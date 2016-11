Dazu: Manipulierte Präsidenten-Wahl? Wie sicher sind die Wahlcomputer in den USA

Übermorgen Dienstag finden in den USA die Präsidentenwahlen statt. Eine der vielen Verbalattacken von Kandidat Donald Trump ist, zu behaupten, die Wahlen könnten gefälscht werden, noch an der Wahlurne. Aus seinem Mund heißt das – manipuliert zu seinen Ungunsten, zu Gunsten seiner Mitbewerberin Hillary Clinton. Nun sind diese Wahlurnen in den USA in vielen Staaten längst durch Wahlcomputer ersetzt worden, in die die US-Bürger ihre Stimme direkt hinein tippen. Das berühmte Kreuzchen auf dem Papier gibt es dort nicht mehr. Und Computer zu hacken, das klingt auch fern Trumpscher Wahlkampfpolemik nicht so unplausibel. Frage deshalb an meinen Kollegen Peter Welchering: Was ist denn dran, ganz grundsätzlich, an der Befürchtung, die US-amerikanischen Wahlcomputer könnten manipuliert werden?

Quelle: Bayerischer Rundfunk, B5, „Das Computermagazin“

Anmerkung unseres Lesers T.G.: Resümee: In vielen Fällen gäbe es nicht einmal die Möglichkeit, den Betrug zu entdecken, die Katastrophe ereignet sich, wir wissen nur nicht in welchem Bundesstaat, wir wissen nur nicht genau wann. Die einzelnen Tatsachen in dem neunminütigen Beitrag sind haarsträubend und atemberaubend. Am abenteuerlichsten ist die Tatsache, dass diese wirklich weltbewegenden Informationen im Computermagazin versteckt werden, in sämtlichen NACHRICHTENSENDUNGEN werden sie unterschlagen.

Und: Wie bei US-Wahlen wirklich manipuliert wird

Mit seiner Behauptung, bei den Präsidentschaftswahlen werde betrogen, hat Donald Trump für große Aufregung gesorgt. Wie so oft hat er überzogen. Aber eines stimmt: Es gibt Probleme.

Quelle: n-tv

Wir werden die Reaktionen auf die US-Wahlen morgen ausführlich dokumentieren und haben bereits vor wenigen Minuten einen eigenen Kommentar zum Sieg Trumps veröffentlichen.