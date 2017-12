Cleverle Schulz flieht nach Europa

Martin Schulz hat gegen Ende seiner Rede zusammenfassend betont, dass es auf die Inhalte ankomme: Ja, wir müssen Europa stärken, wir müssen uns um die Zukunft der Arbeit im digitalen Zeitalter kümmern, ja wir brauchen eine Bildungsrevolution; denn Bildung und Qualifizierung sind die Rohstoffe für die Zukunft. Ja wir müssen die Umwelt schützen und den Klimawandel begrenzen. Und wir müssen den Staat stärken, damit er unsere sozialen Netze aufrechterhält und die Würde im Alter garantiert. – So wörtlich und dann fragt er: wie setzen wir das durch? In welcher Form, das muss ausgelotet werden. Dafür wollen wir ergebnisoffen reden und schauen, zu welchen inhaltlichen Lösungen wir kommen können. Auf den Inhalt kommt es an, nicht auf die Form! So argumentierte der SPD-Vorsitzende.

Martin Schulz hat clever beobachtet, auf was es den Delegierten ankommt und was er und die SPD-Führung bisher haben vermissen lassen. Also bieten sie das jetzt an: Inhalte einschließlich der Stärkung des Staates, „damit er unsere sozialen Netze aufrechterhält und die Würde im Alter garantiert.“ Dieser Satz ist besonders schön. Auf Substanz und Inhalt prüfen darf man ihn allerdings nicht. Vor allem darf man bei dem ganzen Gerede nicht fragen, wer mit der Zustimmung zur Schuldenbremse und zur Austeritätspolitik den Staat so an die Wand gefahren hat, wie wir es bei der Infrastruktur und im sozialen Bereich in Deutschland und Europa insgesamt erleben müssen. Da gab‘s keinen Schröder und keinen Wolfgang Clement? Und keinen Steinbrück und keinen Steinmeier und keinen Gabriel? Und keine Andrea Nahles und die anderen Frauen und keinen Schulz als Präsident des europäischen Parlaments?