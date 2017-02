Anmerkung J.K.: Was soll man sagen? Ja, Deutschland exportiert auch Arbeitslosigkeit. Ja, man kann das so sehen, dass Deutschland auf Kosten anderer lebt. Nochmals, die USA hatten 2015 ein Außenhandelsdefizit von über 800 Milliarden US-Dollar, folgt man der Betrachtungsweise der deutschen „Qualitätsmedien“ haben die USA das einfach zu akzeptieren. Der deutsche Exportüberschuss beträgt nach den neusten Zahlen 8,6 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Die EU-Kommission stuft bereits Werte von dauerhaft mehr als sechs Prozent als stabilitätsgefährdend ein. Der Störenfried ist in diesem Falle Deutschland, nicht Trump.

dazu: Trump’s top trade adviser accuses Germany of currency exploitation

Berlin is using a ‘grossly undervalued’ euro to gain advantage over trading partners, says Navarro

Peter Navarro, the head of Mr Trump’s new National Trade Council, told the Financial Times the euro was like an “implicit Deutsche Mark” whose low valuation gave Germany an advantage over its main trading partners. His views suggest the new administration is focusing on currency as part of its hard-charging approach on trade ties.

In a departure from past US policy, Mr Navarro also called Germany one of the main hurdles to a US trade deal with the EU and declared talks with the bloc over a US-EU agreement, known as the Transatlantic Trade and Investment Partnership, dead.

“A big obstacle to viewing TTIP as a bilateral deal is Germany, which continues to exploit other countries in the EU as well as the US with an ‘implicit Deutsche Mark’ that is grossly undervalued,” Mr Navarro said. “The German structural imbalance in trade with the rest of the EU and the US underscores the economic heterogeneity [diversity] within the EU — ergo, this is a multilateral deal in bilateral dress.”

Germany’s large trade surplus with the US and much of the eurozone has been a point of friction in Brussels and Washington for several years, with both capitals calling for Berlin to stimulate domestic demand to rebalance its economy.

Angela Merkel, the German chancellor, responded to Mr Navarro’s allegations, saying Germany could not influence the euro. At a press conference in Stockholm with Stefan Lofven, Sweden’s prime minister, Ms Merkel said Germany has always “supported an independent European Central Bank”.

Quelle: Financial Times

Anmerkung unseres Lesers E.J.: Nochmal zum Mitschreiben für die deutsche Qualitätspresse: Hätte Deutschland noch die DM, wäre es mit den deutschen Exportüberschüssen Essig. In Europa verhindert der Euro Währungsanpassungen der durch massive Lohnzurückhaltung und Ausbau des Niedriglohnsektors in Deutschland an die Wand gedrückten EU-„Partner“. Weltweit puffert der Euro den Preis für deutsche Exportleistungen – weil der Kurs des Euro nicht nur durch die deutsche internationale „Exportstärke“ (= teurer Euro), sondern auch durch die im Vergleich zu Deutschland bestehende internationale „Importstärke“ der anderen Eurostaaten (=billiger Euro) zu Stande kommt.

Auf diese berechtigte Kritik an strukturell (Währungsunion) bedingten deutschen Exportüberschüssen gibt Merkel den Michel: Für den Euro und seinen Einfluss auf den deutschen Exportüberschuss ist doch ganz alleine die Europäische Zentralbank zuständig. Da passt der Spruch eines anderen US-Präsidenten: Manchmal lassen sich alle für eine Zeitlang und manche für immer für Dumm verkaufen: Aber nicht alle für immer.