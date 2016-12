Anmerkung unseres Lesers D.W.: Mal wieder finden Ermittler am Tatort eines Terroranschlags einen Ausweis. Scheinbar aber erst, nachdem der andere Verdächtige entlastet wurde. Ich erinnere mich, dass auch bei 9/11 ein unversehrter Ausweis eines mutmaßlichen Terroristen gefunden wurde, obwohl z. Bsp. die Leichen aus den Flugzeugen in dem sich auch der Ausweis befand komplett atomisiert wurden. Was soll man davon also halten? Wird das wieder ein Fall für Mathias Bröckers oder Paul Schreyer?

Anmerkung unseres Lesers A.M.: Man mag von Marcus Lanz halten, was man will, aber diese Sendung hatte wirklich mal Niveau, nicht zuletzt auf Grund der Einschätzungen von Michael Lüders. Nur Christoph Schwennicke, der Chefredakteur des Politmagazins „Cicero“, diskreditiert sich in dieser Diskussionsrunde mit seinen Äußerungen selbst und blendete aus, dass meines Wissens mit 60 % in Asien die meisten Muslime leben und zwar überwiegend friedlich miteinander und ohne Terrorgelüste, im Gegensatz zu den Muslimen im Nahen Osten und Nordafrika, die in Staaten oder deren Resten leben, die alles andere sind als intakt.

Anmerkung André Tautenhahn: Michael Lüders bringt zehn Minuten vor Schluss der Sendung das simple schwarz-weiß Denken Christoph Schwennickes zum Einsturz, der selbst nur an einen Kampf der Kulturen glauben will. Lüders belegt anhand von Zahlen, dass nicht der Islam aus sich selbst heraus zum Terror neigt, sondern 15 Jahre Anti-Terrorkampf mit Interventionskriegen dafür verantwortlich sind, dass sich die Zahl der Islamisten um ein Vielfaches erhöht hat.

dazu: Krieg gegen den Terror

Solange Politik und Medien in Deutschland jede ernsthafte Diskussion darüber vermeiden, was Terror eigentlich ist, werden die Terroranschläge in Deutschland und Europa zunehmen.

Man kann es nicht oft genug wiederholen: Terrorismus ist nach dem deutschen Gesetz der „rechtswidrige“ Einsatz von „Gewalt als Mittel zur Durchsetzung international ausgerichteter politischer oder religiöser Belange“.

Seit vielen Jahrzehnten führt die „westliche Wertegemeinschaft“ Öl- und Gaskriege im Vorderen Orient, setzt also rechtswidrig Gewalt ein zur Durchsetzung politischer Belange, und terrorisiert die muslimische Welt. Ein historisches Datum ist dabei der Sturz des demokratisch gewählten iranischen Ministerpräsidenten Mohammad Mossadegh 1953. Und der Islamische Staat ist ein Produkt des rechtswidrigen Irak-Krieges von Bush und Blair.

In den Ländern des Nahen Ostens ist der Terror Alltag: In Bagdad kamen Mitte Oktober allein bei zwei Anschlägen innerhalb von drei Tagen insgesamt mindestens 44 Menschen ums Leben. In Syrien riss Anfang Oktober ein Selbstmordattentäter auf einer Hochzeitsfeier 20 Menschen mit in den Tod. Im Bombenhagel in Aleppo sind in den letzten Monaten über 1000 Zivilisten getötet worden. Ende September kamen bei einem US-Drohnenangriff in der afghanischen Provinz Nangarhar mindestens 15 Zivilisten ums Leben. Im November wurden bei einem Luftangriff der Nato in der nordafghanischen Provinz Kunduz 30 Zivilisten getötet. Bei einem Anschlag im Tel Aviver Vergnügungsviertel wurden vor einigen Monaten drei Israelis erschossen. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen.

Der sogenannte „Krieg gegen den Terror“, an dem auch Deutschland beteiligt ist (Afghanistan, Syrien, Mali…), hat in den vergangenen 15 Jahren mehr als 1,5 Millionen Menschenleben gefordert.

Quelle: Oskar Lafontaine via Facebook