versorgungslücke im Alter. Man kann den Plänen gemäß nunmehr 7% des Lohn steuerfrei (und damit frei von Sozialabgaben mit der Konsequenz von geringerem gesetzlichen Rentenanspruch, geringerem Arbeitslosen- und Krankengeldanspruch) in die Altersvorsorge stecken. Macht insgesamt zusammen mit dem Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung einen Aufwand von 25,7% (18,7% Beitragssatz gesetzliche Rente plus 7% betriebliche Altersvorsorge) des Bruttolohnes. Würde man diese 25,7% in die gesetzliche Rente einzahlen, müsste niemand sinkende Renten und Altersarmut fürchten. Und was ist mit der paritätischen Beteiligung der Arbeitgeber? Nichts, im Gegenteil, denen wird noch Zucker in den Hin**** geblasen, wenn sie bei diesem Unsinn mitmachen: „Arbeitgeber sollen künftig Zuschüsse von 30 Prozent erhalten, wenn sie für Geringverdiener 240 bis 480 Euro pro Jahr in die betriebliche Altersvorsorge einzahlen. Diesen Betrag können sie von der Lohnsteuer einbehalten.“ Was muss man geraucht haben, um als Gewerkschafter diesem Unfug zuzustimmen?