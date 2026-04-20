Lisa Fitz – Schafe gegen rechts

Lisa Fitz – Schafe gegen rechts

Lisa Fitz – Schafe gegen rechts

Lisa Fitz
20. April 2026 um 13:00 Ein Artikel von Lisa Fitz

Die Empörung schlägt wieder hohe Wellen. Empörung über die Rede von Marco Rubio. Empörung über Harald Martenstein im Thalia Theater. Empörung über ein Fake-Video von Dunja Hayali im ZDF. Dauerempörung über die AfD. Und erstaunlich wenig Empörung über die weltweite Kundschaft von Jeffrey Epstein. Komisch. Dieses Thema hat’s früher schon mal bis zu Maischberger geschafft – und war dann erstaunlich schnell wieder aus den Medien verschwunden. Das bewegt einen zu dem Verdacht, dass womöglich a bissl viel Prominenz aus Kultur, Wirtschaft und Politik mit drinhing. Und dass viel Geld vielleicht eine bemerkenswert beruhigende Wirkung auf Medien haben könnte. Gut, Transparenz braucht ja manchmal Jahrzehnte.

Externer Inhalt

Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.

Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Die nächsten Auftritts-Termine und das aktuelle Programm von Lisa Fitz erfahren Sie stets auf der Website lisa-fitz.de.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Podcast: Play in new window | Download

Rubriken:

Audio-Podcast Kultur und Kulturpolitik Rechte Gefahr Strategien der Meinungsmache

Schlagwörter:

Die NachDenkSeiten sind für eine kritische Meinungsbildung wichtig, das sagen uns sehr, sehr viele - aber sie kosten auch Geld und deshalb bitten wir Sie, liebe Leser, um Ihre Unterstützung.
Herzlichen Dank!

Werden Sie Fördermitglied
Nächster Beitrag: Vorheriger Beitrag:
Nächster Beitrag: Vorheriger Beitrag:

NachDenkSeiten auf der Bundespressekonferenz

Archive

Beitrag versenden

Sie kennen jemand der sich für diesen Beitrag interessieren könnte?
Dann schicken Sie ihm einen kleinen Auszug des Beitrags über dieses Formular oder direkt über Ihr E-Mail-Programm!