„Das kommt davon, wenn man aus zehn Mittelfingern eine Raute formt“

Urban Priol gehört ohne jeden Zweifel zu den ganz Großen im politischen Kabarett dieses Landes. Das hat vor allem etwas mit (s)einer sehr besonderen darstellerischen Kunst zu tun, die dieser Kabarettist beherrscht wie – na ja, wie eigentlich nur er. Priols Pointenquote hat wohl mit die höchste Schlagzahl im Gewerbe, seine auf der Bühne unruhig zurückgelegten Kilometer bleiben unüberboten. Priols zentrale Fähigkeit jedoch ist es, zum bemerkenswert authentisch wirkenden Spiegel seines Publikums zu werden. Niemand kann die bohrenden Fragen, die Verzweiflung, die Verwirrtheit, die Wut, die Enttäuschung und Ohnmacht angesichts des politisch Gebotenen darstellerisch nachfühlbarer wiedergeben als dieser Mann im bunten Hemd. Gestik, Mimik, Körperhaltung und Tonlage, die er seinen verschiedenen unsichtbaren Überzeichnungen verleiht (immer wieder köstlich die Figur seines nölenden, mainfränkisch sprechenden, gebückten Berufspessimisten) wirken dabei wie aus der Kneipe von nebenan. Diese Figuren haben bei Urban Priol – trotz und gerade durch ihre Überzeichnung – die Gabe, eine Identifizierung spielend zu ermöglichen. Einer der „Tricks“ dabei: Priol belehrt eigentlich nie nach unten, sondern stets nach oben. Gut, beim politisch braun-rechten „besorgten Bürger“ macht er eine Ausnahme. Und mit einem imponierenden Ausrufezeichen verweigert er sich bei diesem Thema jeder komplexeren Analyse. Richtig so!

Das Bemerkenswerte an Urban Priols sprachlich-mimischem Imitationstalent ist sicher weniger das Talent selbst, sondern dass Priol derart köstliche Minimalismen geschaffen hat, die zu Recht nicht nur unter Priol-Fans Kultstatus besitzen. Man denke da nur an die Miniatur des auf eine imaginäre Armlehne gelegten Arms mit der schlaff herunterbaumelnden Hand. Ein tiefstimmig quakendes, irgendwie pfälzisch klingendes „Bhh“ ist dabei nur noch die fast überflüssige Verifizierung. (Nein, ich löse nicht auf!)

Es ist vornehmlich die deutsche Politik, die Urban Priols so wütende wie verzweifelte und gerade deshalb so kraftvolle Bühnenunruhe hervorbringt. Und dabei ist es vor allem anderen Angela Merkel, das „unbefleckte Verhängnis“, das den Leidenden in einer Art und Weise quält, dessen Ausmaß sich nahtlos mit dem Publikum vereint. Wer sich diesen Urban Priol erhalten will, muss deshalb geradezu innig hoffen, Angela Merkel bliebe ihm erhalten. Die Aussichten dazu stehen ja gut. Andererseits…

Schon seit 2002 gibt es in jedem Dezember den längst zur Institution gereiften Jahresrückblick „TILT“ von Urban Priol. Dieser ist geradezu ein Pflichttermin für jeden politisch und an hervorragendem Kabarett Interessierten, der seine Sitzungen beim Analytiker im jeweils neuen Jahr erfolgreich reduzieren möchte.

Das obligatorische alkoholfreie Glas Weizenbier steht im Jahresrückblick 2015 auf einem Wohnzimmertischchen, die Bühnenwanderungen des Protagonisten verteilen sich auf diese Themen: Flüchtlinge (noch im eher Groben), Thomas de Maizière (mehrfach), VW-Abgas-Skandal, Sommermärchen und Beckenbauer, Griechenland (ausgiebig, einer der Höhepunkte!), Autobahn-Maut, Mindestlohn, Alpen-G7 auf Schloss Elmau, Terrorbekämpfung, Pegida, AfD, Frauke Petry, TTIP – und auf einen sich etwas eingehender mit den Fluchtursachen beschäftigenden Teil.

Urban Priol nennt hier – aus deutscher und europäischer Sicht – völlig zu Recht vor allem die Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte im engeren wie auch weiteren Sinne, die deutschen Rüstungsexporte, speziell an Saudi-Arabien (das den IS damit beliefert), oder er weist darauf hin, dass Saudi-Arabiens versuchter Genozid im Jemen auch mit deutschen Waffen möglich gemacht wird (diese Katastrophe wurde und wird ja von den hiesigen „Qualitäts“-Medien so gut wie totgeschwiegen, deshalb danke, Urban Priol!).

Dass aber die USA und die NATO in dieser auf Deutschland und Europa beschränkten Fluchtursachensuche nicht ein einziges Mal vorkommen, halte ich für mehr als verkürzend. Deutschland ist immerhin einer dieser NATO-Staaten, der sich an von den USA initiierten völkerrechtswidrigen NATO-Kriegen beteiligt. Wie können diese Tatsachen, die Millionen von Flüchtlingen geboren hat und gebiert, bei einer Suche nach den Fluchtursachen fehlen?

Auch dass Urban Priol an einer anderen Stelle die Verantwortung für die Ermordung des russischen Oppositionspolitikers Boris Nemzow Ende Februar 2015 in den Dunstkreis Wladimir Putins rückt (für die es nicht den geringsten Beweis gibt!), stellt einen anderen, kleinen Wehrmutstropfen dar.

Aber lassen Sie sich bitte nicht von diesen beiden einsamen Kritikpunkten irritieren. Das, was Urban Priol macht, ist immer großartiges Kabarett! Vor allem: Urban Priol zählt seit vielen Jahren ohne jede Frage zu den führenden kabarettistischen Aufklärern dieses Landes!

