„…bis neulich 2015“

Veröffentlicht in: Doku interessanten Kabaretts

Im Rahmen unserer Rubrik „Service“ setzen wir die Reihe „Doku interessanten Kabaretts“ fort – heute mit Volker Pispers zum „Kapitalismus“:

Dieses Video stammt von 2015. Das ist so, auch wenn auf dem Video die Jahreszahl 2016 notiert ist. Die Besprechung stammt wie bisher immer von Thomas Hillebrand. Wir nehmen Pispers in unsere Doku nicht wegen seiner Aktualität, sondern als Teil einer Dokumentation auf, auf die Sie zurückgreifen können, wenn Sie Lust auf eine frühere, gute Kabarett Sendung haben. Albrecht Müller.



Eine Besprechung von Thomas Hillebrand:

Volker Pispers ist sicher einer der bekanntesten deutschen Kabarettisten, die eigentlich nur „gehasst“ oder „geliebt“ werden. Das ist so, kleiner geht’s nicht. Diese Ehre, dieses Qualitätsabzeichen am Bande können sich nur ganz wenige umhängen. Das liegt vor allem an Pispers’ gnadenlos-begnadeter „Schwarz-Weiß“-Sicht, also linker Klarsicht, die er ohne jeden Kompromiss und ohne jede Rücksicht verbreitet. Schnörkel, Verklausulierungen, Andeutungen – nichts für Pispers. Ein Fünkchen Hoffnung am Ende seiner Vorlesungen? Wie bitte? Pispers’ ansteckender, aber wohlig genossener Pessimismus ist ein Versprechen beim Kartenkauf, auf dessen Einlösung er größten Wert legt.

Der studierte Theologe und Pädagoge zog vergangenes Jahr nach 30 Jahren Bühne für sich die Notbremse und verabschiedete sich in eine „unbefristete Pause“. Wie lang diese Pause denn dauere, wisse er selbst nicht, erklärt er auf seiner Homepage etwas genervt den wohl vielen unter Entzug leidenden Anfragern, deshalb sei sie ja – unbefristet. Man befürchtet zu Recht das Äußerste. Erst Georg Schramm, dann er…

Die Reduzierung des Bühnengeschehens auf einen üppig behaarten Riesen mit politischem Erziehungsauftrag, dieses so entstehende Hörsaal-Feeling der besonderen Art, das den Besucher in einen eigenartigen Lern-Modus zwingt, das schafft den Raum für den Frontalangriff. Keiner kann das besser als Volker Pispers. Das Subtile ist nicht seine Sache.

Pispers’ hier gezeigte Kapitalismus-Hinrichtung ist von einer zornigen Verve und Sarkasmus, die in dieser Art selten ist. Es ist die unendliche Geschichte vom bloßen 1+1=2, und Pispers beweist dabei, dass das Zählen bis drei doch ein derart komplexer Rechenvorgang ist, der Politik, Expertentum und Wirtschaft regelmäßig überfordert. Es ist denn auch immer wieder der Hörsaal, den sich da die Volkshochschule angemietet hat, in dem Pispers’ Kleines Einmaleins fern allem Akademischen gelehrt wird. Das logische und sprachliche Herunterbrechen aufgeblasener kapitalistischer Wirtschaftsdogmen auf ein demütigend simples 1+1=2 ist von einer Reduktions-Brillanz, die beeindruckend ist. Wer liest eigentlich über 800 trockene Seiten Thomas Piketty für einen Bruchteil an Erkenntnis bei gleichzeitigem Lachmuskelschwund?

Volker Pispers’ berühmte „…bis neulich“-Programme, eine Art immer wieder aktualisiertes Modul-System, liefen über vierzehn Jahre. Deshalb finden sich in der Regel Nummern, die man vielleicht so oder etwas modifiziert schon kennt. Was natürlich nicht schadet, ganz im Gegenteil.

