Hinweise des Tages II

dazu: Wolfgang Kubicki hält an „Staatsfeind Nummer eins“ fest Die milliardenschweren Cum-Ex-Deals gelten als größter Steuerskandal der deutschen Geschichte. Ein Prozess gegen einen der Hintermänner wird immer wahrscheinlicher. Sein Verteidiger ist möglicherweise bald Bundesfinanzminister. Jetzt ist er oben angekommen. Jubelnd mit aufgeknöpftem Hemd steht Wolfgang Kubicki neben Christian Lindner auf der Bühne und lässt sich von seinen FDP-Parteifreunden für das gute Abschneiden bei der Bundestagswahl feiern. Obgleich der Wahlkampf vor allem auf den jugendlich wirkenden Lindner zugeschnitten war, steht nun auch sein Vize Kubicki im Fokus. Es ist die erstaunliche Krönung der Karriere des 65-Jährigen, der in der Partei bisher oft als wortmächtiger Quertreiber aufgefallen war. So funkte er in seinem Herkunftsland Schleswig-Holstein ständig bei der Rettung der Landesbank HSH Nordbank dazwischen. Selbst als die FDP schon in der Regierung war, tönte er noch, dass das Institut doch besser abgewickelt werden sollte und störte damit die sensible Verkaufsphase des Geldhauses. Nun gilt Kubicki sogar als ernsthafter Kandidat für das Berliner Bundesfinanzministerium. Die Wahl hätte allerdings einen Beigeschmack. Denn gleichzeitig vertritt er als Anwalt einen Mann, der auf den Fluren der Wilhelmstasse 97 als eine Art „Staatsfeind Nummer eins“ gilt. Der ehemalige Finanzbeamte und Parteifreund Kubickis, Hanno Berger, hat vor allem reichen Privatleuten gezeigt, wie sie den Fiskus besonders dreist austricksen und ihr Vermögen noch größer werden lassen können. Quelle: Welt Online

dazu: Dieses Referendum darf keinen Erfolg haben

Das Referendum in Katalonien war illegal, das Ergebnis ist unglaubwürdig. Trotzdem inszeniert sich Regierungschef Puigdemont als verfolgter Demokrat. Damit darf er nicht durchkommen – um der Demokratie willen.

Jetzt soll sich also die EU in den Konflikt zwischen der spanischen Regierung in Madrid und den Separatisten in Katalonien einschalten. So zumindest will es der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont. Warum? Weil „fundamentale Freiheitsrechte von europäischen Bürgern verletzt“ würden. Er vergleicht die Situation in seiner Region mit der von Ungarn, Polen oder der Türkei.

Der Vergleich ist grotesk. In Polen, Ungarn und der Türkei sind – anders als in Madrid – autokratische Populisten an der Macht. Und um sein politisches Ziel zu erreichen, setzt Puigdemont nun genau das Instrument ein, das auch die Kaczynskis, Orbáns und Erdogans dieser Welt bevorzugt benutzen: Er ruft sich zum Vollstrecker des Volkswillens aus und leitet daraus das Recht ab, Recht zu brechen.

Quelle: Spiegel Online

Anmerkung JK: Der Kommentar bringt es auf den Punkt. Was wollen die Separatisten eigentlich? Die Menschen in Katalonien sind keine unterdrückte Minderheit sondern Bürger eines demokratischen Rechtsstaates und können alle entsprechenden bürgerlichen Freiheitsrechte (im Rahmen der Marktkonformität) in Anspruch nehmen. Man sollte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass es unter Separatisten Stimmen gibt, die sagen man wolle als reichste Region Spaniens nicht mehr für den Rest bezahlen. Das ist neoliberales Denken, dass jeder, jede Region nur nach seinen eigenen ökonomischen Vorteil zu streben habe.