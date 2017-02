Die Verbrechen des SEAL Team 6

Offiziell bekannt als die Naval Special Warfare Development Group (etwa „Marineeinheit zur Entwicklung spezieller Kriegsführung“) ist das SEAL Team 6 heute die meistgerühmte Spezialeinheit des US-Militärs. Jedoch verbirgt sich hinter den Heldensagen eine dunklere, besorgniserregende Geschichte von „Rachefeldzügen“, ungerechtfertigten Tötungen, Verstümmelungen und anderen Gräueltaten – ein Muster krimineller Gewalt, das kurz nach dem Afghanistankrieg begann und von den Befehlshabern toleriert und vertuscht wurde. Von Matthew Cole (gekürzte Fassung aus „The Intercept“, Übertragung aus dem Englischen: Johannes Schlipf)



1 Das Hochzeitsfest-Massaker

Am Nachmittag des 2. März 2002 waren Lieutenant Commander Vic Hyder und mehr als zwei Dutzend SEAL-Team-6-Operator an Bord zweier Chinook-Helikopter unterwegs nach Ost-Afghanistan in der Hoffnung, innerhalb weniger Stunden Osama bin Laden zu töten oder gefangen zu nehmen.

Früher am selben Tag hatte der Führungsstab des Joint Special Operations Command (JSOC, die Gemeinsamen Sondereinsatzkräfte des Militärs und der Geheimdienste) die SEALs zusammengetrommelt, nachdem sie in der Videoübertragung einer Predator-Drohne beobachtet hatten, wie ein Mann, den sie für bin Laden hielten, sich in einem Konvoy, bestehend aus drei oder vier Fahrzeugen, in das Shah-i-Kot-Tal absetzte, wo sich al-Qaeda-Truppen verschanzt hatten. Obwohl in dem Video keinerlei Waffen erkennbar waren und die Vermutungen, dass es sich bei dem Konvoy um al Qaeda handelte, nur darauf beruhten, dass der Mann ein weißes Gewand trug und die anderen ihm Respekt zollten, befürchteten die Generäle, dass ihnen bin Laden wieder entwischen könnte, wie erst Monate zuvor in den Tora-Bora-Bergen. Das war der entscheidende Moment, bin Laden zu töten und den Krieg nach nur sechs Monaten zu beenden. Doch die Fahrzeuge schienen über die pakistanische Grenze fliehen zu wollen. Die Mission lief unter dem Code-Namen „Objective Bull“.

Das unwegsame Gelände, bestehend aus schroffen Höhenzügen und ausgetrockneten Flusstälern, hatte schon oft als letzte Rückzugsmöglichkeit vor Pakistan gedient. Die Spezialeinsatz-Helikopter näherten sich dem Konvoy von Norden und Westen, während Jets der Air Force zwei Bomben abwarfen, welche die Fahrzeuge zum Stehen brachten und auf der Stelle einige Menschen töteten. Das war anscheinend nicht im Sinne der SEALs, die laut Aussage eines ehemaligen Mitglieds, das an der Mission teilnahm, genügend Zeit gehabt hätten, den Konvoy vor der pakistanischen Grenze zu stoppen. „Der Grund, warum die SEALs bestehen, ist, um Bomben und Kollateralschäden zu vermeiden“. Als Überlebende versuchten zu fliehen, hörte Hyders Team, wie der Konvoy zur Freifeuerzone erklärt wurde, was den Chinook-Schützen erlaubte, auf jeden zu schießen, den sie als Bedrohung wahrnahmen, egal ob er bewaffnet war oder nicht. Die SEALs hatten keine Befehlsgewalt über die Helikopter-Schützen. Als die beiden Teams schließlich aus den Helikoptern stiegen, bot sich ihnen eine grausame Szene: Unter den Toten waren Männer, Frauen und ein kleines Mädchen, im Fahrzeug befanden sich ein, zwei Gewehre wie in Afghanistan üblich, und keiner trug Militärkleidung oder zusätzliche Munition. „Das waren Familienwaffen“, sagte der pensionierte SEAL.

Von einer Anhöhe aus blickten sie ungläubig auf weitere Tote, Frauen und Kinder und einen Mann, der anscheinend versucht hatte, sie zu schützen. Andere SEALs verfolgten die Überlebenden, als seien sie Kämpfer. Anschließend begannen einige, die Toten zu begraben, Hyder hielt alles mit seiner Kamera fest. Einen sterbenden Mann, von dem er nicht wusste, ob er bewaffnet war oder nicht, tötete er mit einem einzigen Kopfschuss. Dem pensionierten SEAL zu Folge setzte Hyder seine Leichenschändung fort, indem er dem Mann den Schädel eintrat – anscheinend als Rache für den grausamen Tod seines Kameraden Neil Roberts.

Neil „Fifi“ Roberts war weniger als 48 Stunden vorher aus einem brennenden Helikopter gefallen, als eine kleine Aufklärungstruppe des „Red Team“ auf einem schneebedeckten Bergrücken von al-Qaeda-Kämpfern überrascht wurde. Eine Predator-Drohne filmte, wie ein gegnerischer Kämpfer versuchte, den toten Amerikaner mit einem Messer zu köpfen. Als der beschädigte Helikopter zwei Stunden später mit Verstärkung (zu der auch Hyder gehörte) zurückkehrte, lieferten sie sich einen 17-stündigen Kampf mit den al-Qaeda-Kämpfern, bei dem weitere sechs Amerikaner starben. Neil Roberts war das erste Mitglied von SEAL Team 6, das in Afghanistan starb, und unter den ersten Elitekämpfern, die nach 9/11 starben. Dies und vor allem die unmenschlichen Umstände kratzten am Selbstverständnis der „unverwundbaren“ SEALs.

Bild 1. Links: Drohnenaufnahme der Schlacht am „Roberts Ridge“, rechts: Neil Roberts. Quellen: U.S. Department of Defense; Familie Roberts

Roberts‘ Tod und die folgenden Einsätze in Ost-Afghanistan im Winter 2002 hinterließen einen bleibenden Eindruck bei SEAL Team 6, vor allem beim „Red Team“, und traten eine Kaskade von außergewöhnlichen Gewaltakten los. Die Legende um SEAL Team 6 wuchs, eine Schurkenbande, die ungestraft außerhalb der etablierten Mechanismen der Navy operierte, was ältere Mitglieder von SEAL Team 6 als Kriegsverbrecen bezeichneten.

Keine andere amerikanische Militäreinheit wird derart mit militärischem Erfolg und Heldentum identifiziert wie SEAL Team 6. Seine Operators bilden einen eingeschworenen Elite-Kader, die obersten 10 % aller SEALs, die gelehrt werden, füreinander zu leben und wenn nötig zu sterben. Vor dem Afghanistankrieg bestanden sie aus grob 200 Operators, die sich ihrer Unangepasstheit an das übrige Militär brüsteten. Der Name selbst geht darauf zurück, die Schlagkraft der US-Truppen vor den Sowjets zu verschleiern, denn bei ihrer Gründung 1980 gab es nur zwei SEAL-Stoßtrupps. Zu Beginn des Einsatzes in Afghanistan gab es drei Stoßtrupps innerhalb von SEAL Team 6, jeweils mit eigenem Maskottchen: das „Red Team“ (die „roten Männer“, Abzeichen: Indianer), das „Blue Team“ (Piraten, Abzeichen: Jolly Roger), und das „Gold Team“ (Kreuzritter, Abzeichen: Löwen oder Kreuz).

Bild 2. SEAL-Team-6-Abzeichen (im Uhrzeigersinn): „Blue Squadron“ (Piraten), „Gold Squadron“ (Kreuzritter), „Red Squadron“ (die „roten Männer“) und „Silver Squadron“.

Das öffentliche Bild von SEAL Team 6, vermittelt durch Nachrichten, Bücher und Hollywood-Filme, ist uneingeschränkt das von Helden, die Osama bin Laden töteten und schwierige Rettungsmissionen durchführen. Dieser Bericht beruht auf einer zweijährigen Recherche, basierend auf Interviews mit 18 aktiven und ehemaligen Mitgliedern von SEAL Team 6. Die meisten SEALs verübten keine Gräueltaten, doch das Problem bestand fort wie ein Virus, die Befehlshaber wussten davon und gingen kaum dagegen vor. Lügen, vor allem um einen Kameraden zu schützen, avancierte zu einer Art Ehrenkodex der SEALs.

Als die zwei Dutzend Operators des „Red Team“ nach Objective Bull unterwegs waren, hatte sich die Spannung zwischen Hyder und seinen Untergebenen verschärft. Diese betrachteten ihn mit Geringschätzung, weil er das harte interne Training von SEAL Team 6 nicht bestanden hatte, das als „Green Team“ bekannt ist. Solche Spannungen sollen anscheinend keine Seltenheit sein, da die Taktik der SEALs bestimmt wird von schnellen Entscheidungen auf Grund der Fähigkeiten und Erfahrung der Operators, die für zehn Jahre und mehr im Einsatz sind, während Officer wie Hyder oft nach drei Jahren rotieren. Und Hyder hatte schon vorher einen alten, unbewaffneten Mann erschossen und war danach von jeder Schuld freigesprochen worden. „Die SEALs sind davon überzeugt, die Disziplin selbst aufrecht erhalten zu können“. Ebenso kam es nach Objective Bull zu einer hitzigen Diskussion zwischen 40 SEALs, und obwohl sich fast alle einig waren, dass Hyder falsch gehandelt hatte, deckten sie ihn gegenüber den Befehlshabern. Für die Leitung von SEAL Team 6 war es ohnehin wichtiger festzustellen, dass Hyder als Officer in mehreren Einsätzen seine Waffe benutzt habe, was die Aufgabe der Operator sei und die Einsatztaktik komplett zerstört habe.

Sechs Tage nach dem Einsatz ließ das Pentagon verlauten, ein Luftschlag habe 14 Menschen getötet, von denen manche Kontakte zu al Qaeda gehabt hätten. Intern sprechen die SEALs von 17 bis 20 Opfern, die auf dem Weg zu einer Hochzeit waren, und bezeichnen den Vorfall daher auch als Hochzeitsfest-Bombardierung.

2 Macht die Axt blutig

Ein klares Zeichen, dass nicht alles in Ordnung war mit der Einheit, war die Art, wie Sadismus in die Praxis der SEALs Einzug hielt, offensichtlich ohne Konsequenzen. Ein paar Monate nach Objective Bull begann einer von Hyders Operators, zu dessen Pflicht es gehörte, nach einem Einsatz Videos zu machen, diese öffentlich vorzuspielen. Ein pensionierter SEAL bezeichnete diese Videos, in denen der Operator seine ausblutenden Opfer verspottete als „Kriegsporno“.

Die Erfolge der SEALs im Jahr 2002 verleiteten den JSOC dazu, ihnen die Führung in der Jagd nach al Qaeda zuzusprechen. Infolgedessen wuchs die Einheit bis 2006 auf 300 Operators an. Aus den früheren Stoßtrupps wurden Geschwader (Squadron) und 2008 führte der Ausbau zur Bildung des „Silver Squadron“. Die Folge war, dass der Oberbefehlshaber in Virginia viel weniger Überblick über die taktischen Entscheidungen auf dem Schlachtfeld hatte. Während manche Militärs sich beschwerten, die SEALs mit ihren Vollbärten und tätowierten Armen, Beinen und Körpern sähen aus wie eine Biker Gang, entschuldigten andere die Gräueltaten auf dem Schlachtfeld als Teil der psychologischen Kriegsführung.

Bild 3. Links: „Red Squadron“ Tattoo, rechts: „Red Squadron“ SEAL in Afghanistan. Quellen: Facebook; airsoft-army.com

Vor diesem Hintergrund übernahm 2006 Hugh Wyman Howard III das Kommando über „Red Squadron“. Als Spross eines früheren Admirals hatte er trotz zweifelhafter Eignung das Training im „Green Team“ bestanden. Er kam schließlich auf die Idee, jedem Mitglied des „Red Squadron“ nach einem Jahr eine Axt zu verleihen, aus Verbundenheit des Teams mit der indianischen Kultur. Die Äxte waren Spezialanfertigungen von Daniel Winkler, der auch für den Film „Der letzte Mohikaner“ einige Tomahawks und Messer entworfen hatte.

Anscheinend waren die Äxte anfangs rein symbolischer Natur, doch bald wurden sie im Irak und in Afghanistan eingesetzt, um Türen aufzubrechen oder Gegner im Nahkampf zu töten. Während der ersten Einsätze im Irak und in Afghanistan war es gängige Praxis, Finger, Skalpe oder Haut von getöteten Feinden zu Identifikationszwecken mitzunehmen. Als dies zur Entschuldigung verkam, tote und sterbende Feinde zu verstümmeln, wurde dies an die befehlshabenden Offiziere gemeldet, Scott Moore und Tim Szymanski.

Howard, der sich weigert, mit The Intercept zu reden, soll seine SEALs vor den Einsätzen angestachelt haben: „Macht die Axt blutig“. Viele verstanden das metaphorisch, wie ein Trainer seine Mannschaft anfeuert, doch Howard soll nach den Einsätzen gefragt haben, ob die Operators „Blut auf ihrer Axt“ hätten.

Von 2005 bis 2008 wurden unter JSOC-General Stanley McChrystal die US-Sondereinsatzkräfte immer zentraler für die amerikanische Militärstrategie im Irak und in Afghanistan und infolgedessen wurden auch die SEALs immer häufiger eingesetzt. In bis zu fünf Nächten pro Woche wurden Angriffe ausgeführt und Howard war bereit, auch Operationen grünes Licht zu geben, ohne genügend Geheimdienstinformationen zu haben, wofür er von vielen SEALs gelobt wurde.

Für Howards Kritiker waren die Äxte Wahrzeichen für das kriminelle Kampfgebaren, zu dem der Kommandeur ermutigte. Ein früherer SEAL sieht keinen Grund, warum Operators Äxte tragen sollten, für ihn sagt dies: „Wir machen uns nichts aus den Genfer Konventionen, wir stehen über dem Gesetz und können tun, was wir wollen.“ Aus Sicht anderer Kritiker in der Einheit führten die Äxte zu einer noch stärkeren Identifikation des „Red Squadron“ mit indianischen Kriegern, was zwangsläufig zu ihrer Verwendung führte. Howard selbst kehrte eines Tages von einem Einsatz im Irak zurück, mit blutiger Axt und Uniform, und sagte zu einer Gruppe Analysten und nicht-kämpfender Offiziere, dies sei eine Demonstration, wie ein Kommandeur auf dem Schlachtfeld führen solle.

3 Der Kopf auf dem Serviertablett

Der Tod und die versuchte Enthauptung von Neil Roberts hatten auf niemanden eine größere Wirkung als auf Britt Slabinski, der bei der Rettungsaktion zur Legende im SEAL Team 6 avancierte und Rache für Roberts‘ Tod wollte. Bei einem Einsatz eine Woche danach töteten er und sein Team aus Scharfschützen fast 20 al-Qaeda-Kämpfer. Slabinski schoss einem toten Gegner circa 20 Mal in den Fuß, woraufhin der Tote jedesmal zuckte, was eine „gute Therapie für alle Anwesenden“ gewesen sei. Er wurde mit dem Navy Cross ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung für heldenhaftes Verhalten auf dem Schlachtfeld und mehrere Jahre als Ausbilder zum „Green Team“ bestellt, um abseits vom Schlachtfeld seine psychischen Wunden zu heilen.

2007 wurde Slabinski nach Afghanistan zurückbeordert, wo er einen Offizier des „Blue Squadron“, Peter Vasely, der ähnlich unbeliebt war wie Hyder, durch seine charismatische Art unterstützen sollte. Allerdings kam es dort unter dem Vorwand, DNA-Proben zu sammeln, wieder zu Leichenschändungen. Anscheinend hatten sich Slabinski und andere einen angeblichen Tatsachenbericht eines ehemaligen SS-Offiziers, der im Vietnamkrieg für die französische Fremdenlegion gekämpft hatte, zum Vorbild gemacht und verstümmelten als Teil der psychologischen Kriegsführung tote Taliban.

Bei einem Vorfall im Dezember 2007 soll er seinen Operators gesagt haben, er wolle einen „Kopf auf dem Silbertablett“. Einer der Operators nahm ihn beim Wort und als Slabinski ihn stoppen konnte, war der Kopf bereits zum Großteil abgetrennt. Slabinski sagte Vasely, es sei nichts passiert, doch Vasely erzählte seinem Vorgesetzten Moore, er glaube, er habe ein Kriegsverbrechen gesehen. Dieser suggerierte Vasely, dass er sich irre und befahl seinem Assistenten Szymanski, die Angelegenheit zu klären. Nach zehn Tagen war die interne JSOC-Untersuchung beendet; Szymanski und Slabinski kannten sich seit 15 Jahren und ihre Beziehung war seit Roberts‘ Tod noch stärker geworden. […] Die Gräueltaten der „Blue Squadron“ gingen weiter; der Operator, der für das versuchte Köpfen beschuldigt wird, bekam später psychologische Probleme wegen seiner Taten und wurde letztes Jahr unauffällig der regulären SEAL-Einheit zugeordnet. Er hat einem Kameraden erzählt, er hoffe, nie wieder auf eine Mission geschickt zu werden.

4 Eine Art Sport

Im zweiten Stock des SEAL-Team-6-Hauptquartiers in Dam Neck befindet sich der sogenannte „Ops Computer“, wo nach Einsätzen geheime Daten gespeichert werden, wie Einsatzberichte und Fotos von getöteten Gegnern der SEALs-Operators. Einige dieser Fotos aus den Jahren 2005 bis 2008 zeigen getötete feindliche Kämpfer, deren Schädel von einer Kugel gespalten wurden, sodass das Gehirn sichtbar wurde. Diese V-förmigen Wunden stammen von Schüssen aus nächster Nähe; die Praxis wird unter den SEALs als „Canoeing“ (Kanufahren) bezeichnet.

Diese Fotos sind ein trauriges Zeugnis für die extreme und unnötige Gewalt, die während vieler hochriskanter, strapaziöser und traumatisierender Einsätze im Irak und in Afghanistan aufkam. Es gebe keine militärische Begründung, jemandes Schädel mit einer Kugel zu spalten, sagte ein ehemaliger SEAL-Officer, „es ist ein Sport.“ Canoeing sei 2007 sehr populär geworden, manchmal habe er mehrere Opfer mit gespaltenen Schädeln auf einem Foto gesehen. Wenn er die Operators damit konfrontierte, witzelten diese nur, das seien doch „tolle (Schnapp-)Schüsse“.

Anscheinend wurden zwischen 2005 und 2011 Canoeing und viele ähnliche Praktiken von der Führung des SEAL Team 6 konsequent ignoriert. Zu Beginn des Krieges waren die SEALs stolz darauf, nur die zu töten, die wirklich eine Bedrohung darstellten, und wer diese Bedrohung nach einem Abschuss nicht nachweisen konnte, wurde heimlich von der Einheit entfernt. Dies änderte sich mit der Zeit: So hat z.B. ein SEAL 2007 drei unbewaffnete Menschen, darunter ein Kind, getötet und wurde zur regulären SEAL-Einheit versetzt. Nie wurde je ein SEAL-Team-6-Mitglied wegen unzulässiger Tötung formal bestraft.

2008 kam es zu Spannungen zwischen SEAL Team 6 und der CIA. Die „Gold Squadron“ sollte nahe Jalalabad sechs Kämpfer gefangen nehmen, da die CIA diese verhören wollte. Doch die Operators spalteten den schlafenden Männern die Schädel und zeigten die Fotos später stolz ihren Kameraden. Ein CIA-Offizier und Ex-SEAL, Richard Smethers, drohte, die SEALs wegen ihrer Kriegsverbrechen auffliegen zu lassen, doch die SEALs handelten einen Deal mit der CIA-Station in Kabul aus. Es handele sich um einen unausgesprochenen Treueeid, sagte ein früherer Offizier, zuerst würden die Offiziere und dann die Operators geschützt.

Zur gleichen Zeit bekam Vize-Admiral William McRaven als erster Navy-SEAL das Kommando über den JSOC. Er war einst wegen zu regeltreuem Verhalten von SEAL Team 6 ausgeschlossen worden. Im Februar 2009 pausierte er alle Einsätze für zwei Wochen und führte neue Regeln ein: SEALs sollten fortan vor Betreten eines Gebäudekomplexes einen Warnruf abgeben, sodass sich Frauen und Kinder in Sicherheit bringen konnten. Des Weiteren sollten nicht nur Frontal- und Profilaufnahmen von jedem Getöteten gemacht werden, sondern auch der ganze Körper sichtbar sein, die Umgebung, seine Waffen und die Schussposition des Operators. Mit dieser ausführlichen Dokumentation konnten nicht nur Tötungen gegenüber lokalen afghanischen Behörden gerechtfertigt werden, sondern es tauchten auch keine Canoeing-Fotos mehr auf. […]

[Des Weiteren sind Rettungsmissionen der SEALs bekannt, bei denen die Beute von somalischen Piraten unterschlagen wurde oder eine zu rettende MI-6-Agentin versehentlich getötet wurde. Beide Vorfälle versuchten die SEALs zu vertuschen. Ein von McRaven eingeleitetes Disziplinarverfahren wurde indes von den Offizieren als Affront gegen ihr vermeintliches Selbstverwaltungsrecht gesehen.]

5 Die Männer des Präsidenten

Obwohl Canoeing als ritualisierte Form der Feindesverstümmelung nach McRavens Durchgreifen nicht mehr allgemeine Praxis war, ist sie nicht gänzlich verschwunden. Und obwohl nie zuvor über diese grausame und illegale Methode berichtet worden ist, gibt es mindestens einen wohlbekannten Canoeing-Fall, quasi unsichtbar trotz Rampenlicht.

Als Robert O’Neill am 2. Mai 2011 Osama bin Ladens Schlafzimmer in einem Anwesen in Abbottabad betrat, lag der al-Qaeda-Anführer blutüberströmt am Boden und war womöglich schon tot. Er wurde, als SEAL Team 6 das Gebäude stürmte, in Brust und Fuß geschossen, von einem Einsatzleiter, der nie öffentlich identifiziert wurde und intern als „Red“ bekannt ist. O‘Neill schoss Osama bin Laden weitere zwei Male ins Gesicht und spaltete ihm mit einer letzten Kugel den Schädel. Damit war Osama bin Laden mit dem „Siegel“ von SEAL Team 6 markiert, womit sich O’Neill unter anderem im Magazin „Esquire“ brüstete. Aufgrund der großen Medienresonanz nach der offiziellen Bekanntgabe durch US-Präsident Obama versuchten viele Individuen und Institutionen aus dem Tod von Amerikas größtem Feind Profit zu schlagen.

Bild 4. Oben links: Bissonnette (2001), oben rechts: O’Neill, dessen Feder-Tattoo die Anzahl seiner Kills symbolisiert, unten: die Winkler-Axt aus Bissonnettes persönlicher Sammlung. Quellen: U.S. Navy; U.S. Air Foto von Force Technical Sgt. Brian Snyder; Instagram

Zwei SEALs beanspruchten öffentlich, sie hätten bin Laden getötet, Robert O’Neill und Matthew Bissonnette. Vielen Quellen zufolge enthalten ihre Darstellungen zahlreiche Unwahrheiten, die exemplarisch zeigen, was alles falsch lief mit der meistgefeierten Spezialeinheit der US-Armee. Und der einzige, der sie ihrer Lügen überführen könnte, würde niemals darüber reden.

O’Neills und Bissonnettes Karrieren verliefen sehr ähnlich, beide kamen gleichzeitig zur „Red Squadron“, erhielten von Howard ihre Winkler-Äxte und waren ehrgeizig und erpicht darauf, aus ihrer Erfahrung als SEALs Profit zu schlagen. Bissonnette war der Prototyp eines SEAL-Operators, taktisch versiert und intelligent; O’Neill war erfolgreicher Scharfschütze und Einsatzleiter. Beide wurden stark in die Planung der Mission miteinbezogen, jeder gemäß seinen Fähigkeiten: Bissonnette arbeitete mit der CIA an der Enttarnung und Tötung von bin Ladens Kurier; O’Neill sollte mit seinem Team das Gelände absichern. Sie hatten sich darauf geeinigt, hinterher zusammen ein Buch oder einen Film über den Einsatz herauszubringen und nutzten ihre Positionen schamlos aus, um sich selbst den tödlichen Schuss auf Osama bin Laden zu ermöglichen. Entgegen der öffentlichen Darstellung durch John O’Brennan hatten die SEALs offenbar eindeutige Weisung, bin Laden zu töten. Obwohl die Mission für SEAL Team 6 eher als einfach galt, wurde sie akribisch geplant; z.B. warnte ein Pilot davor, dass die Hubschrauber zwischen den Gebäuden nicht genügend Auftrieb bekämen, im Gegensatz zum Übungsgelände, wo die Gebäude mit Maschendrahtzäunen markiert waren.

Er sollte Recht behalten, denn der Helikopter stürzte tatsächlich ab und Bissonnettes Team wurde dabei fast getötet. Einer von bin Ladens Kurieren, Ahmed al Kuwaiti, bewachte den Eingang und wurde von den SEALs erschossen. Im Hauptgebäude töteten die SEALs Kuwaitis Bruder und dessen Frau und machten sich auf den Weg zum dritten Stock, wo sich anscheinend bin Laden aufhalten sollte. Bissonnette und O’Neill hatten eigentlich die Aufgabe, den zweiten Stock zu sichern, doch beide folgten „Red“ nach oben. Bin Laden stand im Pyjama in der Tür und war unbewaffnet, ein paar weibliche Verwandte standen in der Nähe. „Red“ feuerte zweimal mit seinem schallgedämpften Gewehr, traf ihn in der Brust und, als bin Laden nach hinten taumelte, in den Fuß. „Red“ folgte der Grundregel eines Sturmangriffs, „folge deinem Schuss“, was heißt, dass er sich vergewissern musste, dass sein Gegner nicht länger eine Bedrohung darstellt, während seine Kameraden ihm den Rücken freihalten. Er erzählte seinem Team später, es sei möglich, dass bin Ladens Arm zuckte, als er starb, aber er war definitiv tot. Er schob bin Ladens schreiende Töchter nach draußen, was von anderen SEALs als heldenhaft eingestuft wurde, hätten sie doch Sprengstoff an sich tragen können. Währenddessen betrat O’Neill das Schlafzimmer und feuerte seine drei Schüsse, obwohl es den SEALs zu Identifikationszwecken ausdrücklich verboten worden war, bin Laden ins Gesicht zu schießen. Bissonnette sollte später bei der Nachbesprechung vor einem Militäranwalt behaupten, auf bin Laden geschossen und außerdem al Kuwaiti getötet zu haben, was laut Aussage einiger Teammitglieder gelogen war. Während derselben Besprechung wurde schließlich festgehalten, dass „Red“ bin Laden getötet habe und O’Neill ihm die Sicherheitskugeln verabreichte. Es gab keine Diskussion über sichtbare Waffen (die einzigen Waffen im dritten Stock wurden erst später gefunden) oder darüber, dass bin Laden seine Frau als Schutzschild benutzt habe (wie O’Neill später gegenüber „Esquire“ behauptete). Al Kuwaitis Schüsse waren die einzigen an diesem Tag, die nicht von SEALs abgegeben wurden und ansonsten sei der Einsatz einer ihrer einfachsten gewesen, sagten einige SEALs.

Nach dem Einsatz waren die SEALs erbost, dass das Weiße Haus der Weltöffentlichkeit erzählte, sie hätten Osama bin Laden getötet, und damit den Geheimhaltungskodex brach. O’Neill wurde gefeuert, nachdem er in einer Bar in Virginia Beach öffentlich prahlte, bin Laden getötet zu haben. Bissonnette veröffentlichte 2012 seine Version des Einsatzes in dem Bestseller „No Easy Day“ (deutsch: „Mission erfüllt: Navy SEALs im Einsatz: Wie wir Osama bin Laden aufspürten und zur Strecke brachten“). Da dies nicht vom Pentagon freigegeben worden war, zog dies eine zweijährige militärrechtliche Untersuchung nach sich und Bissonnette musste alle Gewinne (auch zukünftige) an dem Buch zurückgeben. Seine Darstellung war der erste Augenzeugenbericht und widersprach der offiziellen Version der Obama-Regierung. Des Weiteren hatte er mit anderen SEALs eine Beratungsfirma gegründet und mit einem Zulieferer der Einheit einen lukrativen Vertrag abgeschlossen und u.a. für das Videospiel „Medal of Honor: Warfighter“ Werbefilme gedreht, wofür mehrere mitwirkende SEALs entlassen wurden. Neben seinem Interview mit „Esquire“, das wegen seiner dreisten Lügen bei seinen früheren Kameraden für Furore sorgte, ist O’Neill nach einer stundenlangen Spezialsendung auf Fox News zum Kommentator des Senders avanciert. Außerdem erhält er bis zu 35.000 US-Dollar pro Rede als Motivationstrainer und hat seine eigene Bekleidungslinie. Beide stehen, zusammen mit Britt Slabinski, auf dem Stein der Schande, einer inoffiziellen Liste Ausgestoßener, die das Hauptquartier der SEALs nicht mehr betreten dürfen. Beide weigerten sich, Fragen für diesen Artikel zu beantworten.

Im Oktober 2011, wenige Monate nach dem Tod Osama bin Ladens, wurde das erste jährliche Treffen der SEALs in ihrem neuen Hauptquartier abgehalten, einem hochmodernen Gebäudekomplex für 100 Millionen Dollar, der den „Männern des Präsidenten“ gerecht wird. Davor steht ein zehn Meter hoher Dreizack, geformt aus einem Bruchstück des World Trade Centers. Ein pensionierter SEAL erzählt, er habe bei dem Treffen mit Freunden zusammengesessen und man habe ihm ein Fotoalbum gereicht, sozusagen die SEAL-Team-6-„Greatest Hits“ getöteter Terroristen seit 9/11. Es handelte sich nicht um eine private Sammlung, sondern um die offiziellen After-Aktion-Bilder der Einheit. Kurz darauf hat er die Veranstaltung verlassen und ist nie zurückgekehrt.

Der Artikel ist im englischen Original am 10. Januar 2017 auf „The Intercept“ erschienen.