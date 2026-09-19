Termine und Veranstaltungen der Gesprächskreise

An jedem Samstag informieren wir Sie über die Termine für Veranstaltungen von Gesprächskreisen der NachDenkSeiten. Heute liegen uns Informationen für Termine in Karlsruhe, Pfaffenhofen, Kiel, Marburg, Würzburg, Nürnberg, Schweinfurt, Diespeck, Darmstadt und Limburg vor. Wenn Sie auch in der weiteren Zeit auf dem Laufenden bleiben wollen, dann schauen Sie hier. Da werden mögliche neue Termine ergänzt. Außerdem bitten wir hiermit auch auf diesem Wege die Verantwortlichen in den Gesprächskreisen, uns rechtzeitig Termine zu melden.



NachDenkSeiten-Gesprächskreis Karlsruhe

Am Dienstag, 22. September 2026, um 19:00 Uhr

Thema: Gibt es Menschen in Deutschland, die die Demokratie aushöhlen?

Redner/Diskussionspartner: Prof. i.R. Michael Hartmann

Ort: Restaurant „Treffpunkt 1721″

Adenauerring 32

76131 Karlsruhe

Liebe NachDenkerinnen, liebe NachDenker und politisch Interessierte! Liebe Freunde der NachDenkSeiten!

Gibt es in Deutschland und nicht nur hier eine Gruppe von Menschen, die die Demokratie und die Gesellschaft aushöhlt?

Gibt es in Deutschland eine Gruppe von Menschen, die sich von der Gesellschaft absondert und damit eine viel größere Gefahr für das Land darstellt?

Gibt es in Deutschland eine Gruppe, die dem Neo-Liberalismus, damit dem Rechtspopulismus und der Politikverdrossenheit immer mehr Vorschub leistet?

Gibt es in Deutschland eine Gruppe, die nach eigenen Regeln lebt?

Die Eliten!

– Wer sind diese Eliten?

– Wie erneuern sie sich

– Wie hängen ihre Haltung und ihre Herkunft zusammen?

– Was haben Eliten mit Macht zu tun?

– Was ist mit der Erbschaftssteuer?

– Wäre eine durchgreifende soziale Öffnung der Eliten möglich?

Prof. i.R. Michael Hartmann setzt ein klares Statement zu diesen brisanten Themen. Fundierte Forschungen zu diesem Thema in Deutschland, Großbritannien, USA und Frankreich brachten ihm diese Erkenntnisse. Prof. i.R. Michael Hartmann war bis Herbst 2014 Professor für Soziologie an der TU Darmstadt. Seine Erkenntnisse wird er an diesem Abend mit uns erörtern. Anschließend wird er für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung stehen.

Der Eintritt ist frei. Da durch solche Veranstaltungen immer wieder Kosten entstehen, bitten wir Euch, die Hutkasse in Euer Denken einzubeziehen.

Alle sind dazu recht herzlich eingeladen, auch Freunde und Bekannte sind willkommen. Bitte kommt ab 16:30 Uhr, so ihr Speisen zu Euch nehmen wollt. Ab 19:00 Uhr sollten wir die Veranstaltung möglichst nicht mehr durch Bestellungen stören.

Bitte meldet Euch bei Interesse nur unter der Adresse [email protected] für die Teilnahme an diesem Abend an. Vielen Dank.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Pfaffenhofen & Freundschaft mit Valjevo e.V.

Am Samstag, 26. September 2026, um 20:00 Uhr

Thema: „Perlen der russischen Klaviermusik”

Ort: Festsaal Rathaus Pfaffenhofen

Hauptplatz 1

85276 Pfaffenhofen

Klavierrezital mit Anastasia Yasko

Im Programm: Tschaikowski, Liadow, Rachmaninow, Medtner

Die Pianistin, Musikwissenschaftlerin und Klavierlehrerin Anastasia Yasko hat am Tschaikowski-Konservatorium in Moskau studiert und ihr Masterstudium im Konzertfach Klavier an der Universität Mozarteum Salzburg mit höchster Auszeichnung absolviert. Es folgte ein Postgraduate Studium bei Professor Jacques Rouvier. 2020 verlieh ihr die Universität Mozarteum nach erfolgreicher Promotion den akademischen Grad Doctor of Philosophy. Dort wirkt sie seit 2018 als Lektorin für Klavier und engagiert sich in der Ausbildung junger Pianisten.

Als Solistin konzertiert Anastasia Yasko regelmäßig auf internationalen Bühnen in Europa und Asien. Zu ihren wichtigsten Auszeichnungen zählen u.a : 1. Preis beim „Festival der romantischen Musik für junge Musiker” (Moskau, Russland, 2008), 3. Preis beim Internationalen Vladimir Krainew Wettbewerb (Charkow, Ukraine, 2008), 3. Preis beim Internationalen „Flame” Wettbewerb (Paris, Frankreich 2012), 1. Preis beim „Ennio Porrino” Internationalen Klavierwettbewerb (Cagliari, Italien, 2013), 1. Preis sowie zwei spezielle Preise für die beste Interpretation von Chopin und Bach Musik beim „Carles & Sophia International Piano Competition” (Spanien, 2023).

Eintritt an der Abendkasse: 20 Euro, Ermäßigung für Studenten u. Schüler 12 Euro.

Verbindliche Reservierung per E-Mail: [email protected] und gleichzeitiger Überweisung mit Namensangabe und Vermerk „Konzert Yasko” auf das Konto „Freundschaft mit Valjevo”, DE06 7215 1650 0008 0119 91

NachDenkSeiten-Gesprächskreis KielRegion

Am Montag, 28. September 2026, um 19:00 Uhr

Thema: Wie nah sind wir heute an einem Atomkrieg?

Ort: Haus der Heimat

Wilhelminenstr. 47-49

Kiel 24103

Diskussionsveranstaltung über die wachsende Gefahr eines Atomkriegs und was wir dagegen tun können.

Als Einstieg dazu werden wir uns gemeinsam Glenn Diesens Video-Interview (Deutsch) vom 27. August 2026 mit Peter Kuznick und dem Titel „Wir treten ins Zeitalter der Atomkriege ein” anschauen, in dem Kuznick in einen dramatischen Appell mit überzeugender Begründung an Pabst Leo XIV. vorgeschlagen hat, einen Gipfel der globalen Staats- und Regierungschefs zu organisieren, um Fragen von Frieden und nuklearer Abrüstung zu behandeln. Zu diesem Zweck ist eine weltweite Unterschriftensammlung gestartet worden.

Im Gespräch mit Glenn Diesen warnt der US-Historiker Prof. Peter Kuznick, Direktor des Nuclear Studies Institute der American University in Washington DC, vor einer gefährlichen Veränderung des Denkens über nukleare Waffen: Während im Kalten Krieg die Vorstellung eines „gewinnbaren“ Atomkriegs als Wahnsinn galt, gewinne heute wieder die Idee an Einfluss, ein begrenzter nuklearer Krieg könne militärisch beherrschbar sein.

Das Interview wirft damit grundlegende Fragen auf:

Wer trägt heute Verantwortung für die Eskalation?

Wie viel Diplomatie verträgt unsere Sicherheitspolitik noch?

Haben wir die Angst vor dem Atomkrieg bereits wieder verdrängt?

Darüber wollen wir diskutieren.

Bitte beachten: Direkt am Haus der Heimat stehen keine Parkplätze zur Verfügung.

Der Eintritt ist frei, wir freuen uns über eine Spende für die Hutkasse. Eine Bewirtung gibt es nicht – Getränke oder Gebäck können gerne mitgebracht werden.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Marburg

Am Mittwoch, 7. Oktober 2026, um 18:00 Uhr

Thema: Buchlesung – „Corona, Gesellschaft und die Kulturszene”

Redner/Diskussionspartner: Eugen Zentner

Ort: Restaurant Akdeniz (ehemals „Irodion”)

Bei St. Jost 5

35039 Marburg

Zur Webseite der Veranstaltung

Der NachDenkSeiten-Gesprächskreis Marburg freut sich, am 7. Oktober 2026 den Autor und Kulturjournalisten Eugen Zentner für eine Lesung begrüßen zu dürfen.

In seinen Büchern thematisiert Zentner die Krisenzeit der letzten Jahre, mal journalistisch, mal literarisch. Es geht um die Schattenseiten der Corona-Politik, um gesellschaftliche Veränderungen und um Widerstandskräfte der alternativen Kulturszene.

Anmeldung: Bitte melden Sie sich per E-Mail an oder über das Formular auf weiterdenken-marburg.de an.

Der Eintritt ist frei. Um einen Beitrag in die Spendenbox wird gebeten.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Karlsruhe

Am Donnerstag, 8. Oktober 2026, um 18:30 Uhr

Thema: Freie Meinungsäußerung und Kunstfreiheit

Redner/Diskussionspartner: Eugen Zentner

Ort: Restaurant „Treffpunkt 1721″

Adenauerring 32

76131 Karlsruhe

In unserem Grundgesetz sind die freie Meinungsäußerung und die Kunstfreiheit garantiert!

Dennoch

werden nicht seit der Coronazeit die Kunstfreiheit und freie Meinungsäußerung eingeschränkt?

mutierte damit die vorherrschende Kultur zu einer Kultur der Herrschenden?

gibt es eine „Main-Stream-Kultur“?

Eugen Zentner thematisiert am 8. Oktober in Karlsruhe die Fragen der letzten Jahre, mal journalistisch, mal literarisch. Es geht um die zerstörerische Wirkung der Coronapolitik auf unsere Gesellschaft und das Aufleben einer alternativen Kunst- und Kulturszene! Nach der Lesung diskutieren wir über dieses Thema.

Aus den NachDenkSeiten ist uns Eugen Zentner bestens bekannt. Er studierte Philosophie sowie Germanistik und promovierte 2016 in Oldenburg in der Literaturwissenschaft zum Thema Autofiktion. Er lebt und arbeitet als freier Kulturjournalist und Schriftsteller in Berlin.

Der Eintritt ist frei. Aber bedenkt bitte unsere Hutkasse, da wir bei Veranstaltungen dieser Art nicht ohne Kosten auskommen. Solltet Ihr etwas essen wollen, könnt ihr das ab 16:30 Uhr tun, da während der Veranstaltung kein Service laufen sollte.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg – Deutsche Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg

Am Donnerstag, 8. Oktober 2026, um 19:30 Uhr

Thema: Armut, Krieg und Diktatur – Das politische Programm von BlackRock, Merz und Co.

Redner/Diskussionspartner: Werner Rügemer

Ort: Buchladen Neuer Weg

Sanderstr. 23-25

97070 Würzburg

Informationen zur Veranstaltung

Der von den USA beherrschte westliche Finanzmarktkapitalismus fördert Sozialabbau, Kriege und autoritäre politische Herrschaft. Vorreiter dieser Tendenzen ist der weltgrößte Finanzkonzern BlackRock aus den USA, für den Bundeskanzler Merz jahrelang gearbeitet hat. Dr. Werner Rügemer, bundesweit bekannter Publizist und Philosoph aus Köln, ist ein Spezialist für BlackRock. Er klärt über die Zusammenhänge auf, entwickelt Alternativen und ermuntert zur Gegenwehr. Herzliche Einladung zur Diskussion!

Eintritt frei, Spenden erwünscht!

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Nürnberg

Am Freitag, 9. Oktober 2026, um 19:00 Uhr

Thema: Armut, Krieg und Diktatur – Das politische Programm von BlackRock, Merz und Co.

Redner/Diskussionspartner: Werner Rügemer

Ort: Nachbarschaftshaus Gostenhof

Adam-Klein-Str. 6

90429 Nürnberg

Informationen zur Veranstaltung

Der von den USA beherrschte westliche Finanzmarktkapitalismus fördert Sozialabbau, Kriege und autoritäre politische Herrschaft. Vorreiter dieser Tendenzen ist der weltgrößte Finanzkonzern BlackRock aus den USA, für den Bundeskanzler Merz jahrelang gearbeitet hat. Dr. Werner Rügemer, bundesweit bekannter Publizist und Philosoph aus Köln, ist ein Spezialist für BlackRock. Er klärt über die Zusammenhänge auf, entwickelt Alternativen und ermuntert zur Gegenwehr. Herzliche Einladung zur Diskussion!

Eintritt frei, Spenden erwünscht!

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg – Deutsche Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg

Am Samstag, 10. Oktober 2026, um 18:00 Uhr

Thema: Armut, Krieg und Diktatur – Das politische Programm von BlackRock, Merz und Co.

Redner/Diskussionspartner: Werner Rügemer

Ort: TV Oberndorf

Hermann-Gräf-Allee 1

97424 Schweinfurt

Informationen zur Veranstaltung

Der von den USA beherrschte westliche Finanzmarktkapitalismus fördert Sozialabbau, Kriege und autoritäre politische Herrschaft. Vorreiter dieser Tendenzen ist der weltgrößte Finanzkonzern BlackRock aus den USA, für den Bundeskanzler Merz jahrelang gearbeitet hat. Dr. Werner Rügemer, bundesweit bekannter Publizist und Philosoph aus Köln, ist ein Spezialist für BlackRock. Er klärt über die Zusammenhänge auf, entwickelt Alternativen und ermuntert zur Gegenwehr. Herzliche Einladung zur Diskussion!

Eintritt frei, Spenden erwünscht!

NachDenkSeiten-Gesprächskreis – / dieBasis Kreisverband Neustadt/Aisch – Bad Windsheim

Am Sonntag, 11. Oktober 2026, um 18:00 Uhr

Thema: Armut, Krieg und Diktatur – Das politische Programm von BlackRock, Merz und Co.

Redner/Diskussionspartner: Werner Rügemer

Ort: Gasthaus Goldener Löwe

Bamberger Str. 37

91456 Diespeck

Informationen zur Veranstaltung

Der von den USA beherrschte westliche Finanzmarktkapitalismus fördert Sozialabbau, Kriege und autoritäre politische Herrschaft. Vorreiter dieser Tendenzen ist der weltgrößte Finanzkonzern BlackRock aus den USA, für den Bundeskanzler Merz jahrelang gearbeitet hat. Dr. Werner Rügemer, bundesweit bekannter Publizist und Philosoph aus Köln, ist ein Spezialist für BlackRock. Er klärt über die Zusammenhänge auf, entwickelt Alternativen und ermuntert zur Gegenwehr. Herzliche Einladung zur Diskussion!

Eintritt frei, Spenden erwünscht!

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Darmstadt (nachdenken-in-darmstadt.de)

Am Mittwoch, 21. Oktober 2026, um 18:00 Uhr

Thema: „Kunst und Kultur gegen den Strom“

Redner/Diskussionspartner: Eugen Zentner

Ort: GEW – Haus (Gewerkschaft Erziehung & Wissenschaft)

Gagernstraße 8

64283 Darmstadt

Zur Webseite der Veranstaltung

Cancel Culture ist mittlerweile tief in die Gesellschaft eingedrungen.

Selbsternannte Akteure mobilisieren gegen vom Grundgesetz gedeckte Meinungsäußerungen. Kunst & Kultur bleiben davon nicht verschont, denn: Künstler & Kulturschaffende sind nicht nur bloße Unterhalter, sondern auch Kommentatoren des Zeitgeschehens, Mitgestalter, Brückenbauer & Friedensstifter. Von diesem Verständnis weit entfernt sind jene, die im „Mainstream” Bekanntheit genießen. Eine Abweichung von herrschenden Ideologien reicht, um aus dem Rampenlicht zu geraten.

Eugen Zentner wird uns an diesem Abend mitnehmen in eine Welt, die sich mit Corona deutlich zu verändern begann. Im Anschluss an die Lesung steht genügend Zeit zur Verfügung für Diskussionen, Buchkauf und -signierung.

Eugen Zentner ist studierter Germanist, freie Kulurjournalist und Buchautor

Der Eintritt ist frei – Solidarspenden zur Kostendeckung sind erwünscht.

Über regen Zuspruch würden wir uns freuen.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg – Deutsche Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg

Am Samstag, 24. Oktober 2026, um 18:00 Uhr

Thema: Corona und die Medien – Lesung aus „Der pandemische Brandbeschleuniger“

Redner/Diskussionspartner: Volker Rekittke

Ort: Gaststätte Ozean-Grill

Am Baggersee 2

97424 Schweinfurt

Informationen zur Veranstaltung

„Der pandemische Brandbeschleuniger“ heißt ein brisantes und aktuelles Buch von Volker Rekittke, erschienen 2026 im Verlag Thomas Kubo.

Der Tübinger Journalist – 20 Jahre Redakteur beim Schwäbischen Tagblatt – fragt: Warum hat der Journalismus in den Coronajahren seine Kontrollfunktion kaum noch wahrgenommen? Das Buch ist ein persönliches, selbstkritisches und mit vielen Quellen belegtes Werk. Herzliche Einladung zur Lesung mit anschließender Diskussion!

Eintritt frei, Spenden erwünscht!

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg – Deutsche Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg

Am Sonntag, 25. Oktober 2026, um 18:00 Uhr

Thema: Corona und die Medien – Lesung aus „Der pandemische Brandbeschleuniger“

Redner/Diskussionspartner: Volker Rekittke

Ort: Gaststätte Blauer Adler

Mergentheimer Str. 17

97082 Würzburg

Informationen zur Veranstaltung

„Der pandemische Brandbeschleuniger“ heißt ein brisantes und aktuelles Buch von Volker Rekittke, erschienen 2026 im Verlag Thomas Kubo.

Der Tübinger Journalist – 20 Jahre Redakteur beim Schwäbischen Tagblatt – fragt: Warum hat der Journalismus in den Coronajahren seine Kontrollfunktion kaum noch wahrgenommen? Das Buch ist ein persönliches, selbstkritisches und mit vielen Quellen belegtes Werk. Herzliche Einladung zur Lesung mit anschließender Diskussion!

Eintritt frei, Spenden erwünscht!

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg – Deutscher Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg

Am Freitag, 30. Oktober 2026, um 19:00 Uhr

Thema: Modell Schweiz: Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung

Redner/Diskussionspartner: Michael Kraus

Ort: Gaststätte Blauer Adler

Mergentheimer Str. 17

97082 Würzburg

Informationen zur Veranstaltung

Der Politologe Michael Kraus stellt das Modell Schweiz vor. Was können wir von der Schweiz in punkto Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung lernen? Herzliche Einladung zu Vortrag und Diskussion!

Eintritt frei, Spenden erwünscht!

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg – Deutsche Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg

Am Sonntag, 1. November 2026, um 18:00 Uhr

Thema: Modell Schweiz: Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung

Redner/Diskussionspartner: Michael Kraus

Ort: Gaststätte TV Oberndorf

Hermann-Gräf-Allee 1

97424 Schweinfurt

Informationen zur Veranstaltung

Der Politologe Michael Kraus stellt das Modell Schweiz vor. Was können wir von der Schweiz in puncto Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung lernen? Herzliche Einladung zu Vortrag und Diskussion!

Eintritt frei, Spenden erwünscht!

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg – Deutsche Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg

Am Samstag, 14. November 2026, um 18:00 Uhr

Thema: Ist Russland unser Feind?

Redner/Diskussionspartner: Patrik Baab

Ort: Gaststätte Zur Herieden

Heriedenweg 5

97080 Würzburg

Informationen zur Veranstaltung

„Nach einem neuen Krieg gegen Russland wird es Deutschland nicht mehr geben.“

Eine Analyse über das deutsch-russische Verhältnis

Man muss sich das vorstellen: Deutschland 2026 – ein Land, von dem die furchtbarsten Kriege des vergangenen Jahrhunderts mit vielen Millionen Toten ausgegangen sind – ist nicht in der Lage, im Ukraine-Konflikt eine einzige Friedens- und Vermittlungsinitiative zu starten. Das ist der Bankrott der Diplomatie, vor allem, wenn man weiß, dass dies alles andere ist als ein unprovozierter Angriffskrieg. Herzliche Einladung zu Vortrag und anschließender Diskussion mit dem langjährigen NDR-Mitarbeiter Patrik Baab!

Eintritt frei, Spenden erwünscht!

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg – Deutsche Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg

Am Sonntag, 15. November 2026, um 18:00 Uhr

Thema: Zensur-Industrie und digitaler Kapitalismus

Redner/Diskussionspartner: Patrik Baab

Ort: Gaststätte TV Oberndorf

Hermann-Gräf-Allee 1

97424 Schweinfurt

Informationen zur Veranstaltung

„Es geht nicht mehr nur um Meinung, es geht um die totale Kontrolle der Affekte und die Monetarisierung des Ressentiments.“

Der bundesweit bekannte Journalist Patrik Baab analysiert die tiefgreifende Umwandlung unserer Gesellschaft an der Schnittstelle von Macht, Kapital und Information.

Während die Fassade der Demokratie aufrechterhalten wird, findet im Hintergrund ein „Staatsstreich innerhalb der Verfassung“ statt, der den Rechtsstaat systematisch entkernt.

Herzliche Einladung zu Vortrag und anschließender Diskussion mit dem langjährigen NDR-Mitarbeiter Patrik Baab!

Eintritt frei, Spenden erwünscht!

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Diez – Limburg – Bad Camberg

Am Mittwoch, 18. November 2026, um 19:00 Uhr

Thema: „Deutschland. Ein Wintermärchen”

Redner/Diskussionspartner: Tino Eisbrenner

Ort: Restaurant „Zur Turnhalle“

Ste.-Foy-Str. 16

65549 Limburg

(Veranstaltungsraum nur über eine Treppe erreichbar)

Der Sänger und Lyriker Tino Eisbrenner (Jahrgang 1962) rezitiert Heinrich Heines „Deutschland. Ein Wintermärchen“ (satirisches Versepos von 1844) und unterstreicht den klassischen Text immer wieder mit Liedern (eigenen und geborgten), die auch zu Heines Zeiten hätten entstanden sein können oder eben gar entstanden sind: romantische Lieder und Lieder des Aufbegehrens.

In diesem Wechselspiel klassischer und moderner Lyrik verblüfft den Zuschauer unweigerlich die Aktualität von Heines beißender Satire, seinem Zorn und seiner Wehmut, die ihn bei der Betrachtung seiner deutschen Heimat befällt.

Sind die Lieder hier von damals, oder lebt Heinrich Heine noch und hat sein „Wintermärchen“ erst gestern geschrieben? Hat sich denn scheinbar in den großen Fragen und kleinlichen Gepflogenheiten gar nichts verändert in diesem Land?

eisbrenner.de/programm/eisbrenner-deutschland-ein-wintermaerchen/

Der Eintritt ist frei – wir bitten um Spenden.

Getränke und Speisen sind auf eigene Rechnung erhältlich.