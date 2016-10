Videohinweise der Woche

Dazu: Bashar Ja’afari and US Peace Council Representatives on Syria

H.E. Bashar Ja’afari, Permanent Representative of the Syrian Arab Republic

Alfred Marder, President of the US Peace Council

Mary Compton, Member of the Executive Board of the US Peace Council

Henry Lowendorf, Member of the Executive Board of the US Peace Council, Head of the Syria Delegation

Joe Jamison, Member of the Executive Board of the US Peace Council, Member of the Syria Delegation

Madelyn Hoffman, Executive Director of New Jersey Peace Action, Member of the Syria Delegation

Donna Nassor, Professor and Lawyer also part of US Peace Council

Quelle: Syrians onutub via YouTube

Anmerkungen Albrecht Müller: Einigen Leserinnen und Lesern wird auffallen, dass die Nachdenkseiten hier auf ein russisches Medium, konkret auf RT Deutsch verlinken

Einigen wird das aufstoßen, sie meinen, man dürfe nicht auf diese (feindlichen) Medien verweisen. Liebe Leserinnen und Leser würde ich Sie gerne fragen: Wo sonst sind Sie über diesen Vorgang informiert worden? Unsere Medien verschweigen wichtige Informationen über Syrien, die nicht in die von Ihnen verbreitete Erzählung zur Entstehung und zum weiteren Verlauf des Konfliktes in Syrien passen.

Das Des-Interesse an der ganzen Geschichte wird übrigens auch an den leeren Stühlen bei der Pressekonferenz sichtbar. Was nicht ins Bild passt, davon wird einfach nicht berichtet. Manipulation durch Verschweigen.

Das wäre jedoch sehr informativ gewesen: