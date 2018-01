Videohinweise der Woche

Anmerkung Christian Reimann: Wenn das mal keine Werbe-Veranstaltung für eine erneute schwarz-rote Koalition war. Es sollte wohl eine werden, oder? In der Sendung sagte der niedersächsische Ministerpräsident Weil sinngemäß, er glaube nicht, dass sich eine Partei – gemeint war wohl eine wie die SPD – lediglich in der Rolle der Opposition erneuern könne. Es gäbe auch Beispiele dafür, dass auch Regierungsparteien sich erneuern könnten. Beispiele nannte er jedoch keine. Gibt es – insbesondere in Deutschland – tatsächlich Parteien, die sich während der Regierungszeit inhaltlich erneuert haben? Jedenfalls scheinen der SPD die vor allem inhaltlich-programmatischen Veränderungen der Schröder-Kanzlerschaft nicht gut zu bekommen. Aber waren diese Veränderungen auch Erneuerungen? Wohl kaum. Vielmehr waren und sind z.B. Privatisierungen im Gesundheitsbereich und bei der Rente sowie der wohl größte Sozialabbau in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland durch die sog. Hartz-Gesetzgebung ein Griff in die „Mottenkiste“. Die derzeitige SPD-Spitze scheint sich dessen jedoch gar nicht bewußt zu sein. Mangelt es ihr an ökonomischem Sachverstand oder an historischen Kenntnissen? Mutig stimmen kann der Auftritt des Juso-Vorsitzenden.