Dazu: Grüner Abgeordneter darf nicht mehr in die USA reisen Das von Donald Trump verhängte Einreiseverbot trifft auch Zehntausende Deutsche mit Doppelpass. Einer von ihnen ist der Grünen-Abgeordnete Omid Nouripour. Er ist Vizechef der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe. Omid Nouripour ist ein Transatlantiker, wie er im Buche steht. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete ist Vizechef der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe, er sitzt im Vorstand der Atlantik-Brücke und der deutsch-atlantischen Gesellschaft. Mehrfach im Jahr reist er in die USA um Politiker zu treffen, er war schon in 40 US-Bundesstaaten. Quelle: Spiegel Online

Dazu: „Ordnung und Vernichtung“: Ausstellung zur Polizei im NS-Staat im Deutschen Historischen Museum Vorbeugende Verbrechensbekämpfung

Wie stark das militärische Denken die Polizeiführung prägte, demonstriert die Ausstellung mit einem Planspiel von 1926 zum „Kampfeinsatz der Polizei bei inneren Unruhen“: Auf einem Stadtplan des Hamburger Stadtteils Hammerbrook ist eingezeichnet, wie sich ein Aufstand mit Panzerwagen niederschlagen lässt. Als die KPD drei Jahre später am Maifeiertag demonstrieren wollte, reagierten die Polizeioffiziere entsprechend mit militärischer Gewalt bei den dreitägigen Ausschreitungen erschossen Polizisten 38 Personen.Vor diesem Hintergrund wird verständlich, wieso der Übergang von der Demokratie zur Diktatur gerade innerhalb der Polizei so reibungslos verlief. Nur wenige Beamte sahen in den Nationalsozialisten eine Gefahr; viele begrüßten hingegen die erweiterten Befugnisse, die ihnen der diktatorische „Maßnahmenstaat“ bot und hatten keinerlei Berührungsängste: „SA und Schupo vereint“ lautet die Bildunterschrift zu einem Foto von 1933, auf dem die Beamten einer Heilbronner Polizeiwache einträchtig mit SA-Männern posieren, die als Hilfspolizisten eingesetzt wurden. Eindrucksvoll führt die Ausstellung vor Augen, wie der Polizeiapparat von den Nationalsozialisten nach 1933 zielstrebig aus- und umgebaut wurde. Unter Himmler, der von 1936 an als „Chef der Deutschen Polizei“ fungierte, wurden sowohl die Gestapo als auch die vermeintlich unpolitische Kripo und die Schutzpolizei zunehmend mit der SS verzahnt. Nicht die Ermittlung konkreter Taten stand nun im Vordergrund, sondern die „vorbeugende Verbrechensbekämpfung“. Konzepte wie die des Kriminalisten Robert Heindl, der schon 1927 in seinem Buch „Der Berufsverbrecher“ für eine „lebenslängliche Sicherheitsverwahrung“ plädiert hatte, bildeten nun die Blaupause für die Verfolgung „Asozialer“ und „Arbeitsscheuer“. Damit fügte sich sowohl die Schutz- wie auch die Kriminalpolizei in die Politik der „rassischen Generalprävention“ ein, die schließlich nahezu nahtlos in den Judenmord überging.

Quelle: Berliner Zeitung

Anmerkung Christian Reimann: Ein zwar etwas älterer, aber interessanter Text.

In diesem Zusammenhang sei an die Erläuterungen zur (europäischen) Charta der Grundrechte erinnert:

„So müssen die in der EMRK enthaltenen „Negativdefinitionen“ auch als Teil der Charta betrachtet werden:

Artikel 2 Absatz 2 EMRK:

„Eine Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie durch eine Gewaltanwendung verursacht wird, die unbedingt erforderlich ist, um

1.jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen;

2.jemanden rechtmäßig festzunehmen oder jemanden, dem die Freiheit rechtmäßig entzogen ist, an der Flucht zu hindern;

3.einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen“.

Und weiter:

„Ein Staat kann in seinem Recht die Todesstrafe für Taten vorsehen, die in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr begangen werden; diese Strafe darf nur in den Fällen, die im Recht vorgesehen sind, und in Übereinstimmung mit dessen Bestimmungen angewendet werden …“.

Die Erläuterungen sind offenbar nicht lediglich Regelungen für die Ausführungen des Gesetzes, sondern – und das ist unüblich – dem Gesetzestext gleichgestellt. So nachlesbar im Amtsblatt der Europäischen Union vom 14.12.2007. Soviel also zur europäischen Ebene.

Und in Deutschland? Hier darf die Bundeswehr bereits wieder im Inneren agieren.