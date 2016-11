Terroranschläge – Eine Antwort auf die Kriege des Westens?

Das war Thema einer Veranstaltung mit Vortrag von mir in Augsburg am 2. November. Es war eine interessante Diskussion zu einer Beobachtung, die der landläufigen Wahrnehmung und den üblichen Verlautbarungen zu den Zusammenhängen von Terrorismus und Kriegen widerspricht: Der Terror ist die Folge unserer Kriege und der „Krieg gegen den Terror“ ist die nächste Stufe der Eskalation der Gewalt. – Die Veranstalter haben meine Einführung aufgezeichnet. Hier ist das Video bei Vimeo und hier der Link zu YouTube. Selbstverständlich würde es mich freuen, die NachDenkSeiten-Leserinnen und -Leser fänden diese Analyse interessant. Damit Sie sich ein bisschen besser orientieren können darüber, was Sie erwartet, folgt unten der Einstieg laut Manuskript. Albrecht Müller.



Auszug aus dem Manuskript für die Einführung Albrecht Müllers zum Thema im Rahmen der 37. Augsburger Friedenswochen

Guten Abend, …

„Terroranschläge – Eine Antwort auf die Kriege des Westens?“ – Sie haben sich ein spannendes Thema ausgesucht.

Ich beginne mit zwei Zitaten. Das erste stammt vom Autor und Visionär George Orwell, aus seinem Buch 1984:

„Und wenn alle anderen die von der Partei verbreitete Lüge glaubten – wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten – dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit.“ (George Orwell, 1984)

Das passt und erklärt vieles, ja fast alles im Umfeld unseres Themas. Wir sind weit über 1984 hinausgekommen. Die Lüge wird überall als Wahrheit verkauft. Nur wenn Sie sich immer vergegenwärtigen, in welch umfassender Weise wir heute manipuliert werden, werden Sie noch durchschauen, was gespielt wird. Ich greife deshalb also auf Orwell, diesen großen Denker, immer wieder zurück. Hängen Sie sich das Orwell-Zitat in den Küchenschrank, so hätte man früher gesagt. Heute am besten an den Bildschirm Ihres Laptops.

Das zweite Zitat stammt vom Herausgeber des Handelsblatts, Gabor Steingart. Er schrieb in seinen Morgenbriefings vom 25.10.2016:

„Nach Beginn der Schlacht um Mossul trifft sich die internationale Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat heute in Paris. Am Nachmittag wollen der französische und der amerikanische Verteidigungsminister, die das Treffen leiten, vor die Presse treten. Triumphalismus nach Plan: Man will wieder Erfolge verkünden, die es im wahren Leben nicht gibt. Der Terrorismus wird durch die Belagerung und Bombardierung der einstigen Drei-Millionen-Stadt im Nordirak nicht beendet, sondern gezüchtet.“

Ende des Zitats.

In der üblichen Erklärung dessen, wie es zum islamistischen Terror und zu mörderischen Anschlägen kommt, kommen die Kriege des Westens nicht vor. Auch nicht die fortwährenden Versuche des Westens, Regierungen zu beseitigen, die ihnen nicht gefallen. Insofern ist es eine wirklich beachtliche Leistung des Herausgebers des Handelsblatts, dies so nackt dahin zu schreiben.

Ich wiederhole den Kern seiner Aussage:

Terrorismus wird durch die Kriege des Westens nicht beendet, sondern gezüchtet.

Würden die NachDenkSeiten geschrieben haben, der Terrorismus werde durch die Kriege des Westens und der NATO nicht beendet, sondern gezüchtet, dann würden die einschlägigen Politiker und Medienmacher unisono schreien:

„Verschwörungstheoretiker!“

„Anti Amerikaner!“

„Putinversteher!“

Vom Handelsblatt wurden im konkreten Fall Ursache und Wirkung in die richtige Reihenfolge gebracht.

Der „islamistische Terror“ ist die Folge der westlichen Kriege und der seit Jahrzehnten betriebenen Destabilisierungspolitik.

…