Der Niedriglohnsektor ist nicht vom Himmel gefallen. Aktive Beschäftigungspolitik müsste zentraler Bestandteil der neuen Regierungspolitik sein.

Zum heutigen Artikel In Lohn ohne Brot ‒ Wenn Arbeit nicht vor Armut schützt schreibt Heiner Flassbeck heute Früh: „… habe gerade das Stück des Soziologen Krüsemann von heute gelesen. Eine sehr fleißige Arbeit, aber mit einem vollkommen falschen Schluss. Da heißt es: ‚Heute können spätkapitalistische Länder wie Deutschland nicht mal mehr die bloße Existenzsicherung durch Arbeit garantieren. Und der Wohlstand? Der hat sich längst in die oberen Etagen verflüchtigt.‘ Der erste Satz ist mehr als problematisch, weil er den Eindruck vermittelt, das sei eine objektive Gegebenheit. Ist es ab er nicht. Das Gleiche gilt für den Satz mit dem Wohlstand.“ Albrecht Müller



Weiter mit Heiner Flassbeck:

„Da fällt jemand hundertprozentig in die Falle, die von den Konservativen gestellt wird: Es gibt keine Alternative und wer Alternativen benennt, ist ein Spinner, weil er gleich das ganze System in Frage stellt. Schade!“

Nun, ich kann den Kollegen und Freund von Makroskop beruhigen. Die NachDenkSeiten haben nicht die Seiten gewechselt.

Der Beitrag ist vom Autor Krüsemann offensichtlich aus der Sicht eines Soziologen geschrieben, der die Möglichkeiten der makroökonomischen Politik unterschätzt und den Aufbau eines Niedriglohnsektors einschließlich der „Erosion des Normalarbeitsverhältnisses“ als zwangsläufig betrachtet. Im zentralen Teil des heute früh auf den NachDenkSeiten eingestellten Artikels, unter der Überschrift „Jobqualität beeinflusst die Erwerbsarmutsgefährdung“ kommen die Täter, die Erfinder und Organisatoren der Agenda 2010, also Bundeskanzler Schröder, Wolfgang Clement, der heutige Bundespräsident Steinmeier in seiner Funktion als Kanzleramtschef von damals und Franz Müntefering sowie die Weiterführer dieser Politik, nämlich Merkel und Schäuble und Steinbrück, nicht vor. Die Analyse ist „passiv formuliert“ – so als wäre das Elend für Hunderttausende von Beschäftigten und Familien von Außerirdischen installiert worden.

Das ist aber nicht so. Die aktive Beschäftigungspolitik und die politische Forderung und Begleitung von besseren Löhnen ist in einem Hin und Her schon in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts lahmgelegt und beschädigt worden und von den Regierungen Kohl/Lambsdorff und Merkel/Schäuble mit Variationen sofort geführt worden. Erholungen der Konjunktur und Beschäftigungslage sind zum Beispiel schon Anfang der Neunzigerjahre von der Deutschen Bundesbank mit Leitzinserhöhungen von über 9 % gekontert und zertrampelt worden. Später, im Jahre 2000 ff, haben der damalige Finanzminister Eichel unter dem Einfluss des Sachverständigenrates und seiner Selbstdarstellung als Sparkommissar jede konjunkturpolitische Sorgfalt missachtet.

Da waren Politiker und Geldpolitiker in der ganzen Phase aktiv tätig – mit den vom Soziologen Krüsemann beschriebenen Folgen für die Erwerbsarmut.

Heiner Flassbeck und ich haben wie einige wenige andere Ökonomen in dieser ganzen Phase immer wieder beschrieben, was sinnvollerweise makroökonomisch getan werden müsste: dass die Politik die Aufgabe hätte, für mehr Binnennachfrage zu sorgen, schließlich gibt es genug zu investieren in der öffentlichen Infrastruktur, dass die Tarifpartner zu hören Lohneinkommen animiert und öffentlich beredet werden müssten usw.. Anders als Autor und Soziologe Krüsemann denkt, ist das Modell, das er Rheinischer Kapitalismus nennt, willentlich außer Kraft gesetzt worden.

Wenn die sich in Berlin formierende Koalition wollte und bei Sinnen wäre, dann müsste sie zum Schwerpunkt ihrer Arbeit machen, die Reservearmee an Arbeitslosen und an Menschen in ungesicherten und schlecht bezahlten Jobs zu beseitigen. Dazu müsste die neue Regierung zuerst einmal einsehen, dass die Behauptung, es gehe uns allen gut, schlicht die Unwahrheit ist. Bei dieser Einsicht könnte der Beitrag unseres Autors Krüsemann helfen. Nicht allerdings bei der Therapie.