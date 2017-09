dazu: „Fleisch vom Fleische des Bürgertums“: Warum AfD noch lange da bleiben wird „Es handelt sich um alten Wein in neuen Schläuchen“, hatte Crome schon 2015 in seinem Buch „AfD. Eine Alternative?“ festgestellt. Er habe damals bereits den deutlichen Einzug der AfD in den Bundestag in diesem Jahr vorhergesagt. Abgesehen von einigen „Schreihälsen“ in dieser Partei schätzt Crome diese als den „früheren rechten Flügel der CDU“ ein, „der vor Merkels Modernisierung in dieser Partei seinen Platz hatte“. Das Programm der AfD gibt aus seiner Sicht den Vorwurf, es handele sich um Nazis, nicht her. Es beziehe sich dagegen auf die Traditionen des Konservatismus und des Liberalismus in Deutschland, auch auf das Grundgesetz der Bundesrepublik. „Ansonsten muss man erstmal zur Kenntnis nehmen: Da sind jetzt Bundestagsabgeordnete, die 13 Prozent der Wählerschaft vertreten.“ Die AfD-Inhalte seien „nichts anderes als das, was die CDU der alten Bundesrepublik in der Vergangenheit gewesen ist“. Deshalb sei diese Partei „Fleisch vom Fleische des deutschen Bürgertums und seiner politischen Vertretung“, so Crome. Das zeige nicht nur die Herkunft einer Reihe von Parteifunktionären wie Alexander Gauland. Davon zeuge auch, was der Ökonom Heiner Flassbeck bei einer Analyse der Wirtschaftspositionen in den Wahlprogrammen feststellte: Die von Union, FDP und AfD stimmten in ihrer neoliberalen Ausrichtung im Grunde völlig überein, mit nur marginalen Unterschieden. Quelle: Sputnik

Pledged to introduce controls on private rents if elected, condemning „forced gentrification and social cleansing“.

Vowed that Labour would not give a “green light to a recklesss Tory Brexit agenda that would plunge Britain into a Trump-style race-to-the-bottom”.

Said only Labour could unite EU Leave and Remain voters, by running the economy better so that one blames migrants for driving down pay and conditions.

Attacked the traditional media and its tax exile owners who “trash Labour at every turn” – with a particular focus on the Daily Mail.

Condemned the “intolerable misogynistic and racist abuse” aimed at Diane Abbott

Urged Theresa May to call another snap election: „Take another walking holiday and make another impetuous decision.“

dazu: What Jeremy Corbyn can teach the left in Europe

Corbyn’s inner circle view Martin Schulz’s general election campaign with disdain. The German Social Democrat leader’s offer to the electorate was summed up by one Corbyn campaign insider as: “Agree with [Angela] Merkel on everything but challenge her from the right on asylum. Madness.” Corbyn’s senior lieutenants believe the key to success is populist insurgency. “The most viable form of opposition politics right now is both anti-austerity and anti-systemic,” one senior Labour official said.

The left must show voters there are “fundamental differences” between its vision of society and the right’s, the official said. “It’s no good just saying they are not very nice. You cannot shy away from conflict and controversy when you’re on the side where the people are.”

dazu auch: Kriegserklärung an das Kapital

Wenn alle Medien und Unternehmerverbände einen anschreien, dann hat man als große linke Partei wohl etwas richtig gemacht. Das könnte sich zumindest Jeremy Corbyn, der Vorsitzende der britischen Labour Partei zum Abschluss des diesjährigen Parteitags in Brighton denken. In seiner Abschlussrede am Mittwoch bezeichnete er Labour als »Regierung im Wartestand«. Premierministerin Theresa May rief er zum Rücktritt im »Interesse des Landes« auf.

Das buchstäbliche rote Tuch für die auf der Insel ansässigen Großbänker und Industriellen war wie in den Jahren zuvor mal wieder Labours wirtschaftspolitischer Sprecher John McDonnell. Er würde beim Antritt einer von Corbyn geführten Regierung die Rolle des Finanzministers übernehmen. Am Montag präsentierte er dem Parteitag die neueste Version seines Wirtschaftsprogramms. Darin heißt es: »Wir wollen eine Wirtschaft für die vielen, nicht die wenigen aufbauen. … Das können wir nur machen, wenn wir den Besitz von Eigentum drastisch ausweiten. Wir werden Arbeiterkontrolle und den kooperativen Sektor ausdehnen wie nie zuvor in der britischen Geschichte.«

Das bedeute aber auch, die Energieversorger und »wichtige Dienstleister« wieder in »die Hände jener zu übergeben, die dort arbeiten und die sie nutzen. Ich möchte, dass hier kein Zweifel besteht. Eisenbahnen, Wasser, Energie, die Post: Wir holen sie uns zurück.« An dieser Stelle brach der Parteitag in tosenden Applaus und stehende Ovationen aus.

Nachdem McDonnell weitere Programmpunkte vorgestellt hatte, darunter die Einführung eines Mindestlohns von zehn Pfund pro Stunde, die Abschaffung der Antigewerkschaftsgesetze, die Stundung von Kreditkartenschulden, wandte er sich einer weiteren Schlüsselaufgabe zu: der Rücknahme von Privatisierungen durch PFI. Die Public Finance Initiative wurde von der konservativen Regierung unter Premier John Major eingeführt und von den »New Labour«-Regierungen unter Tony Blair und Gordon Brown drastisch ausgeweitet.

Anmerkung Christian Reimann: Aber das sog. Spitzenpersonal der deutschen SPD versteht unter „wirtschaftliche Kompetenz“ offensichtlich lediglich ein gutes Miteinander mit der Arbeitgeberseite. In diese Richtung zielte wohl auch der Beitrag von Altkanzler Schröder von gestern: Das „Reformprogramm Agenda 2010“ habe trotz Fehler ökonomische Kompetenz „symbolisiert“. Und wo hat Herr Schröder das gesagt? Auf dem Versicherungstag in Berlin. Wenn das mal kein Symbol ist…