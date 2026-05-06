Die Verarschung unserer Sprache schreitet munter voran

Albrecht Müller
06. Mai 2026 um 14:02 Ein Artikel von:

Hier ist als Beispiel und Beleg eine Anzeige, die gerade im aktuellen Südpfalz Kurier erschienen ist. Dieses wöchentlich frei Haus gelieferte Blatt ist das Amtsblatt der hiesigen Verbandsgemeinde Bad Bergzabern.

Auf der fünften Seite befindet sich die wiedergegebene Anzeige. Das „Denglisch“ beginnt mit „HEIMAT TO GO“. Dann finden die angesprochenen Leser etwas kostenfrei in „Deinem Store!“

Diese Verhunzung unserer Sprache ist bodenlos, ja mega, um die üblich werdende Sprache zu gebrauchen.

Liebe Leserinnen und Leser, lassen Sie uns diese Mode nicht mitmachen.

P. S.: Hinter jedem Gebrauch von Denglisch steckt entweder ein Angeber oder ein Depp.

Rubriken:

Medienkritik

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