Videohinweise der Woche

Christian Ehring: Luftschloss Jobwunder

Deutschland feiert ein Jobwunder. Ist das nicht fantastisch? Früher hatten Millionen Leute gar keinen Job. Heute haben Millionen Leute gleich drei oder vier! Dieses Jobwunder ist ein Luftschloss.

Quelle: extra3

Philip Simon: Meisenhorst – 3satfestival 2017

Kurz nach der Bundestagswahl: Der perfekte Zeitpunkt für Philip Simon, ein paar Fragen zu stellen. Wie viel Sinn steckt in politischen Debatten, lernt der Mensch wirklich dazu, wie verrückt ist wahnsinnig? Der integrationswillige Niederländer, Hobbyphilosoph und Lebemensch kratzt unermüdlich an den Fassaden von Politik, Kapital und Gesellschaft. Artikel 25 GG: Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. 2Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes.

Quelle: 3sat

Lisa Fitz: „Ich will ein Europa des Völkerrechts“

Spätschicht: Bewaffnete Konflikte, Amokläufe und ein versuchter Putsch am Bosporus – Das Sommerloch gleich in diesem Jahr eher einem Schützengraben. Deshalb wartet in der Spätschicht eine ganz besondere Spezialeinheit auf ihren Einsatz: Die erste Garde des Kabaretts. Oberbefehlshaber Florian Schroeder lädt zur humoristischen Aufrüstung im Mainzer Staatstheater. http://www.swr.de/spaetschicht/sendun… „Wenn der Kopf in den Sand gesteckt wird, bleibt der Hintern sowieso draußen“, – präzisiert sie die deutsche Politik in Sicherheitsfragen. Es ist heutzutage durchaus nicht selbstverständlich, dass sich eine öffentliche Persönlichkeit so scharf über die amerikanische Politik und die NATO äußert und gleichzeitig die eigene Regierung kritisiert: „Ich will Europa des Völkerrechts und nicht die aggressive NATO!“ „Jeder hat das Recht, gemäß Artikel 5 des Grundgesetz seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern“, schliesst Lisa Fitz ihre scharfe und laute Ausführung ab und erntet einen voll und ganz verdienten Applaus.

Quelle: SWR

451 Grad – Bundeswehr-Doku

Folge 49.91 des wöchentlichen satirischen Medienmagazins 451 Grad ist da! […]

In dieser Ausgabe von 451 Grad schauen wir uns die neue YouTube-Serie der Bundeswehr einmal genauer an. Gezeigt werden in Computerspiel-Optik Soldaten, die sich in Mali im Einsatz befinden. Ganz ungefährlich ist das nicht. Erst kürzlich starben zwei deutsche Soldaten beim Absturz eines Tiger-Kampfhubschraubers in Mali.

In unserer Rubrik „Geschwätz von gestern“ zeigen wir euch die Situation der Flüchtlinge in Libyen. Der Alltag ist bestimmt von willkürlichen Festnahmen, Zwangsarbeit, Folter, Hinrichtungen, Entführungen und Vergewaltigungen. Warum schaut die EU weg?

Quelle: 451 Grad