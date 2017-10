Videohinweise der Woche

Lesen Sie hierzu auch erneut das Interview mit Jürgen Roth auf den NachDenkSeiten vom 05.02.2016.

Hierzu auch: Der stille Putsch – Wie neoliberale Eliten den Sozialstaat angreifen

Wie neoliberale Eliten den Sozialstaat angreifen – Investigativautor Jürgen Roth über sein aktuelles Buch

„(…) Es ist ein stiller Putsch. Kein Putsch, bei dem Blut fließt, bei dem die Soldateska in die Parlamente stürmt — das ist gar nicht mehr notwendig. Das hat die Troika gemacht. Das haben bestimmte interessierte Kapitalgruppen gemacht, über die hier in Deutschland geschwiegen wird. Das wurde mitorganisiert und mitinitiiert von sogenannten kleinen Eliteclubs. Diese Eliteclubs sind keine institutionalisierten Organe, sondern das sind informelle Zusammentreffen von ganz bestimmten politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern, die sich alle dadurch auszeichnen, dass sie Vertreter des neoliberalen Systems sind und die im Grunde genommen mit dem, was an sozialen und demokratischen Errungenschaften in Europa in den letzten Jahren erreicht worden ist, nicht zufrieden sind. Sie wollen ihre Macht und ihre Privilegien sichern.“

„Was wir derzeit in Griechenland, Portugal oder Italien erleben, ist nichts anderes als ein leiser, ein unblutiger Putsch, mit fatalen Folgen auch für Deutschland.“ (Jürgen Roth, 2014)

Quelle: weltnetzTV