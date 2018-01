Leserbriefe zu: Die kommenden Koalitionspartner sind weit weg von der Lebenslage vieler Menschen und von dringlichen Problemen unserer Zeit.

Zu diesem Artikel erreichte uns eine große Anzahl von Leserbriefen, die wir hier in einer Auswahl wiedergeben. Besonders das Thema Rüstung beschäftigt unsere Leser; unter den Leserbriefen auszuwählen war nicht ganz einfach wegen der Fülle von anregenden Gedanken, für die wir uns bedanken. Zusammengestellt von Moritz Müller.



Angesichts des Drucks, der von den USA in dieser Frage auf die BRD ausgeübt wird (nach meiner Rechnung wären 2% des BIP 65 Mrd. Euro, also ein Anstieg von z. Zt. 38 Mrd. um 27 Mrd. Euro), bin ich über dieses Ergebnis der Sondierungen doch recht erleichtert.

Zu Punkt 3.: Selbstverständlich ist zu begrüßen: „ Völkerrechtswidrige Tötungen durch autonome Waffensysteme lehnen wir ab und wollen sie weltweit ächten “. In dem Leserbrief zu diesem Punkt liegt u.E. ein Missverständnis vor: Die über Ramstein gesteuerten Drohnen sind keine „ autonome Waffensysteme „. Autonome Waffensysteme sind Roboter, die ohne direkte Steuerung ‚funktionieren’/töten. Die in dem GroKo-Papier ausgesprochene Ablehnung völkerrechtswidriger Tötungen bezieht sich auf autonome Waffensysteme, leider nicht auf gesteuerte Drohnen. Die GroKo wird in ihrer Vasallen-US-NATO-Treue die Relaisstation in Ramstein für die Drohnen-Steuerung nicht schließen, obwohl die Tötungen, die durch über Ramstein gesteuerte Drohnen erfolgen, völkerrechtswidrig sind.

Die „Standard“-Drohne der USA ist kein autonomes Waffensystem, vielmehr wird sie von einer Crew gesteuert, die irgendwo in der USA am Computer sitzt. Die Steuersignale werden dann, wie jeder (außer der Bundesregierung) weiß, über Ramstein weitergeleitet.

Es lohnt sich m.E. sehr, insbesondere die Analyse von A.Müller unter „die Analyse vom 11.Januar“ 2018 zu öffnen und zu lesen, da dort die eigentlich wichtigen programmatischen Langzeitpunkte einer wirklich sozialdemokratischen Politik aufgelistet werden. Leider hat Martin Schulz es mit seiner Verhandlungskommission versäumt, von vornherein mit einem solchen Forderungskatalog in die Sondierungsgespräche zu gehen. Jetzt sitzt er in der selbst gestellten Falle mit dem 28-seitigen Sondierungspapier, das leider nur Minimalergebnisse, wenngleich nicht unwichtige, für die SPD aufweist. Die CDU/CSU-Führung lehnt substantielle Koalitionsverhandlungen ab, da es ihr offenbar gelingt, in der Öffentlichkeit und in den Medien zu verankern, dass es sich bei dem Sondierungspapier bereits um die endgültige Festlegung der inhaltlichen politischen Eckpunkte einer weiteren GroKo-Regierung handelt. Die nach dem SPD-Parteitag, falls dort das Sondierungspapier mehrheitlich akzeptiert würde, dann aufzunehmenden Koalitionsverhandlungen werden dann nur noch kleinere inhaltliche Präzisierungen bezüglich der Gesetzgebungsverfahren, Reihenfolge der Gesetzeseinbringungen im BT/BR sowie die Postenverteilung der Minister und Staatssekretäre und die Zuschnitte der Zuständigkeiten der Ministerien etc. betreffen. Und damit will die SPD die nächsten BT- Wahlen gewinnen, d.h. mindestens 35% der Wähler-Zweitstimmen gewinnen (also +15%), um dann den nächsten Kanzler zu stellen?

Sondierung bis ins Koma. Die Verhandlungspartner sind angetreten mit dem Vorsatz zur Politikwende! Nach mehr als 24 Stunden der finale Wurf, der große Schritt ins „weiter so“. Groko steht – Planet im Eimer. Das Wahlversprechen der Kanzlerin gebrochen. Mehr als 60 Punkte will die SPD für sich entschieden haben. Die Union ist hoch zufrieden mit dem Wurf. Es waren ja nur ein paar Knochen, die hingeworfen wurden. Was kann da nicht stimmen? Klimaziel ist futsch. Schwarz bleibt bei Schwarz (Kohle). Reichtum wird weiter gefördert. Die Versicherung „Weil du arm bist, musst du früher sterben“ bleibt erhalten. Und der Herr Seim von der NW schreibt, mehr als ihr Gewissen hätten die Gegner der Groko nicht zu bieten; für die Wähler der SPD bringt Opposition nichts. Unverständlich und er zitiert Müntefering: „Opposition ist Mist“, der auch sagte: „Wer nicht arbeitet, darf auch nicht essen“.! Der provozierende Antreiber und Verführer aus der CSU Dobrindt hat es geschafft, die SPD aus der sozialistischen Mottenkiste in die schwarze Null zu locken. Er ist der Sieger der Sondierung. Jetzt soll Schulz einen Zwergenaufstand unter Kontrolle bringen. Es kann aber auch sein, dass die Zwerge den Schulz an der Achillessehne erwischen. In meinem letzten Brief habe ich kurz nach der Wahl ein Dilemma befürchtet. Ist es jetzt soweit? Neben der Union frohlockt auch Macron-Double Lindner. Er hat alles richtig gemacht. Sein Jamaika-Schachzug macht die liberale Politik im Sinne seiner Klientel erst möglich. Die Union sollte die SPD in ihre Gemeinschaft aufnehmen zur CSSU. Christlich soziale Steuerunion.

die SPD ziert sich noch, ob sie zu einer weiteren Groko bereit ist und Koalitionsverhandlungen eingehen soll. Groko sei schädlich für die Partei – ob die Groko auch den Menschen in Deutschland nützt, fragt sich die SPD in erster Linie nicht. (Anscheinend ist Wahlen gewinnen so etwas wie eine Sportveranstaltung). Um sich klein zu machen, brauchte es aber weder die Groko noch die Union, noch Merkel – das hat die SPD ganz alleine geschafft! (Allerdings wird sie meiner Meinung nach in der Opposition von der AfD vorgeführt werden. Die Partei mit dem größten Empörungspotential wird sich nicht scheuen, die CDU mit sozialdemokratischen Kernthemen zu attackieren. Soll sich dann die SPD auf die Seite der AfD stellen oder sich selbst verleugnen? Es wird ein “Zwickmühle auf, Zwickmühle zu Spiel” werden.) In der Opposition wird die SPD zwischen vielen Fronten zerrieben werden. Will sich die Partei nicht selbst in die Bedeutungslosigkeit katapultieren, muss die SPD die Groko noch einmal riskieren, auch wenn niemand, außer Frau Merkel, die Groko will.

In der Demokratie gilt die durch Erfahrung gemachte alte Binse, dass man immer versuchen muss, aus einer Sache das Beste zu machen. Es gibt niemanden, der immer Recht hat. Dahinter steckt ein gewisser Humor und das Wissen um die Unzulänglichkeit der Menschen. Sogenannte Ideallösungen stellen immer auch eine “Vergewaltigung” von Menschen und Meinungen dar. In allen Staaten der Welt liegt die Entscheidungsbefugnis immer mehr bei den Regierungen als bei den Parlamenten. Die Gefahr ist groß, dass sich Ideologien bilden, dass politische Orientierung durch Propaganda ersetzt wird. Demokratie ist eben auch ein ständiges Wagnis.

Ein Wort zum viel beschworenen Europa: Es geht im Kern nicht um Europa ja oder nein, sondern um welches Europa. Die europäische Einigung ist ein freiwilliger Zusammenschluss verschiedener Völker zur Wahrnehmung von Aufgaben, die der einzelne Nationalstaat allein nicht mehr befriedigend erfüllen kann. Die gemeinsame Verwaltung von Interessen sind Kennzeichen einer Gemeinschaft; ebenso beruhen die Verträge auf Gleichberechtigung der Mitgliedstaaten. Eine europäische Einigung kann nicht durch Vormachtstellung eines oder mehrerer Staaten erreicht werden.

Die EU muss sich auch über darüber klar werden, welche Rolle sie in der Welt spielen möchte oder zu spielen berufen ist. Dazu braucht sie eine gemeinsame Außenpolitik. Und sie muss Wege finden, die europäische Bevölkerung durch politische Willensbildung am Einigungsprozess aktiv teilhaben zu lassen, sei es, dass das Parlament durch direkte Wahlen mit größeren Vollmachten ausgestattet wird, oder das Volksbefragungen in wichtigen politischen Einzelfragen von Zeit zu Zeit durchgeführt werden.

Michael Wrazidlo, Essen