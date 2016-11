Eine Zumutung folgt der anderen. Die SPD testet die Leidensfähigkeit ihrer (Noch-)Mitglieder und (Noch-)Sympathisanten täglich aufs Neue.

Sie schlägt ernsthaft Frank-Walter Steinmeier als ihren Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten vor. Nach Gauck braucht es keinen weiteren Präsidenten von US-Gnaden, keinen, der die Entspannungspolitik Brandts und Bahrs ad absurdum führt, indem er eine Doppelstrategie gegenüber Russland vorschlägt: Dialog und Konfrontation (!), Verhandlungen und Abschreckung. Steinmeier hat im Umfeld des Geschehens auf dem Maidan eine zweifelhafte Rolle gespielt.

Am 12. September habe ich auf den NachDenkSeiten gefragt: Für wen arbeitet eigentlich der deutsche Außenminister? Für Sie, für mich, für Deutschland? Eine Anregung zum Beobachten. Daraufhin gab es zustimmende und kritische Stimmen. Ein NachDenkSeiten-Leser machte auf einen sehr interessanten Vorgang aufmerksam. Er schickte einen Link auf eine Analyse von Dokumenten der Regierung von Montenegro:

In diesem Beitrag vom 29. September 2016, geschrieben von Professor Filip Kovacevic, der in San Francisco lebt und arbeitet, mit dem Titel “The Leaked Montenegrin Government Files: Part II – the U.S. Agents of Influence within the German Government” wird davon berichtet, dass in geleakten Papieren der Regierung von Montenegro erkennbar wird, dass sowohl der Sicherheitsberater der deutschen Bundeskanzlerin, Christoph Heusgen, als auch der deutsche Außenminister ein falsches Spiel treiben. Sie haben sich zum Beispiel als treue Unterstützer der US-amerikanischen und NATO-Politik erwiesen, als es um die Frage des Beitritts von Montenegro zur NATO ging.

Der Beitrag liegt leider nur auf Englisch vor. Es lohnt sich aber, ihn zu lesen, jedenfalls für alle, die die genannten Personen und den Personal-Vorschlag der SPD für das Amt des Bundespräsidenten richtig einschätzen wollen.