«Die ganze Wirtschaft ist in Schwung: Der Bau boomt. Der Export brummt. Viele Deutsche gehen shoppen. Die Stimmung bei den Unternehmen ist rekordverdächtig gut. […] Deutschland stecke in einem Überhitzungsszenario, warnt jetzt der Sachverständigenrat […]»

Müller bemüht sich in seinem Artikel redlich, alles was die Sachverständigen in ihrem Gutachten an „wissenschaftlichen Erkenntnissen“ zusammengetragen haben, auch als solche angemessen zu würdigen. Er sieht aber, dass zwischen der Realität und den Aussagen der Wirtschaftsweisen eine Lücke klafft, die nur schwer zu schließen ist. Da er an der Expertise der „Wissenschaftler“ nicht zu zweifeln wagt, entschließt er sich, statt der Aussagen der Weisen, die „Zeiten“ als „eigenartig“ zu bezeichnen:

«Dieser Boom weist Eigenartigkeiten auf, die es in früheren Aufschwungsphasen nicht gab.»

Sein Versuch, sich die Realität so zurechtzubiegen, dass davon die Aussagen der Mehrheit der Wirtschaftsweisen (Mehrheitsweisen) unbeeinträchtigt bleiben, sind allerdings äußerst instruktiv: Sie weisen die Mehrheitsweisen als gefährliche marktfundamentalistische Ideologen aus.

Quelle: Makroskop

dazu: Keine Arbeitszeit für „Wirtschaftsweise“

Arbeitszeitdebatte: „The Walking Dead“ statt Feierabend?

Die „Wirtschaftsweisen“ zeichnen sich oft dadurch aus, dass sie nicht richtig liegen mit ihren Prognosen und Vorschlägen. So ist es auch dieses Mal in der Arbeitszeitdebatte. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, damit sinnvoll umzugehen.

Die große Mehrheit der „Wirtschaftsweisen“ hat sich schon oft als nicht besonders weise erwiesen. Sie fürchtete zu Unrecht der Mindestlohn würde Arbeitsplätze kosten oder und die Schuldenbremse helfen, die Haushalte sanieren. Das besorgt allein das Wirtschaftswachstum. Vor allem jedoch die Wachstumsprognosen der Weisen erweisen sich immer wieder als falsch. In den vergangenen zwei Jahrzehnten irrten sich die Ökonomen vom „Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ (wie er offiziell heißt) fast immer, des Öfteren sogar gewaltig. So sagten sie im November 2000 für das kommende Jahr ein Wachstum von 2,8 Prozent voraus – tatsächlich waren es nur 0,6 Prozent. 2008 gingen sie dann davon aus, dass im folgenden Jahr das Wachstum stagnieren werde, tatsächlich ging es um fünf Prozent zurück. Seitdem sie derart von der Finanzkrise überrascht wurden, zweifeln nicht nur Fachleute an den Empfehlungen der „Wirtschaftsweisen“. (…)

Statt also über das Arbeitszeitgesetz zu diskutieren, sollte die neue Bundesregierung die Arbeitszeit der Wirtschaftsweisen begrenzen. Und zwar auf null Stunden.

Quelle: Gegenblende