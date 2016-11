Die neue NDS-Dienstleistung: Eine Dokumentation von interessanten Kabarettsendungen. Jeweils mit Link und kurzer Besprechung.

Der NachDenkSeiten-Leser Thomas Hillebrand hatte die Idee, einzelne herausragende Sendungen der „Anstalt“ fortlaufend zu besprechen und den NachDenkSeiten frei Haus zur Verfügung zu stellen. Als Probe schickte er eine Besprechung der Sendung vom 1.11.2016. Ich habe Thomas Hillebrands Idee ergänzt und vorgeschlagen, er möge doch auch ältere, noch aktuelle Sendungen der „Anstalt“ und die Werke anderer Kabarettisten besprechen. So entstünde mit der Zeit eine Dokumentation von wichtigen kabarettistischen Leistungen. NachDenkSeiten-Leserinnen und Leser könnten so bei uns eine Rubrik finden, in der Sie – fürs Wochenende oder sonstwann – zum Lachen und zum Nachdenken gebündelt interessanten und zugleich amüsanten Stoff finden. Die beiden ersten Besprechungen sind hier angehängt. Es geht um die erwähnte Sendung der „Anstalt“ vom 1.11.2016 und um jene vom 29.4.2014. Albrecht Müller



Die neue Rubrik in unserer Servicereihe nennen wir: „Dokumentation Kabarett“.

Ohne Idee und Vorschlag von Thomas Hillebrand gäbe es den Service nicht. Deshalb ein herzliches Dankeschön an ihn!

Die Reihe wird selbst verständlich fortgesetzt.

Die Anstalt vom 1.11.2016

Syrien: Deutschland vor Gericht

Eine Besprechung von Thomas Hillebrand

Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich…!

„Eine Gerichtsverhandlung als Rahmen, um die Frage zu erörtern, wer in Syrien was tun darf, wer welche Interessen dort hat und vor allen Dingen aufgrund welcher rechtlicher Grundlagen das geschieht, ist eine gelungene Idee. Verletzung des Völkerrechts, Verletzung der UN-Charta und Verletzung unseres Grundgesetzes, weil „wir die Guten“ sind?“ (Albrecht Müller am 2.11.16)

Frank Lüdecke klingelt mit dem Gerichts-Glöckchen zur Eröffnung einer grandios inszenierten Verhandlung, in der es um nichts Geringeres als um die Schuldfrage im Syrien-Konflikt gehen wird. Angeklagt ist Deutschland, vertreten von Claus von Wagner. Der Vorwurf lautet, dass der Einsatz der Bundeswehr in Syrien einen verbotenen Angriffskrieg darstellt. Der Kläger wird vertreten von Max Uthoff. Was sich nun an juristisch und journalistisch minuziös recherchiertem Schlagabtausch zwischen diesen beiden Ausnahmekönnern entwickelt, zählt zu den brillanten Sternstunden einer Art Ersatz-Informationsfernsehens in und als Folge des Totalausfalls des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seiner privaten Konkurrenz..

Es wird zunächst herausgearbeitet, in welch unappetitlicher Länder-Clique (von Wagner: „breites Bündnis!“) der so genannten „Freunde Syriens“ (darunter die Türkei, Saudi Arabien, Katar usw.) sich Deutschland schon 2012 befand, deren Ziel es war, Assad zu stürzen – nichts weniger als den Präsidenten eines souveränen Staates. Verteidiger von Wagner darauf entgegnend, man erlebt es geradezu körperlich, windet sich als glitschiger Aal in dem sattsam bekannten, verlogenen „Argumentations“-Muster, das jedem Regime-Change mit tödlicher Zuverlässigkeit vorangeht. Von Wagner dunkel tremolierend: „Aber Sie müssen doch sehen…Diktator, Folterkeller, Massenmord…“ Und zur Jury: „Auf welcher Seite wollen Sie stehen? Auf der Seite eines Diktators oder auf der Seite der Demokratie?“. Die Verteidigung ruft einen Zeugen auf: Steffen Seibert. Es ist natürlich von Wagner selbst. Von Wagner klebt sich einfach in Anspielung auf die stets leuchtend rot glühenden Wangen Steffen Seiberts zwei große rote Punkte auf die Backen. Und nimmt die schlicht unvergleichliche Mimik und Haltung dieses Regierungs-Bauchredners an: die grotesk steife, meist nach unten blickende, hilflos mit blutarmen Fingern Blätter und Stifte hin und her schiebende Körperhaltung eines Dienenden, dessen tief verborgenes Glück es zu sein scheint, niemals irgendeine mehrwertfähige Aussage ausatmen zu dürfen. Oder kürzer in einem einzigen Satz: „Das kann ich so weder bestätigen noch dementieren“. Da Steffen Seiberts Funktion und Auftreten in der Bundespressekonferenz, wir kennen es von Tilo Jung, bereits Realsatire ist, bedient der Satiriker sich einfach am Original. Mit der Präzision eines Seziermessers zerlegt Jurist Uthoff schließlich diese ganze üble Regierungs-Propaganda zu kleinen Wursthäppchen für den Pathologie-Köter.

Rita (Simone Solga) mischt sich ein und verlangt vom Gericht, auch über die Bombardierungen Russlands zu richten und Putin zu verurteilen. Von Wagner (also Deutschland) wird ihr Anwalt, Uthoff vertritt – den Pazifismus (in Gestalt eines mit einer Langhaarperücke verzierten Make-love-not-war-Softies mit schlurfendem Schritt – großartig: Frank Lüdecke!). Es stellt sich heraus, Rita und er waren einst ein Paar. Die Liebe zerbrach, Rita war mit Joschka Fischer fremdgegangen! Wunderbar. Man sieht sie in dieser Szene vor sich, die pazifistischen Grünen der frühen Achtziger, mit tränenden Augen sieht man sie vor sich: Petra Kelly, General Bastian, Hubert Kleinert, Antje Vollmer – bitte ein Taschentuch! Und jetzt sitzt da die olivgrüne Rita als (vergleichsweise gezähmte) Marieluise Beck oder Rebecca Harms.

Leider gehen von Wagner und Uthoff in diesem Teil nicht ausreichend in die Chronologie der Ereignisse, so dass das Bild entstehen kann, Russlands – sehr spätes! – völkerrechtlich einwandfreies Eingreifen auf Wunsch des Präsidenten des souveränen Staates Syrien sei auch nur ansatzweise auf gleicher Ebene zu behandeln wie die völkerrechtswidrige, von Anfang an auf einen Regime Change setzende Politik der USA und seiner mitbombenden Verbündeten. Hinzu kommen eine Handvoll, wahrscheinlich vom CIA mit inszenierte, false flag-Ungeheuerlichkeiten mit dem Höhepunkt des entsetzlichen Giftgas-Massakers von Ghuta im August 2013. Global gesehen ist dann jede Zurückhaltung sowieso unangebracht: die in die Million(en) gehenden Toten der US-Kriege und Kriege mit US-Beteiligung der letzten 30 Jahre, die Unterhaltung von etwa 1000 Militärstützpunkten rund um die Welt bei ein paar Stützpunkten Russlands im ehemaligen Gebiet der Sowjetunion und einem (!) Stützpunkt im syrischen Hafen Tartus sprechen eine eindeutige Sprache. Hier ist wirklich eine präzise Sauberkeit, die der klaren Unterscheidung dient, von zwingender Notwendigkeit.

Keines der aktuellen Völkerrechtsverletzer erkennt den Internationalen Gerichtshof in Den Haag an. Deshalb schrecken sie vor nichts zurück, weil sie ale „es“ ungestraft können. Von Wagner zitiert die berühmt gewordene Essenz aus der Eröffnungsrede vom 25.11.1945 des amerikanischen Hauptanklägers Robert H. Jackson in Nürnberg: „Wiederkehrende Kriege sind bei internationaler Gesetzlosigkeit unvermeidlich. Wir können Gewaltherrschaft nur beseitigen, wenn wir jedermann vor dem Gesetz verantwortlich machen.“

Hervorragend inszeniert, hervorragend gespielt, allen voran von den Protagonisten. Dennoch, es ist speziell in dieser Ausgabe der Anstalt eine klare Ensembleleistung. Haudegen, man möchte fast sagen Urgestein Frank Lüdecke ist immer eine Wohltat, sein Afghanistan-Solo bestürzend gut! Die wunderbare Simone Solga musste mit ihrem Solo leider etwas untergehend angesichts dieser Thematik. Den studierten Germanisten, Philosophen, Theaterwissenschaftler und bildenden Künstler Matthias Egersdörfer (diese Aufzählung ist bei dem Mann unverzichtbar) muss man in seiner Rolle als cholerischen Franken-Proll mögen. Ich tue es, deshalb: herrlich! Auch wenn sein Solo natürlich dieselben Schwierigkeiten hatte, neben dem Kernthema und seinen furiosen Protagonisten zu bestehen.

Unter Androhung von Strafe: UNBEDINGT ANSEHEN!!!

Die (legendäre) „Europa“-Anstalt vom 29.4.2014

Die Anstalt vom 29.4.2014

Eine Besprechung von Thomas Hillebrand

Solid-Arisch

April 2014. Griechenland liegt im Sterben, eine schwäbische Hausfrau hatte Hellas einst ein langes, rostiges Küchenmesser in den Rücken gerammt, ein tragigumflorter, schwäbischer Zyniker saugt den siechen Leib endgültig aus. Das allgemeine Wegschauen beim drastisch gestiegenen Massensterben im Mittelmeer erreicht einen Wimpernschlag lang Brüssel und die deutsche Politik. Brüssel beschließt die „Seeaußengrenzenverordnung“, damit die nasse Mauer noch höher wächst. Die Ukraine ist endlich „frei“, Janukowitsch geflohen, die Krim von Putin persönlich geklaut worden. Das jedenfalls ist die Stunde der neuen, deutschen Kriegshetze gegen Russland – allen voran die der Alpha-Wölfe der „Qualitätspresse“. Claus von Wagner und Max Uthoff bitten zu Tisch.

Es sind gerade zwei Monate seit dem gewaltsamen, von faschistischen Snipern final entschiedenen Maidan-Putsch gegen die Regierung Janukowitsch vergangen. Dieser Präsident wollte nicht so, wie die USA es wollten, denn er hatte den wichtigen, endlich abzuarbeitenden Posten auf der geopolitischen Agenda des Imperiums, die Ukraine von russischem Einfluss zu lösen, den Neoliberalismus zu etablieren und selbstredend auch als Brückenleger für einen späteren Regime Change in Moskau zu dienen, den Allerwertesten gezeigt. In der entsprechenden – Herkunft, Charakter und wahre Absichten verwischenden – Terminologie hieß der dazu benötigte Türöffner denn auch harmlos ‚Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union’, das Janukowitsch im November des Vorjahres nicht unterzeichnet hatte.

Es ist das natürlich auch die Zeit, in der das gänzlich enthemmte Putin-Bashing wie aber auch das Putin-Verstehen ihren Usprung haben. Und es ist die Zeit des endgültigen journalistischen Offenbarungseids in Deutschland. Aber es ist auch die Zeit des bis dahin völlig unbekannten Diplom-Journalisten und Medienwissenschaftlers Dr. Uwe Krüger, der mit seinem Buch „Meinungsmacht. Der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten – eine kritische Netzwerkanalyse“ die Redaktionsstuben der sogenannten „Qualitätspresse“ und gleichzeitig die explosionsartig wachsende Zahl der sich krass einseitig informiert fühlenden Leser aufmischt.

Welches Feuerwerk Claus von Wager und Max Utoff aus der eingangs beschriebenen Gemengelage zu entzünden wissen, ist von einer kabarettistischen und aufklärerischen Brillanz, die ihresgleichen sucht. Nicht genug: Zum Ende sitzt Konstantin Wecker am Flügel und erzählt dem „Willy“, seinem einst von Rechtsradikalen erschlagenen Freund, von dieser so völlig verrückt gewordenen Welt. Schließlich besingt dieser spirituelle Pazifist mit der Verve des heiligen Zorns und der Zärtlichkeit seiner Menschenliebe den Traum vom Frieden. Das ist großartig und gibt dieser Ausgabe – wieder einmal – einen emotionalen Schlussakkord.

Die inzwischen zum Klassiker gereifte Nummer, in der Claus von Wagner und Max Uthoff an der fahrbaren Flip-Pin-Tafel die abgrundtiefen Verflechtungen der Alpha-Journalisten zu den verschiedensten transatlantischen Lobby-Institutionen anhand der Forschungsergebnisse Krügers bloßlegen, hat von ihrer Aktualität nichts und gar nichts eingebüßt. Ebenso wenig wie dieser köstliche, kurze Dialog: Uthoff: „Aber dann sind doch alle diese Zeitungen eigentlich nur die Regionalausgaben der NATO-Pressestelle…“. Wagner, den Kopf wiegend: „Das haben SIE jetzt gesagt!“ Und nach einer Atempause: „Aber Sie haben es schön gesagt!“.

Auch in diesem Falle gilt selbstverständlich: wer diese Anstalt damals nicht gesehen hat und sie sich nicht spätestens jetzt anschaut, macht sich strafbar!

Weiterführende Links:

Uwe Krüger: „Meinungsmacht. Der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten – eine kritische Netzwerkanalyse“ (Halem Verlag)

Mathias Bröckers, Paul Schreyer: „Wir sind die Guten“ (Westend Verlag)

Anhang:

Josef Joffe und Jochen Bittner von der „Zeit“ fühlten sich – als einzige – durch diese Flip-Pin-Nummer bekanntlich denunziert und erwirkten im Juli 2014 vor dem OLG Hamburg eine einstweilige Verfügung, die das ZDF zwang, diese Folge der Anstalt aus der Mediathek zu nehmen sowie weitere Wiederholungen zu unterlassen. Diese Verfügung wurde dann im Oktober 2014 vom OLG Hamburg teilweise widerrufen. Aber die Alpha-Boys ließen nicht locker und das OLG verstand auch keinen Spaß mehr: September 2015 schließlich wurde das ZDF erneut dazu verurteilt, die ganze Sendung auf Dauer in der verschlossenen Kladde zu lassen. Was für eine Posse! Wie man hört, konnte sich die Anstalt bis heute noch nicht entscheiden, welches Geschenk für eine solch unbezahlbare Werbung das Passendste für diese beiden Kriegs-Herren ist.

Mehr dazu hier und hier.