Videohinweise der Woche

Was sind die finanz- und arbeitspolitischen Maßnahmen, die zur Krise geführt haben?

Wieso hat man in Deutschland nicht erkannt, dass das eigene Verhalten zu einer Krise führen würde?

Mögliche Wege aus der Krise, am Beispiel des Bretton Woods Anfang der Siebziger?

Diese und weitere Fragen werden in diesem Video beantwortet.

Zitat aus dem Video – Heiner Flassbeck über Deutschlands entscheidenden Fehler: „Deutschland geht es relativ gut im Vergleich zu den anderen. Warum? Deutschland hat in der Währungsunion seine Löhne nicht mehr erhöht – oder gesenkt, aber in erster Linie nicht mehr erhöht – so wie es alle anderen Länder erwartet haben. Frankreich, zum Beispiel, hat seine Löhne völlig normal erhöht. Das hat dazu geführt, dass es eine große Lücke in der Wettbewerbsfähigkeit gibt zwischen Deutschland und Frankreich. Auf diese Weise hat Deutschland seine Arbeitslosigkeit exportiert. Man muss es so brutal sagen. Deutschland hat seine Arbeitslosigkeit exportiert und deswegen geht es Deutschland relativ gut. Die anderen haben jetzt unsere Arbeitslosigkeit und kämpfen damit.“

Quelle: acTVism Munich

dazu auch: Deutschlands Rolle in der Europäischen Union mit Heiner Flassbeck – Teil 2

Im zweiten Teil des Gespräch, spricht Flassbeck über die Rolle der Medien, wenn es darum geht, eine bestimmtes Meinungsklima zu Wirtschaftsfragen zu erzeugen. Es fehlten die „Kritische Geister“ in den Redaktionen, die für eine funktionierende Demokratie notwendig seien.

Flassbeck geht auch auf Konzepte wie globalen Handel, Konsum und Investitionen ein und räumt mit eingigen Missverständnissen in diesen Bereichen auf. Missverständnisse, die unter anderem bei politischen Entscheidungsträgern dazu führen, dass sie fragwürdige wirtschaftspolitische Entscheidungen treffen. Am Ende des Gesprächs wird deutlich, wie unfundierte Wirtschaftspolitik und unkritische Berichterstattung zu den globalen Wirschaftskrisen unserer Zeit führen.

Wie verhalten sich die Medien als vierte Macht im Staat?

Ist eine Wirtschaftspolitik denkbar, in der Menschen nicht auf Konsumenten reduziert werden?

Welche Mythen existieren bezüglich Deutschlands Rolle in der europäischen Wirtschaftskrise?

Diese und weitere Fragen werden in diesem Video beantwortet.

Quelle: acTVism Munich

und: Deutschlands Rolle in der Europäischen Union mit Heiner Flassbeck – Teil 3

Im dritten Teil unseres Interviews mit Heiner Flassbeck beantwortet der Ökonom Fragen aus dem Publikum. Dabei kommen folgende Punkte zur Sprache:

Diese und weitere Themen werden im folgenden Video beantwortet.

Die mangelnde Investitionstätigkeit deutscher Großunternehmer und die damit verbundene Arbeitslosigkeit.

Die Rolle von Gewerkschaften und ihre Entmachtung durch politische Entscheidungen.

Mögliche Lösungswege.

Quelle: acTVism Munich