EU-Regierungschefs in Militärjacken: Verrat am Frieden

Im Tarnfleck für den Fototermin: Die Staats- und Regierungschefs der EU präsentieren sich beim Arktis-Gipfel der Öffentlichkeit Schulter an Schulter mit Militärjacken. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, heißt es. Diese Bilder sagen tatsächlich viel. Sie zeigen dem Betrachter: Das Friedensprojekt Europäische Union ist Vergangenheit. Die Öffentlichkeit sieht, was übrig bleibt, wenn eine skrupellose Politik dem Frieden den Rücken kehrt. Die Militärjacken über den Anzügen der feinen Herren und Damen stehen symbolisch für eine EU, die nur noch eins im Kopf zu haben scheint: Krieg! Die Öffentlichkeit sieht den Verrat am Frieden! Ein Kommentar von Marcus Klöckner.

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Wenn Staats- und Regierungschefs nach bald fünf Jahren Krieg noch immer keine diplomatische Friedenslösung ausgehandelt haben, dann wäre es ein Fehlschluss, Unfähigkeit als Grund anzuführen. So unfähig kann man gar nicht sein – auch nicht die Chefs der EU oder die der einzelnen Nationalstaaten. Vielmehr drängt sich eine andere Annahme auf: Es gibt einen weitverbreiteten Willen, den Krieg zwischen der Ukraine und Russland laufen zu lassen – koste es, was es wolle.

Das Auftreten der EU-Führer beim Arktis-Gipfel vergangene Woche zeigt die Windrichtung einer bis ins Mark verkommenen Politik. Welch eine Zumutung für die Öffentlichkeit ist dieses Bild!

Da steht ein Bundeskanzler neben Premierministern und Präsidenten stehen neben EU-Spitzenpolitikern mit Militärjacken. Worum geht es diesen Politikern? Um Politik? Um Krieg? Um Kriegspolitik?

Wenn Politiker sich militärische Kleidung überziehen, wird es gefährlich.

Bilder wie diese sind kein Zufall. Wer sich als Politiker auf dieser hochkarätigen Ebene bewegt, weiß genau, wie er sich der Öffentlichkeit zeigt. Diese Politiker wollen sich der Öffentlichkeit mit ihrer Militärjacke zeigen. Die Botschaft ist eindeutig: Wir sind bereit zum Kampf! Wobei die Parlamentarier natürlich nicht selbst in den Krieg ziehen, sondern andere kämpfen lassen werden.

In Anbetracht eines Europas, dessen Politiker in zwei Weltkriegen unermessliches Leid hervorgebracht haben, gleicht das Auftreten der EU-Führer nicht nur einem intellektuellen Bankrott.

Es ist ein Verrat am Frieden – zum schweren Nachteil von uns allen.