Videohinweise am Samstag

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)



Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:

Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.

Offengelegte Covid-19-Impfstoffverträge entlarven grobfahrlässigen Deal des Bundes [Schweiz]

“Mit der Offenlegung bislang geheim gehaltener Impfstoffverträge zwischen dem Schweizer Bund und den Herstellern Moderna sowie Novavax wächst der politische Druck in der Schweiz massiv. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit musste das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Verträge im April 2026 veröffentlichen. Juristen des Aktionsbündnis Freie Schweiz sprechen nun von einem beispiellosen Staatsversagen: Milliarden an Steuergeldern seien ohne ausreichende Sicherheiten eingesetzt worden, während zentrale Kontrollmechanismen von Parlament und Öffentlichkeit ausgeschaltet worden seien.

Im Zentrum der Kritik stehen Vertragsklauseln, die laut den beteiligten Anwälten praktisch alle Risiken einseitig auf den Staat überwälzten. Weder seien verbindliche Garantien zur Wirksamkeit noch zur Sicherheit der gelieferten Präparate enthalten gewesen. Gleichzeitig habe der Bund auf weitreichende Gewährleistungsansprüche verzichtet. Besonders brisant: Der Staat verpflichtete sich demnach, Hersteller von finanziellen Belastungen freizuhalten – selbst bei möglichen Haftungs- oder Strafverfahren durch Geschädigte. Diese Verpflichtungen seien teilweise zeitlich langfristig und finanziell nach oben offen ausgestaltet worden.

Rechtsanwalt Philip Kruse sprach von einer „extremen Risikoasymmetrie“ zulasten der Bevölkerung. Der Bund habe Produkte beschafft, deren Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch ungewiss gewesen sei. Trotzdem seien Verträge über ein Verpflichtungsvolumen von über einer Milliarde Franken abgeschlossen worden. Allein bei Moderna sei laut den veröffentlichten Unterlagen ein Gesamtvolumen von rund 980 Millionen US-Dollar vorgesehen gewesen.

Besonders heikel sei auch die Rolle der Zulassungsbehörden. Laut Kruse war eine reguläre Marktzulassung keine Voraussetzung für die Vertragserfüllung. Vielmehr hätten sich Hersteller lediglich um eine Notfallzulassung bemühen müssen. Das bedeute, dass die Schweiz Impfstoffe bestellt habe, ohne dass deren ordentliche Zulassung vertraglich abgesichert gewesen sei. Kruse kritisierte, Unsicherheit sei mit noch größerer Unsicherheit bekämpft worden.

Nationalrat Rémy Wiesmann, einer der Kläger im Offenlegungsverfahren, erhob schwere Vorwürfe gegen das BAG. Während des Gerichtsverfahrens seien zahlreiche Behauptungen gegen eine Veröffentlichung vorgebracht worden – etwa, andere Staaten würden verärgert reagieren oder Lieferungen eingestellt. Vor Gericht hätten sich diese Argumente jedoch nicht als belastbar erwiesen. Das Bundesverwaltungsgericht stellte schließlich fest, dass keine überwiegenden Interessen gegen eine Offenlegung nachgewiesen worden seien.

Wiesmann zeigte sich schockiert darüber, dass der Bund offenbar Verträge mit umfassenden Haftungsausschlüssen praktisch unverändert akzeptiert habe. Als langjähriger Haftpflichtjurist erklärte er, solche Klauseln seien in jeder Vertragsprüfung ein sofortiges Alarmsignal. Nach seiner Darstellung hätte die Schweiz als staatlicher Großkunde durchaus Verhandlungsmacht gehabt und zumindest versuchen müssen, zentrale Klauseln zu streichen oder bessere Bedingungen auszuhandeln.

[…]

Quelle: TransitionTV, 22.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Es ist ungeheuerlich, was MERZ von sich gibt | Heiner Flassbeck

Heiner Flassbeck spricht über den Renten-März und die Ungleichheit in der Welt. Merz hat gesagt, wir müssten jetzt mehr Schulden machen, weil wir für die Rentenversicherung so viele Schulden machen. Ja, wer sagt, wir müssen mehr sparen für die Rente, sagt auch, wir müssen mehr Schulden machen für die Rente, denn es gibt kein Sparen ohne Schulden. Mindestens ebenso naiv wie Merz ist die Linke, die von der Bundesregierung fordert, sie solle sich gegen die Ungleichheit in der Welt stark machen.

Das ist leicht gesagt, aber schwer getan. Die Linke blendet allerdings vollkommen aus, dass wir es sind, die über den Internationalen Währungsfonds den Entwicklungsländern das Leben schwer machen. Wer das aber ausblendet, weiß einfach nicht, was los ist in dieser Welt.

Im neuen Format auf dem Kanal des Westend Verlags analysiert Flassbeck wöchentlich die entscheidenden Entwicklungen der Weltwirtschaft – ruhig, präzise und jenseits gängiger Narrative.

Quelle: weltnetzTV, 23.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Warum Lars Klingbeil Blödsinn redet | Heiner Flassbeck

Lars Klingbeil glaubt, man könne nicht alle Krisen mit Geld zuschütten. Da hat er Unrecht. Man muss die meisten Krisen mit Geld bekämpfen, insbesondere die gegenwärtige. Wenn die Nachfrage nach deutschen Gütern fällt, weil die Leute mehr für Öl ausgeben, muss man dafür sorgen, dass die Nachfrage nach deutschen Gütern insgesamt hoch bleibt. Wenn man Deutschland noch weiter in die Rezession rutschen lässt, wird der Staat früher oder später doch mehr Geld brauchen, weil die Arbeitslosigkeit und die Armut steigen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute haben das gerade mit ihrem Zahlenwerk bestätigt, auch wenn man nicht den Eindruck hat, dass die Forscher selbst diesen einfachen Zusammenhang begriffen haben.

Heiner Flassbeck zeigt, warum Preise auf Rohstoffmärkten längst nicht mehr durch Angebot und Nachfrage bestimmt werden, sondern durch Erwartungen, Spekulation und globale Finanzströme. Die Folgen sind gravierend: Preise entfernen sich über lange Zeiträume von der Realität – mit realen Konsequenzen für Wirtschaft und Gesellschaft.

Quelle: Westend Verlag, 02.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Trumps „Sieg“ im Iran-Krieg ist eine Illusion

In diesem Video analysiert der Pulitzer-Preisträger Glenn Greenwald die widersprüchlichen Entwicklungen rund um Trumps angeblichen „Sieg“ im Iran-Krieg. Während aus Washington triumphale Aussagen kommen, stellen Aussagen aus dem Iran sowie aktuelle Entwicklungen diese Darstellung zunehmend infrage. Dabei geht es um die Frage, was hinter den Behauptungen tatsächlich steckt – und welche Folgen der Krieg für die Region und darüber hinaus haben könnte.

Dieses Video wurde von System Update produziert und am 18. April 2025 auf dem YouTube-Kanal von Glenn Greenwald veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER GLENN GREENWALD: Glenn Greenwald ist ehemaliger Verfassungsrechtler, Pulitzer-Preisträger und Autor mehrerer Bestseller, darunter With Liberty and Justice for Some (2011) und No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State – deutscher Titel: Die globale Überwachung: Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen (2014).

Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.

Quelle: acTVism Munich, 24.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

John Mearsheimer: USA weitet Iran-Krieg aus & trennt sich von Europa

Prof. John Mearsheimer argumentiert, dass das Scheitern, Frieden mit dem Iran zu schließen, den Krieg im Nahen Osten dramatisch ausweiten könnte, während sich gleichzeitig die Kluft zu Europa und anderen Verbündeten vertieft. John J. Mearsheimer ist R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor für Politikwissenschaft an der University of Chicago, wo er seit 1982 lehrt.

Rede von Elbridge Colby [LINK]

Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 24.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Prof. Mearsheimer: Die USA haben im Iran-Krieg versagt

Während der Iran neuen Verhandlungen in Islamabad zustimmt, befragt der Journalist Chris Hedges den Politikwissenschaftler John Mearsheimer, Professor an der University of Chicago, zu den wachsenden Spannungen rund um das Ende des Waffenstillstands. Im Fokus stehen widersprüchliche Signale aus Washington sowie Entwicklungen, die Zweifel daran aufwerfen, wie stabil die Lage tatsächlich ist und wohin sich der Konflikt als Nächstes entwickeln könnte.

Dieses Video wurde vom „Chris Hedges Report“ produziert und am 20. April 2026 auf dessen YouTube-Kanal veröffentlicht [LINK]. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um in Deutschland und darüber hinaus zur Meinungsbildung zu diesem Thema beizutragen.

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER JOHN MEARSHEIMER: John J. Mearsheimer ist der R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor für Politikwissenschaft an der University of Chicago, wo er seit 1982 lehrt. Er machte 1970 seinen Abschluss in West Point und diente anschließend fünf Jahre lang als Offizier in der US Air Force. Danach begann er 1975 ein Studium der Politikwissenschaften an der Cornell University. Seinen Doktortitel erhielt er 1980. Das Studienjahr 1979-1980 verbrachte er als Forschungsstipendiat an der Brookings Institution und war von 1980 bis 1982 Post-Doc am Center for International Affairs der Harvard University. Während des akademischen Jahres 1998-1999 war er Whitney H. Shepardson Fellow am Council on Foreign Relations in New York.

Quelle: acTVism Munich, 23.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Anmerkung CG: Wie angenehm, bei ‚acTVism Munich‘ eine reale, menschliche Synchronstimme zu hören. Auch wir von den NachDenkSeiten halten übrigens dank Ihrer Spenden selbstverständlich an echten Menschen als Sprecher für unsere Podcasts fest.

Strategische Niederlage: Wie Iran & Russland die westliche Vorherrschaft brechen | Baud

Die zivilisatorische Auseinandersetzung tobt, und der Westen verliert gewaltig. Heute spreche ich mit dem ehemaligen Schweizer Nachrichtendienstoffizier und Militäranalysten Oberst Jacques Baud über EU-Sanktionen, den Israel-Iran-Krieg, den Übergang von der Logik des Kalten Krieges zu einem zivilisatorischen Konflikt sowie über die tiefere Krise der westlichen Führung und Strategie.

Neutrality Studies Substack [LINK]

Zeitmarken: 00:00:00 Einführung 00:00:12 EU-Sanktionen und juristische Auseinandersetzung 00:15:08 Israel-Iran-Krieg und westliche Grenzen 00:22:16 Logik des Kalten Krieges vs. zivilisatorischer Zusammenstoß 00:31:03 Russophobie, Iran und westliche blinde Flecken 00:42:38 Sieg, Tod und asymmetrische Kriegsführung 00:47:31 Westliche Führung und strategische Sackgasse 00:57:42 Bücher und Abschluss

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 22.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

BPK: Bundesregierung mauert nach neuen Enthüllungen zur mutmaßlichen Rolle von ukrainischem Militär- und Regierungsvertretern,

inklusive Selenskyj, bei NordStream-Anschlag…

Quelle: Florian Warweg via X, 24.4.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Tweets werden Daten an X (ehemals Twitter) übertragen. Inhalt von X (Twitter) zulassen Inhalte von X (Twitter) nicht mehr zulassen

Gegen die demokratische Kriegspropaganda

Die demokratischen, westlichen Staaten rechtfertigen den Zwang, mit dem sie ihre Bürger im Krieg verheitzen unterschiedlich.

Manchmal braucht es das aber nicht einmal. Zum Beispiel, wenn überambitionierte “Demokraten” einfach nur Spaß am Töten haben.

Quelle: Medienindustrie, 24.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Chinas geniale Diplomatie zum Ende des Bürgerkriegs | Dr. Joanna Lei

Während die USA damit beschäftigt sind, illegale Angriffskriege rund um den Globus zu führen, knüpft Taiwan still und leise wieder engere Beziehungen zu China, um zu vermeiden, von den wahnsinnigen Kriegstreibern in Washington „ukrainisiert“ zu werden. Das jüngste Treffen zwischen der Vorsitzenden der taiwanischen Oppositionspartei KMT, Cheng Li-wun, und Xi Jinping steht dabei im Mittelpunkt.

Um dies in den richtigen Kontext zu setzen, spreche ich mit Dr. Joanna Lei, einer taiwanischen Geschäftsfrau, Medienmanagerin und ehemaligen KMT-Abgeordneten.

Neutrality Studies Substack [LINK]

Kapitelmarken: 00:00:00 Einführung 00:00:41 Durchbruch zwischen Xi und KMT 00:08:39 Parteikanal und Leitplanken 00:15:19 Pekings zehn Maßnahmen 00:20:22 KMT-Plattform und Kommunalwahlen 00:24:05 Reaktion der DPP und US-Druck 00:33:55 Ängste vor 2027 und Kriegsrisiko 00:39:22 Friedensmodelle und Pilotprogramme 00:52:50 Reaktion Taiwans und Schlussfolgerung

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 24.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Was gerade in China passiert ist, ist von enormer Tragweite

Die US-Regierung drängt seit Jahren auf einen Krieg mit China und verkauft Waffen im Wert von Milliarden Dollar an Separatisten in Taiwan. Diese Pläne zerfallen jedoch, nachdem der Vorsitzende der KMT, der in Taipeh ansässigen chinesischen Nationalistischen Partei, eine historische Reise auf das Festland unternommen und sich dort für den Frieden eingesetzt hat. Ben Norton erläutert die Bedeutung des Treffens zwischen Cheng Li-wun und Xi Jinping sowie die komplexe politische Geschichte Taiwans.

Geopolitical Economy Report auf X [LINK]

Ben Norton auf X [LINK]

[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 13.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Ehemaliger Marineinfanterist deckt israelische Tötungen an Hilfsstandorten im Gazastreifen auf

Dave McIntosh, ein privater Sicherheitsdienstleister, der Standorte der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) leitete, hat in seinem allerersten Interview israelische Kriegsverbrechen an Hilfsstandorten im Gazastreifen aufgedeckt.

00:00 Einleitung zum Gaza-Whistleblower 01:56 Standort 4: Schüsse auf Hilfsbedürftige 03:43 „Das berüchtigte Grüne Licht“ – Israels echtes Squid Game 06:50 „ Sie wollen einen Rausch auslösen“ 10:08 „Gaza ist wie eine Apokalypse“ 12:59 „Eindeutiger Mord“ – Israel tötete ein palästinensisches Kind an einem Hilfsstandort 18:55 „Sind Sie mitschuldig?“

Der ehemalige Royal Marines Commando ging nach Gaza, um bei der Verteilung von Lebensmitteln zu helfen. Was er dort erlebte, war ein sadistischer „Spaßtag“ für IDF-Soldaten, die auf hungernde Palästinenser schossen, die verzweifelt nach Essen suchten.

Dave zeigte Declassified bisher unveröffentlichte Videos, die er während seiner Arbeit für die umstrittene GHF gedreht hatte. Die Videos zeigen ein „krankes“ Rot-Grün-Licht-System, das seiner Aussage nach von den Israelis entwickelt wurde, um unter den Hilfsbedürftigen einen Aufruhr zu verursachen.

Er nahm auch Augenzeugenaussagen bezüglich der Tötung eines 12-jährigen palästinensischen Jungen durch israelische Streitkräfte am GHF-Standort im September 2025 auf. Der Junge wurde von einem israelischen Scharfschützen in die Schulter geschossen und blieb mehr als 30 Minuten lang unbehandelt. „Das überlebt man nicht“, sagte Dave uns. Die GHF untersuchte den Vorfall jedoch weder selbst noch reagierte sie auf Daves Bericht über die Tötung.

[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Declassified UK (262.000 Abonnenten), 22.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

„Gott hat Trump erwählt“: Präsident liest Bibel beim MAGA-Marathon

Max Blumenthal von The Grayzone erhielt Zugang zu einer Versammlung evangelikaler christlicher Trump-Anhänger namens „America Reads The Bible“.

Die Veranstaltung fand im Museum of the Bible in Washington, D.C. statt und war ein einwöchiger Bibellesemarathon, bei dem Mitglieder des Kongresses, Kabinettssekretäre und Pastoren sorgfältig ausgewählte Bibelstellen vor dem verbliebenen MAGA-Publikum vortrugen.

Obwohl Trump sich weder als Christ bezeichnet noch für seine sündige Vergangenheit und Gegenwart unbekannt ist, war er der Star der Veranstaltung und las aus Chronik 7:11.

Blumenthal befragte die Teilnehmer zur Bedeutung von Trumps Lesung und ob sie glaubten, er sei ein göttliches Werkzeug. Außerdem erkundigte er sich nach ihren Ansichten zu Themen wie dem Iran-Krieg und Israels Zerstörung christlicher Gemeinden im Süden des Libanon.

Website The Grayzone [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: The Grayzone Deutsch, 24.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Israelische Medien zählen den Countdown zur Zerstörung Irans runter

Max Blumenthal und Aaron Mate von The Grayzone diskutieren über die Rolle Israels bei dem Versuch, Trump in einen Krieg gegen den Iran zu drängen, sowie über Israels Begeisterung über sein Versprechen, die „gesamte Zivilisation“ des Iran zu zerstören.

Website The Grayzone [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: The Grayzone Deutsch, 13.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Palantir veröffentlicht seltsames Manifest zur Weltherrschaft der KI

Palantir veröffentlicht ein bizarres – und ziemlich beängstigendes – 22-Punkte-Manifest.

Mit Steven Methven & Harriet Williamson

[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Novara Media, 21.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Palantir bloßgestellt: Tötung von Palästinensern aus Profitgier?

Die palästinensischen Journalisten Ahmed Alnaouq und Hala Hanina aus Gaza diskutieren über den US-Technologieriesen Palantir, dessen Rolle beim Völkermord in Gaza und dessen 240-Millionen-Pfund-Vertrag mit dem britischen National Health Service.

Sie werden von der palästinensischen Autorin, Wissenschaftlerin und Ärztin Dr. Ghada Karmi sowie dem investigativen Journalisten Matt Kennard in der zweiten Folge der neuen wöchentlichen Talkshow von PDD unterstützt, die jeden Mittwoch um 19 Uhr britischer Zeit ausgestrahlt wird.

[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

Quelle: Palestine Deep Dive (104.000 Abonnenten), 21.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Wirtschaftskrieg auf unsere Kosten endlich beenden!

Dass Rosneft angekündigt hat, ab dem 1. Mai 2026 kein kasachisches Öl mehr durch die Drushba-Pipeline durchleiten zu lassen, belegt das völlige Versagen der Energiepolitik der Bundesregierung und von Ministerpräsident Woidke. Anstatt schon längst mit Russland über Möglichkeiten der Wiederaufnahme russischer Öllieferungen zu verhandeln, haben sie die für uns schädlichen Sanktionen mitgetragen und nicht nur verbal gegen Russland aufgerüstet. Und das ohne, dass überhaupt sinnvolle Alternativen zur Öl-Belieferung der PCK-Raffinerie über die Drushba-Pipeline in Sicht wären. Die BSW-Fraktion im Landtag Brandenburg hat sich von Beginn an für die Wiederaufnahme russischer Energielieferungen eingesetzt – damit die PCK-Raffinerie eine Zukunft hat. Und unser aller Energiepreise wieder sinken. Und wir werden eine Sondersitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Klimaschutz wegen der aktuellen Situation beantragen.

Quelle: BSW-Fraktion im Landtag Brandenburg, 23.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Sohn des ehemaligen iranischen Schahs spricht in Berlin mit Journalisten

Reza Pahlavi, der Sohn des letzten iranischen Schahs, ist als Privatperson nach Deutschland gereist, um politische Gespräche zu führen. Auf Einladung der Bundespressekonferenz hat er dort auch mit Journalisten gesprochen.

Pahlavi plante zudem Gespräche mit Bundestagsabgeordneten. Dass Vertreter der Bundesregierung sich nicht mit ihm treffen wollten, kritisiert er.

Sein Besuch war von Protesten für und gegen ihn begleitet. Als bekannter iranischer Oppositioneller lebt er im Exil. Aber auch bei Gegnern des Mullah-Regimes ist er umstritten.

Sein Vater regierte den Iran fast 40 Jahre lang autoritär, ließ politische Gegner foltern und verhaften. Auch sein Befürworten der US-israelischen Angriffe auf Iran bringt Pahlavi Kritik ein.

Nach dem Auftritt vor der Bundespressekonferenz wurde er von einem Protestierenden mit roter Flüssigkeit beworfen. Ein junger Mann wurde festgenommen.

Quelle: DIE ZEIT, 23.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen „Keine Könige im Iran“ – Proteste brechen während Reza Pahlavis Besuch in Berlin aus | APT

Reza Pahlavi in Berlin: Während des Besuchs von Reza Pahlavi kam es in Berlin zu Protesten und Gegendemonstrationen, die die Polizei zum Eingreifen zwangen, als die Spannungen zwischen Anhängern der iranischen Regierung und pro-Schah-Demonstranten zunahmen. In der Nähe des Brandenburger Tors schwenkten Kriegsgegner iranische Flaggen und warfen westlichen Regierungen vor, den Konflikt anzuheizen, während Gegendemonstranten Symbole der iranischen Monarchie aus der Zeit vor 1979 zeigten. Die Demonstranten kritisierten zudem die deutsche Führung und den mit dem Krieg verbundenen globalen wirtschaftlichen Druck. Die Proteste finden vor dem Hintergrund verschärfter Spannungen nach dem Waffenstillstand zwischen dem Iran und den USA, Seeblockaden und Streitigkeiten um die Straße von Hormus statt, wobei beide Seiten sich gegenseitig Verstöße vorwerfen.

[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: APT, 23.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Reza Pahlavi bei chaotischer Pressekonferenz bloßgestellt

„Reza Pahlavi verliert die Beherrschung, als er gefragt wird, warum er eine ausländische Militärintervention im Iran unterstützt. Daraufhin bittet er die Organisatoren, die nächste Frage des Reporters zu überspringen – nämlich warum seine Frau zum „Tod den Linken“ aufgerufen hat.“

[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: TYT, 24.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Die Welt steht Kopf – von Eugen Zentner

Dem Wahnsinn der Welt mit Reimen beikommen? Das geht, wie viele Dichter bewiesen haben: Erich Mühsam, Nelly Sachs, Bertolt Brecht, Harald Grill, Rudolph Bauer – um nur einige deutschsprachige Dichter zu nennen. Sprache – ganz gleich in welcher Form – hat die Kraft, Gräuel zu benennen, ebenso wie sie zu verharmlosen. Sprache kann alles: Wahrheit und Lüge, Aufklärung und Propaganda. Wenn die Mächtigen sie zur Lüge und Propaganda benutzen, ist es an uns und vor allem den Künstlern, die Sprache für Wahrheit und Aufklärung einzusetzen.

Einer, der sich seit Jahren mit künstlerischen Mitteln genau dafür engagiert, ist der Journalist und Autor Eugen Zentner. Mit dem Buch „Kunst und Kultur gegen den Strom“ von 2024 machte er diejenigen sichtbar, die den Mut hatten, sich gegen das Corona-Regime zu stellen, wofür sie vom Mainstream geächtet wurden. In seinem Kurzgeschichten-Band „Corona-Schicksale“ von 2025 erinnerte Zentner anhand fiktiver, dabei äußerst realistischer Alltagsszenen an die wahnsinnige „Normalität“ in diesen Jahren staatlich organisierter Grund- und Menschenrechtsverletzungen. Jetzt, in seinem neusten Buch „Die Welt steht Kopf“ nähert sich Eugen Zentner unserer kaputt gewendeten Zeit mit Gedichten. Hören Sie darüber einen Beitrag von Jonny Rieder.

„Die Welt steht Kopf“ ist erschienen im Massel Verlag, hat 100 Seiten und kostet 12,90 Euro [LINK]

Quelle: Radio München, 20.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Die Artikel von Eugen Zentner auf den NachDenkSeiten sind hier zu finden [LINK].

Sind Faschismus und Liberalismus entfernte Verwandte? – Ep. 347

Die Lage ist unübersichtlich: Hilft es, die Welt in Demokratien und Autokratien einzuteilen? Oder ist es sinnvoller, zwischen autokratischen und liberalen Staaten zu unterscheiden? Dass dies ein großer Unterschied ist, wird uns deutlich, wenn wir einen Vergleich zwischen dem italienischen Faschismus, dem Nationalsozialismus und Roosevelts New Deal wagen.

Wolfgang Schivebelbusch, einer der bedeutendsten Kulturhistoriker, publizierte vor zwanzig Jahren ein Buch mit dem Titel „Entfernte Verwandtschaft“ und zeigte darin erstaunliche Parallelen auf, ohne eine Gleichsetzung oder Relativierung zu betreiben. Stattdessen steht die Diagnose im Raum, dass in Krisenzeiten Staaten illiberaler werden und der liberale Kapitalismus als Störung empfunden und deshalb eingehegt wird.

Das geht so weit, dass progressive Kräfte in den USA durchaus Bewunderung für Mussolini zeigten. Die Politik legt sich mit der Wirtschaft an. Das erleben wir jetzt wieder, wenn beispielsweise die EU-Außenpolitik gar nicht mit den Konzerninteressen übereinstimmt. Mehr dazu von Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt in der neuen Folge von „Wohlstand für Alle“.

Quelle: Wohlstand für Alle, 01.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

„Datenkolonialismus“: Indigene Gemeinschaften wehren sich gegen KI-Rechenzentren auf indigenem Land

Der Boom der Rechenzentren in der KI-Branche ist das jüngste Kapitel in einer langen Geschichte von Umweltrassismus und Ressourcenausbeutung in gefährdeten indigenen Gemeinschaften, sagt die Aktivistin Krystal Two Bulls vom Stamm der Oglala Lakota und Northern Cheyenne. Sie ist Geschäftsführerin von „Honor the Earth“, einer von Indigenen geführten Organisation für Umweltgerechtigkeit, die über 100 geplante Rechenzentrumsprojekte auf Stammes- und ländlichen Gebieten verfolgt. Wir sprechen mit Two Bulls über die vielfältigen Auswirkungen dessen, was sie als „moderne Ausprägung“ des „Siedlerkolonialismus“ bezeichnet, darunter Lärmbelästigung, Krebserkrankungen und Atemwegserkrankungen, Wasserknappheit, Überlastung des Stromnetzes und sogar „ökologischer Kollaps“. Während Tech-Unternehmen ihr Augenmerk auf indigene Gebiete richten, sagt Two Bulls: „Wir sind immer diejenigen, die am Ende unsere Beziehung zu Land, Luft, Wasser, unseren Gemeinschaften und unseren nichtmenschlichen Verwandten opfern müssen.“

[Automatisierte Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Democracy Now!, 22.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

36.000 Demonstranten protestieren in Japan gegen Premierministerin Takaichis Plan zur Verfassungsänderung | APT

Tausende Demonstranten versammelten sich in Tokio, um gegen den Plan von Premierministerin Sanae Takaichi zu protestieren, Japans pazifistische Verfassung, insbesondere Artikel 9, zu ändern. Rund 36.000 Menschen nahmen an den Demonstrationen teil und äußerten ihre Besorgnis darüber, dass Japan eine militärischere Haltung einnehmen könnte.

Die Demonstranten hielten Plakate mit der Aufschrift „No War“ hoch und kritisierten die steigenden Verteidigungsausgaben sowie die Annäherung an die Politik der USA. Viele befürchten, dass die historische Antikriegsklausel geschwächt werden könnte, was Japans globale Identität verändern würde.

Quelle: APT (966.000 Abonnenten), 20.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co. “Mein Lieblingswahnsinn”

Religiöse Fanatiker wollen das Weltenende herbeibomben – Staatspräsidenten werden entführt und/oder ermordet – Europa phantasiert die Gefahr eines russsischen Überfalls und und und….Der Wahnsinn nimmt überhand. Damit es nicht zu unübersichtlich wird, geben hier 8 ganz nomale Zeitgenossen Auskunft darüber, welchen Wahnsinn sie zu ihrem Favoriten gekürt haben. Ich denke, das riecht nach einer Fortsetzung. Welchen Wahnsinn favorisiert Ihr?

Quelle: Bengt Kiene, 23.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Religiöse Fanatiker wollen das Weltenende herbeibomben – Staatspräsidenten werden entführt und/oder ermordet – Europa phantasiert die Gefahr eines russsischen Überfalls und und und….Der Wahnsinn nimmt überhand. Damit es nicht zu unübersichtlich wird, geben hier 8 ganz nomale Zeitgenossen Auskunft darüber, welchen Wahnsinn sie zu ihrem Favoriten gekürt haben. Ich denke, das riecht nach einer Fortsetzung. Welchen Wahnsinn favorisiert Ihr? Quelle: Bengt Kiene, 23.04.2026 4 Reformen und trotzdem keine Lösungen – Küppersbusch TV

Deutschland steht vor großen Reformen: Steuerreform, Rentenreform, Gesundheitsreform, Pflegereform. Doch statt echter Lösungen erleben wir vor allem eines: Politische Symbolpolitik. Was steckt wirklich hinter den aktuellen Plänen von Friedrich Merz und der Bundesregierung?

Heute analysieren wir die politische Lage und stellen die entscheidende Frage: Geht es hier noch um Lösungen oder längst um ein System, das sich selbst stabilisiert? Zwischen Banken, Kapitalmärkten und Rentenpolitik entsteht ein Spannungsfeld, das Millionen Menschen direkt betrifft.

Viel Spaß und gute Unterhaltung!

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0:08 Warum Deutschland gerade auseinanderfällt

4:48 Küppis musikalisches Quiz

Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK]

Quelle: Küppersbusch TV, 23.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Deutschland steht vor großen Reformen: Steuerreform, Rentenreform, Gesundheitsreform, Pflegereform. Doch statt echter Lösungen erleben wir vor allem eines: Politische Symbolpolitik. Was steckt wirklich hinter den aktuellen Plänen von Friedrich Merz und der Bundesregierung? Heute analysieren wir die politische Lage und stellen die entscheidende Frage: Geht es hier noch um Lösungen oder längst um ein System, das sich selbst stabilisiert? Zwischen Banken, Kapitalmärkten und Rentenpolitik entsteht ein Spannungsfeld, das Millionen Menschen direkt betrifft. Viel Spaß und gute Unterhaltung! 0:00 Hope 0:08 Warum Deutschland gerade auseinanderfällt 4:48 Küppis musikalisches Quiz Die gezeigten Quellen findet ihr hier [LINK] Quelle: Küppersbusch TV, 23.04.2026 Trump’s miracle didn’t work…

Doctor Trump tries to heal JD Vance… but something goes wrong. Made with AI, just for fun.

Veränderte oder synthetische Inhalte

Quelle: Vrhunske Price, 22.04.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen