Die (Renten-) Anstalt vom 11.3.2014 – Der nächste Link auf bemerkenswertes Kabarett

Die Idee zur Besprechung früherer Sendungen der ZDF-Anstalt kam von Thomas Hillebrand. Wir erweitern sie auf andere Kabarettisten und machen Sie in diesem Zusammenhang auch auf die anderen Serviceelemente aufmerksam, zum Beispiel auf die Zusammenstellung nützlicher Dokumente. Albrecht Müller.



Die (Renten-) Anstalt vom 11.3.2014

Im Eingangsblock beschäftigt sich Max Uthoff u.a. liebevoll mit Frank-Walter Steinmeiers Rolle in der Ukraine-Krise, namentlich beim Kiewer Putsch, und sieht diesen Außen-Mann „begeistert die Hände der Nazis aus der Swoboda-Partei schütteln“, sich „aber dann wundern, dass schon eine Stunde später der Vertrag (mit Janukowitsch) von diesem lichtscheuen Gesindel gebrochen worden ist“. (An dieser Stelle möchte ich unbedingt Albrecht Müllers Worte vom 14.11.2016 einfügen: „Seine Rolle beim Putsch in Kiew sehe ich anders als die Mehrheit der Medien. Das war eine Show. Wer daran glauben will, die Vermittlung des Kompromisses mit Wiktor Janukowitsch durch den deutschen, den polnischen und französischen Außenminister sei ernst gemeint gewesen, möge das weiter glauben.“)

Der Hauptblock in der Sendung vom 11.3.2014 ist der Rente bzw. der unerträglichen Manipulation zur Zerschlagung der umlagefinanzierten gesetzlichen Rente gewidmet.

Eine rollende Flip-Pin-Tafel ist auch wieder dabei. Und schließlich klingelt der Aufzug: es ist Norbert Blüm. Mit den überaus gut aufgelegten Jochen Busse, Christoph Sieber und Timo Wopp.

Viele Erst- oder Wiederseher der Sendung werden sich an die Jahre dauernde und irgendwie nie wirklich weg gewesene Gehirnwäsche erinnern, mit der die gesetzliche Rente künstlich angegriffen, heruntergeredet und diffamiert wurde. Eine bis dato wohl am längsten dauernde und aufwändigste innenpolitische Medienkampagne begleitete diese absurde Inszenierung. Landauf landab wurden ab dem Ende der 90er Jahre die überforderten und hilflosen Medienkonsumenten in unzähligen Talkshows (die absolute Hochzeit von Sabine Christiansen u. Co.), allen Polit-Magazinen und der gesamten „Qualitätspresse“ rund um die Uhr bearbeitet. Welche schließlich immergleichen Visagen knallharter Versicherungslobbyisten, „Experten“ genannt, da im ölig-verschworenen Zusammenspiel mit der Sozialdemokratie ihre Lügen und Verdrehungen in die Talkshowsessel pupsen durften, ist in der Retrospektive gesehen unfassbar.

Wie da mit geradezu krimineller Energie und/oder sträflicher Dummheit ein frei erfundener „Generationenkonflikt“ (BILD „Generationenverrat!!!“, Focus „Verschwörung gegen die Jüngeren“ oder SZ „Betrug an der jungen Generation“) aus dem Hut gezaubert, die – propagandistisch brillante – Demografie-Lüge intoniert und eine absurde „Rentenformel“ ausgedacht wurde(n), die zu einer katastrophalen Rentenkürzung führte, ist einfach abenteuerlich. Und so öffnete sich dann auch schließlich das von gleißendem Licht durchflutete Tor der Privatvorsorge, dieser politisch abgesegneten Lizenz zum Gelddrucken.

Kabarettistisch ist die Chronologie dieses neoliberalen, sozialpolitischen Raubzugs einfach wunderbar auf den Punkt gebracht! In einer Art hochnothpeinlichem Verhör mit Jochen Busse als Vertreter einer dauerkreuzfahrenden Rentner-Generation wird zunächst der herbeiphantasierte „Generationenkonflikt“ durchleuchtet.

Es folgt die geradezu Jahrzehnte lange Lohnnebenkosten-Erpressung (kriegt dieser sich zum Tinnitus manifestierte Popanz eigentlich noch irgendwer aus dem Ohr?): „Ich hatte als Jugendlicher mehr Angst vor den steigenden Lohnnebenkosten als vor dem Atomkrieg!“, erinnert sich von Wagner.

Hervorragend herausgearbeitet wird die vorsätzliche Unterschlagung der kontinuierlich steigenden Produktivität bzw. Wirtschaftsleistung seit dem Jahr 1900, kurzum die Mär vom immer gleichgroß bleibenden Kuchen bei dreifach steigender Rentnerzahl und sich halbierenden Geburtenraten. Die Symbolkraft eines Mini-Törtchens des Jahres 1950 in der Handfläche von Wagners und einer auf die Bühne gerollten Riesentorte der Gegenwart kickt diese „Argumentation“ dorthin zurück, wo sie herkommt: aus dem Märchenbuch neoliberal durchtränkter Politiker- und Lobbyistenhirne. Köstlich inszeniert die Ensembleleistung um die Betriebsrenten-Falle. Höhepunkt: die Flip-Pin-Tafel! Innerhalb weniger Minuten wird hier die massive Verflechtung dieser politisch-privatwirtschaftlichen Schleifung der gesetzlichen Rente bloßgelegt. Der Hinweis darauf, dass kein einziger all der Protagonisten aus Politik, Forschung und Wirtschaft, die die gesetzliche Rente auf dem Gewissen haben, selbst jemals einen Pfennig und Cent in diese eingezahlt haben, zeigt die ganze Schieflage: Alle Berufsgruppen müssen einzahlen! Aber Vorsicht: man sollte bei Genuss dieser Nummer noch nicht gegessen haben. Die dabei gezeigten Steckbrief-Bilder der Protagonisten dieses Coups könnten möglicherweise traumatisierende Flashbacks in Ihnen und damit eruptive Magenbewegungen erzeugen!

Finale: Norbert Blüm steigt – im wörtlichen Sinn – auf die Barrikaden und ruft einem johlend sympathisierenden Publikum „Die Rente ist sischer“ entgegen.

Nachtrag:

Literatur zum Thema: Albrecht Müllers