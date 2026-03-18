Lisa Fitz – Dreckschleuder Militär – Rede für den Frieden

Lisa Fitz – Dreckschleuder Militär – Rede für den Frieden

Lisa Fitz – Dreckschleuder Militär – Rede für den Frieden

Lisa Fitz
18. März 2026 um 13:00 Ein Artikel von Lisa Fitz

Freunde, ich hab’ eine gute Nachricht: Die größte CO₂-Schleuder der Welt fährt nicht durch eure Straßen. Sie hat keinen SUV. Sie hat Flugzeugträger. Das Militär. Das Pentagon allein verbrennt schon mehr Öl als Portugal – nur ohne Strandurlaub und Portwein. Wenn das Pentagon ein Land wär, da hätt’s beim Weltklimagipfel einen VIP-Platz neben China. Mit Namensschild. Dort würde es sitzen und sagen: „Wir sind nicht Teil des Problems – wir sichern nur das Problem.“ Das Militär ist der einzige Veganer, der heimlich Steaks grillt. Aber darüber redet keiner. Warum nicht? Weil Militäremissionen von Klimaverträgen ausgenommen sind. Von Lisa Fitz.

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Rubriken:

Audio-Podcast Kultur und Kulturpolitik Militäreinsätze/Kriege Schadstoffe

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