Video-Aufzeichnung von Vortrag und Gespräch mit Prof. Mausfeld voraussichtlich am Mittwoch, den 25. Oktober online

Wie bekannt ist Professor Mausfeld am 22. Oktober zu Gast beim Pleisweiler Gespräch, diesmal in Landau. Die Verlegung in den größeren Gloria-Kulturpalast hat leider nicht ausgereicht, um dem Ansturm standzuhalten. Die Halle ist schon seit einem Monat ausgebucht. Das tut uns leid. Umso wichtiger ist es, dass wir ein Video mit Vortrag und Diskussion bieten können. Dieses wird nach bisheriger Planung am 25. Oktober hochgeladen sein. – Das Thema des Vortrags von Professor Mausfeld wird sein: ‚Wie sich die „verwirrte Herde“ auf Kurs halten läßt: Neue Wege der „Stabilitätssicherung“ im autoritären Neoliberalismus‘.



Für jene, die am Sonntag mit dabei sein werden, folgt hier noch eine Information zum Ablauf:

Beginn um 13:30 Uhr

Begrüßung und kurze Einführung Albrecht Müller, Initiator der Pleisweiler Gespräche und Herausgeber der NachDenkSeiten

Vortrag von Professor Dr. Rainer Mausfeld

Diskussion

Zwischen Vortrag und Diskussion wird es nur eine „Anstandspause“ von 5 Minuten geben. Ansonsten machen wir wegen der Dichte und des Zusammenhangs von Vortrag und Diskussion gleich weiter.

Wenn Sie sich mit Getränken versorgen wollen, dann tun Sie das bitte vorher. Danke und auf Wiedersehen.