Videohinweise der Woche

SpiegelMining – Reverse Engineering von Spiegel-Online

Wer denkt, Vorratsdatenspeicherungen und „Big Data“ sind harmlos, der kriegt hier eine Demo an Spiegel-Online.

Seit Mitte 2014 hat David fast 100.000 Artikel von Spiegel-Online systematisch gespeichert. Diese Datenmasse wird er in einem bunten Vortrag vorstellen und erforschen.

Quelle: David Kriesel

Visiting The Bear Den – A Journey in the Land of (Cyber-)Espionage

Sednit, a.k.a Fancy Bear/APT28/Sofacy, is a group of attackers operating since at least 2004 and whose main objective is to steal confidential information from specific targets. Over the past two years, this group’s activity increased significantly, in particular with numerous attacks against foreign affairs ministries and embassies all over the world. They are supposedly behind the DNC hack, and the WADA hack, which happened earlier this year. This talk presents the results of a two-year hunt after Sednit, during which we dug up and analyzed many of their software.

Quelle: Jessy Campos

Die Sprache der Populisten – Wie politische „Gewissheiten“ sprachlich konstruiert werden

Mit dem Erstarken der Rechtspopulisten (nicht nur in Deutschland) werden populistische Positionen immer häufiger hingenommen, obwohl es sich dabei um vermeintliche „Gewissenheiten“ handelt, die bei näherer Betrachtung inakzeptabel sind. Solche Positionen beruhen nicht auf einer nachvollziehbaren Argumentation, sondern auf sprachlich-rhetorischen Tricks, die im Grunde leicht zu durchschauen sind, denen jedoch immer mehr Menschen auf den Leim gehen. Dieser Vortrag soll zeigen, welche Tricks das sind und wie Populisten demaskiert werden können. Dabei wird deutlich werden, dass nicht nur eine Partei für populistische Parolen anfällig ist.

Quelle: Martin Haase

Zwischen Technikbegeisterung und kritischer Reflexion: Chaos macht Schule

Die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen sowie die der Schulen könnte in Bezug auf die Digitalisierung kaum gegensätzlicher sein: Schülerinnen und Schüler leben und entfalten sich begeistert in der digitalen Welt, aber die Schule ist kaum in der Lage, Schülern ihre drängenden Fragen rund um die komplexe digitale Welt zu beantworten. In unserem Talk möchten wir anhand unserer Erfahrungen aus dem Projekt „Chaos macht Schule“ u.a. diskutieren, wie man die heranwachsende Generation u. a. für Themen wie Datenschutz und Überwachung sensibilisieren und gleichzeitig Technikbegeisterung bei jungen Menschen fördern kann.

Quelle: Benni und Dorina

Kampf dem Abmahnunwesen

Wider die automatisierte Rechtsdurchsetzung

Im Spannungsfeld zwischen der Vorderfront der Computertechnik und einem Spezialbereich des Urheberrechts hat sich eine Industrie eine Nische geschaffen, in der sie durch Hochspezialisierung und Automatisierung ein einträgliches Geschäft aufgezogen haben. Dabei nehmen sie als Kollateralschaden in Kauf, dass Unschuldige durch die Drohkulisse zum Zahlen bewegt und zum Schließen ihres offenen Netzwerks gebracht werden. Wir beschreiben, was man dagegen tun kann und was wir dagegen schon getan haben.

Quelle: Beata Hubrig und erdgeist

3 Years After Snowden: Is Germany fighting State Surveillance?

A Closer Look at the Political Reactions to Mass Surveillance in Germany

Germany has a good reputation for strong data protection. It also features the only parliamentary inquiry committee investigating the Snowden revelations. But what are actual results of parliamentary, journalistic and public engagement?

Quelle: anna und Andre Meister

Copywrongs 2.0 – We must prevent EU copyright reform from breaking the internet

EU copyright reform plans threaten freedom of expression: Commissioner Günther Oettinger wants to make sharing even the tiniest snippets of news content subject to costly licensing, and obligate internet platforms to monitor all user uploads. We can still stop these proposals – if you join the fight now

Quelle: Julia Reda

Bonsai Kitten waren mir lieber – Rechte Falschmeldungen in sozialen Netzwerken

Wie mit Gerüchten über Geflüchtete im Netz Stimmung gemacht wird

Auf der Hoaxmap werden seit vergangenem Februar Gerüchte über Geflüchtete und deren Widerlegungen gesammelt, sortiert und in Kartenform präsentiert. Die Themen sind dabei so vielfältig wie die Erzählformen.

Quelle: fraulutz und NoAverageRobot

The Fight for Encryption in 2016 – Crypto fight in the Wake of Apple v. FBI

Both strong end-to-end communications encryption and device encryption are legal in most jurisdictions today, and remain widely available. Yet software programmers and hardware producers are increasingly under pressure from law enforcement and policy makers around the world to include so-called backdoors in encryption products.

Quelle: Kurt Opsahl

The Global Assassination Grid – The Infrastructure and People behind Drone Killings

As they say in the Air Force, ‚No comms no bombs‘, – A technician’s insight into the invisible networks governing military drones and the quest for accountability

Quelle: Cian Westmoreland