Anmerkung J.K.: Spahn ist als harter Neoliberaler bekannt, da darf man gespannt sein was hier in der Gesundheitspolitik noch auf uns zukommt. Wie der Leser richtig anmerkt, die SPD wollte die Bürgervesicherung und stattdessen wird ein Neoliberaler Gesundheitsminister. Da kann ich nur sagen: Bravo, ein voller Erfolg. Die SPD-Führung lebt dennoch weiter in der Illusion die Bürger würden das nicht reflektieren. Ein weiterer Wegstein auf den Weg in den Untergang.

Für Spahn ist das natürlich ein Sprungbrett für höhere Aufgaben. Allein deswegen muss er sich in dieser Position profilieren. Das bedeutet nichts Gutes für die Patienten und die Gesundheitsversorgung in Deutschland. Man darf auch gespannt sein wann es, dem Beispiel Österreichs folgend, mit Spahn die erste Koalition zwischen CDU und AfD geben wird.