Anmerkung unseres Lesers J.A.: Falsche Feinde – oder falsche Freunde? Sind die anderen Länder, die uns zu mehr Konsum, höheren Löhnen und mehr Investitionen auffordern, wirklich unsere Feinde? Nichts, was Heuser vorbringt, ergibt Sinn, außer als tumbes Sprachrohr des Finanzministers. Hier wird der starke Export durch den niedrigen Eurokurs begründet, obwohl nicht der Export an sich, sondern der Außenhandelsüberschuß, in der Kritik steht, und zwar völlig zu Recht. Was soll das sein, wenn nicht deutsches Lohndumping? Die passable Lohnentwicklung der letzten drei Jahre (plus 6 Prozent real) zu erwähnen, aber mal eben die katastrophale Entwicklung der 20 Jahre davor – minus 1,6 Prozent (!!!!) von 1992 bis 2012 – zu unterschlagen, hat exakt nichts mit Journalismus und alles mit blanker Propaganda zu tun. „die staatlichen Investitionen steigen Jahr für Jahr“ – die ZEIT (wahrscheinlich so eine Kommunistenpostille) stellt fest, daß „Deutschland […] bei den öffentlichen Investitionen […] Klassenletzter“ ist. Schieritz hat das vor einem halben Jahr so zusammengefaßt: „Der deutsche Staat investiert deutlich weniger als früher und weniger als beinahe jedes einigermaßen entwickelte Land dieser Erde.“ Und dann so was Unterirdisches und Unfundiertes von Heuser: peinlich.

Anmerkung unserer Leserin N.M.: ich möchte Sie auf einen recht abenteuerlichen Artikel von Nando Sommerfeldt und Holger Zschäpitz in der WELT KOMPAKT von Donnerstag, dem 2. März 2017 aufmerksam machen, der mich doch sehr ärgert. Geschrieben nach dem Motto: Am Anfang steht eine Meinung, die ich irgendwie versuchen muss, zu rechtfertigen und zu begründen. „Untermauert“ werden soll das ganze mit zwei Grafiken. Die eine Grafik entstammt dabei tatsächlich der Generali Altersstudie, auf die im Artikel bezug genommen wird, wobei ich gestehen muss, dass ich den ersten Teil der Grafik nicht verstehe. Was bedeuten denn die Zahlen 0,1,3,5,9,10,…? Im Übrigen ist interessant, dass die Autoren bei konkreten Einkommenszahlen der Rentner wohl eher die Oberschicht im Blick haben: ein Haushaltsnettoeinkommen von durchschnittlich 2410 Euro im Monat (…) hätten laut aktueller Umfrage die 65- bis 85-Jährigen. Entstammt diese Zahl der Generali Altersstudie oder einer anderen Umfrage? 2410 Euro im Monat…- mein GEHALT liegt jedenfalls deutlich darunter. Wenn es dann um die Zufriedenheit in den „sozial schlechter gestellten Schichten“ geht, hält man sich mit Zahlenmaterial zur Einkommenshöhe zurück. So genau soll das wohl niemand wissen, es könnte vermutlich die Thesen gefährden. Die zweite Grafik zur Generationengerechtigkeit des Rentensystems hat dann wiederum mit dem Thema an sich gar nichts zu tun. Lediglich ein Satz ganz am Anfang des Artikels thematisiert die so genannte Generationengerechtigkeit. Ein Satz wird mit einer Grafik untermauert!? Auch wenn mir natürlich klar ist, worauf man hinaus will, fühle ich mich als Leserin doch verwirrt. Auch entstammt diese Grafik gar nicht der Generali Altersstudie; als Quelle wird Civey angegeben. Civey ist ein Unternehmen, dass laut Internetseite „repräsentative Umfragen im Internet ermöglicht“. Die Schlussfolgerungen am Ende des Textes setzen dem ganzen Artikel dann noch das Krönchen auf: Staatliche Unterstützung beim Thema Gesundheit und VHS-Gutscheine. Das hat wirklich BILD-Zeitung-Niveau. (…) Vor allem die Mittel, wie hier Meinungsmache betrieben wird, finde ich höchst erschreckend. Wenn man den Print-Artikel vor sich hat, sind da die Überschrift als Aufmacher und die beiden Grafiken, die sofort ins Auge fallen und vor allem den Lesern/-innnen, die den Artikel nur oberflächlich überfliegen, sofort ins Auge stoßen und vermutlich haften bleiben.

Dazu: Linke an SPD: Ihr müsst mit Hartz IV brechen

Martin Schulz will die Agenda 2010 teilweise zurücknehmen. Für die Linken ist das Augenwischerei. Die Parteichefin erklärt, was ein wirklicher Bruch mit Schröders Reformen bedeuten würde. Und auch die Grünen kritisieren den SPD-Kandidaten.

Vertreter der Oppositionsparteien im Deutschen Bundestag werfen der SPD vor, am Hartz-IV-System festhalten zu wollen. „Ein längerer Bezug von Arbeitslosengeld I ist gut“, sagte die Vorsitzende der Linkspartei Katja Kipping an diesem Samstag in Berlin. „Aber zu einem wirklichen Bruch mit Agenda 2010 und Hartz IV gehört die Abschaffung der Sperrzeiten und der Hartz-IV-Sanktionen.“ Sie seien Schikane.

Sie reagierte damit darauf, dass die SPD unter ihrem designierten Parteichef und Kanzlerkandidaten Martin Schulz den Bezug von Arbeitslosengeld verlängern möchte, wenn sich die Betroffenen weiterqualifizieren. Ein entsprechendes Konzept soll der Parteivorstand am kommenden Montag beschließen. (…)

„Wir wollen ein Recht auf Weiterbildung einführen“, heißt es in der entsprechenden Beschlussvorlage. Die oberste Arbeitsbehörde soll in „Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung“ umbenannt und gesetzlich verpflichtet werden, Arbeitslosen ein Angebot für eine Qualifizierungsmaßnahme zu machen, wenn sie innerhalb von drei Monaten keine neue Beschäftigung finden. Für die Dauer der Qualifizierung wird „Arbeitslosengeld Q“ in Höhe des Arbeitslosengeldes I gezahlt.

Die Grünen-Arbeitsmarktexpertin Brigitte Pothmer lobte, dass Schulz die Verlängerung des Arbeitslosengeld-Bezugs an Qualifizierung koppeln will. Das Prinzip gelte aber schon heute. Gerade wenn es um Ältere gehe, hätten sich zudem Lohnkostenzuschüsse bewährt. „Größtes Manko des Konzepts: Arbeitslosengeld-II-Bezieher haben davon nichts“, so Pothmer: „Damit fallen 63 Prozent aller Arbeitslosen hinten herunter.“

