Doppelte Standards gibt es auch im linken Journalismus

Was würden Sie sagen, wenn die Junge Freiheit die Privatadressen linker Verleger veröffentlichen würde und ihren Lesern am Ende noch die Botschaft mit auf dem Weg gibt, nun sei „der Weg frei für weitere Proteste und Aktionen“? Die Empörung wäre wohl groß und das vollkommen zu Recht. Und was sagen Sie dazu, dass das Neue Deutschland nun in einem Online-Artikel die Privatadresse des rechten Verlegers Jürgen Elsässer veröffentlicht hat und seinen Lesern eben diese Botschaft mit auf den Weg gibt? Wenn Sie sich darüber nicht ebenfalls empören können, wäre dies ein Beispiel für doppelte Standards. Gerade eine „linke“ Tageszeitung sollte sich nicht auf ein solches Niveau herablassen. Von Jens Berger.



Update: Kurz nach Erscheinen unseres Artikels hat das Neue Deutschland den Text überarbeitet und das Video aus dem Artikel herausgenommen. Das ist löblich. Schade ist jedoch, dass dies kommentarlos vonstatten ging. Ein Hinweise auf die Korrektur wäre transparenter.

Bei bestimmten Themen ist es ratsam, das „ceterum censeo“ besser gleich schon am Beginn des Artikels zu bringen und die Personalie Jürgen Elsässer gehört offenbar dazu. Elsässer ist ein Wirrkopf, der sich über die Jahre von einem der führenden Publizisten der Antideutschen zu einem führenden Publizisten der Neuen Rechten gewandelt hat. Elsässers Aussagen und Artikel sind schon seit langer Zeit kritikwürdig und bewegen sich spätestens seit der Gründung seiner „Volksinitiative gegen das Finanzkapital“ auch außerhalb der Leitplanken einer progressiven Debatte.

Elsässer war es übrigens, der 2009 den Begriff „Querfront“ wiederbelebte – nur dass sich kein einziger Linker seiner „Volksinitiative“ anschloss, die „Querfront“ also nie zustande kam, aber dennoch bis heute in den Köpfen einiger Publizisten, Journalisten und Politiker herumgeistert.

Funfact am Rande – früher war Elsässer selbst Autor beim Neuen Deutschland. Heute hetzt er in seinem rassistischen und nationalistischen Compact-Magazin mit Vorliebe gegen Flüchtlinge, Einwanderer, Muslime und Andersdenkende. Das ist widerlich und muss scharf kritisiert werden. Aber man sollte bei dieser Kritik auch den kategorischen Imperativ nicht vergessen und sich noch einmal vergewissern, für was man eigentlich selbst steht.

Wenn das Neue Deutschland nun im Stil eines Berichts über eine Antifa-Aktion die Inhalte dieser Aktion 1:1 völlig kritiklos weitergibt und ein Video in die eigene Seite einbindet, in dem die private Adresse des rechten Verlegers genannt wird, so verschwimmt dieser Aspekt vollends.

Wenn das Privatleben und die Familie nichts mehr gelten und in der politischen Auseinandersetzung als Waffe eingesetzt werden, dann haben die „Kritiker“ offenbar vergessen, für was sie – zumindest vorgeblich – stehen. Den politischen Feind auch durch Angriffe auf das Privatleben und die Familie mundtot zu machen, ist nämlich traditionell eher das Metier derer, die diese „Antifaschisten“ bekämpfen vorzugeben. Auch Unsympathen haben ein Recht auf Privatsphäre, auch für Rechtsradikale gelten die Menschenrechte. Wer das abstreitet, bewegt sich auf einem sehr gefährlichen Pfad und ich möchte doch sehr hoffen, dass zumindest das Neue Deutschland diese simplen Grundsätze im Kern teilt.

Denn die „Falle“ der doppelten Standards ist nicht ungefährlich und kostet im Zweifel die Glaubwürdigkeit. Wie glaubwürdig ist man, wenn man – vollkommen zu Recht – kritisiert, dass die BILD Fotos von Tatverdächtigen im Umfeld der G-20-Unruhen unverpixelt abdruckt und selbst die private Adresse eines politischen Gegners veröffentlicht und zwischen den Zeilen die Leserschaft auffordert, diese Information auch zu nutzen? Vielleicht sollten auch die lieben Kollegen vom Neuen Deutschland die Weihnachtszeit einmal nutzen, um in sich zu gehen und gründlich über die Ethik ihres Berufsstandes zu reflektieren. Nutznießer solcher dummen Aktionen ist nämlich die politische Rechte, die sich – diesmal sogar zu Recht – als Opfer inszenieren und mit dem moralischen Zeigefinger auf die „bösen Linken“ zeigen kann. Und das kann ja eigentlich auch am Franz-Mehring-Platz niemand wollen. Oder?

Update: Ein Leser machte uns darauf aufmerksam, dass auch die taz in ihrer Onlineausgabe das Video direkt eingebunden hat.