Georg Schramm: Meister Yodas Ende

Die letzte Besprechung und Verlinkung des Jahres auf ein besonders interessantes Stück des Deutschen Kabaretts gilt Georg Schramm. Thomas Hillebrand hat dieses Stück besprochen. Vielleicht haben Sie eine Freude daran, in der Weihnachtspause in unserer Dokumentation interessanten Kabaretts zu stöbern. Albrecht Müller.



Meister Yodas Ende von Georg Schramm – eine Besprechung von Thomas Hillebrand:

„Politik machen Interessenverbände, die die Fäden ziehen, an denen politische Hampelmänner hängen, die uns dann auf der Berliner Puppenkiste Demokratie vorspielen dürfen. Diese Politfiguren dürfen in den öffentlich-rechtlichen Bedürfnisanstalten bei den Klofrauen Christiansen und Illner ihre Sprechblasen entleeren. Und wenn sie da ihre intellektuelle Notdurft verrichtet haben und es tröpfelt nach, dann können sie sich bei Beckmann und Kerner an der emotionalen Pissrinne auch noch unters Volk mischen.“ (Eine kürzere Überschrift war aus Gründen der tiefen Wahrheit dieser geradezu zeitlosen Beobachtung Georg Schramms leider nicht möglich.)

Meister Yodas Ende – Über die Zweckentfremdung der Demenz

Georg Schramm. Oder: Georg Schramm! Oder auch: Georg Schramm… Ob als Statement mit Punkt, als Imperativ oder mit – eine gewisse Unbeschreibbarkeit signalisierenden – Auslassungszeichen: diesen Namen umflort das Besondere, stellenweise unter Fans auch gern Ehrfürchtige. Dieser Georg Schramm ist, so wie sein väterlicher Freund Dieter Hildebrandt es auch war, schon zu Lebzeiten eine Kabarett-Legende. Sein pünktlicher Antritt als Rentner Ende Dezember 2013 beförderte freilich diese Verklärung. Eine Verklärung, die, genauer betrachtet, prinzipiell natürlich keine ist.

Für die Welle der Weihen kann der Geehrte zunächst freilich genauso viel wie gar nichts. Einem auffallend bescheidenen und nüchtern geerdeten Mann wie Georg Schramm bedeuten Ruhm und Applaus vermutlich wenig mehr als die notwendige Bestätigung des eigenen Schaffens und, zu aktiven Zeiten, den Ausblick auf eine halbwegs planbare Existenz. Wie er selbst sagt, hätte er sich niemals diese Karriere vorstellen können. Andererseits ist er natürlich hierfür vollumfänglich zur Rechenschaft zu ziehen: für seine unverschämte Reifung vom es zwar stets treffend auf den Punkt bringenden Orchesterpauker zum Dirigenten des eigenen Ensembles. Namhafte Komponisten lieferten das immer virtuose Material: Dombrowski, Sanftleben, August, um nur einige von den drei wichtigsten zu nennen. Wäre Schramms Kabarett gerühmter Mainstream gewesen, so hätte es diese Figuren wohl als Merchandising-Plastikfigürchen und zum Ausmalen an der Aldi-Kasse gegeben.

Georg Schramms Selbst-Entlassung 2006 aus dem einst so ruhmreichen „Scheibenwischer“ von Dieter Hildebrandt wurde quasi als Start- und Befreiungsschuss für seine weitere, bemerkenswerte Entwicklung. Dafür, dass er nach dem Abschied Hildebrandts 2003 als nachfolgender Chef der Sendung überhaupt so lange mit solch erbärmlichen Staats“kabarett“-Witzfiguren wie Mathias Richling und Bruno Jonas zusammenarbeitete, zeigt eine bemerkenswerte Leidensfähigkeit und vor allem die große Verbundenheit mit dem Erbe Hildebrandts. Seine Rolle als Patientensprecher Dombrowski in „Neues aus der Anstalt“ mit Urban Priol bleibt unvergessen. So wie überhaupt dieses neue Format mit einem weit hörbaren Ausatmen der Erlösung eine lange, bleierne, kaum auszuhaltende Zeit ohne relevantes politisches TV-Kabarett in diesem Land beendete. Dafür noch nachträglich ein tausendfaches Danke an beide Protagonisten! Ein Markenzeichen Georg Schramms war und ist (er tritt ja gelegentlich noch als Gast auf), dass er immer wieder, fast unbemerkt, auch Erkenntnisse aus dem „Tiefen Staat“ in seinen Dombrowski streute, also unerhört Verstörendes aus dem extremsten (Rechts-)Dreck der geheimen Verflechtungen von Politik, Wirtschaft, Militär, Geheimdiensten und den verschiedensten Behörden eines Landes.

„Meister Yodas Ende – Über die Zweckentfremdung der Demenz“ ist der Schlussakkord Georg Schramms und ein durch und durch wuchtig-würdiges Vermächtnis. Dieser Titel ist hier freilich, man kennt es von Buch- und Filmtiteln, kein wirklicher Hinweis auf den Inhalt, sondern allenfalls eine ablenkende Biopsie desselben.

In diesem Programm setzt Schramm seinen Figuren fast zärtlich eine Krone auf, indem er ihre einfältige (Drucker August), nörgelnd rebellische (Dombrowski) und nur beschwipst auszuhaltende (Sanftleben) Unerlöstheit in eine derartige Unerträglichkeit treibt, die sich emotional eigentlich nur noch auf der Straße erlösen kann. Eigentlich. Denn dies ist die Kippachse: Depression, Agonie, Lähmung oder Kampf und Umsturz. Eigentlich. Schramm lässt nämlich beide Aggregatzustände virtuos miteinander verschmelzen. Und die Kraft, die jedem Umsturzgedanken eigen ist, im Innen wie im Außen, wird so – und nur so – zur authentischen Frucht eines realistischen Widerstands. Das Komödiantische ist hier – ganz Schramm – immer nur der Lockvogel und weniger das eigene und weitergegebene Therapeutikum. Schramm erweist sich in diesem Programm mehr denn je als der gnadenlose Aufwiegler, der immer beide Eingänge gleichzeitig benutzt: die Vorder- und die Hintertür.

Nachbemerkung: Jeder ist anders. Und jeder hat etwas, was der andere wiederum nicht hat. Mit dem weit verbreiteten Nimbus Georg Schramms ergibt sich die exzellente Gelegenheit, ganz grundsätzlich einem völlig unmöglichen und daher unsinnigen Ranking der in dieser Rubrik von mir besprochenen Kabarettisten eine Absage zu erteilen. Besser, lustiger, schärfer, tiefgründiger, reformistischer oder revolutionärer – das alles sind Kategorien, deren Bewertung die Sache jedes einzelnen ist. Meine Sache ist es, all die (es sind ja nicht so viele) hervorragenden politischen Kabarettisten in Deutschland mit relevanten Beispielen ihres Schaffens zu würdigen, die jenseits eines erbarmungslosen und erbarmungswürdigen Comedy-Mainstreams ihre unersetzliche Aufklärungsarbeit für uns alle leisten.