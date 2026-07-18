Termine und Veranstaltungen der Gesprächskreise

An jedem Samstag informieren wir Sie über die Termine für Veranstaltungen von Gesprächskreisen der NachDenkSeiten. Heute liegen uns Informationen für Termine in Berlin, Schweinfurt, Speyer und Würzburg vor. Wenn Sie auch in der weiteren Zeit auf dem Laufenden bleiben wollen, dann schauen Sie hier. Da werden mögliche neue Termine ergänzt. Außerdem bitten wir hiermit auch auf diesem Wege die Verantwortlichen in den Gesprächskreisen, uns rechtzeitig Termine zu melden.



NachDenkSeiten-Gesprächskreis Berlin | nachdenken-in-berlin.de

Am Dienstag, 21. Juli 2026, um 18:30 Uhr

Thema: „Digitale Selbstverteidigung“

Redner/Diskussionspartner: Erik

Ort: Zunftwirtschaft

Arminiusstr. 2-4

10551 Berlin

Zur Webseite der Veranstaltung

Software ist in allen Bereichen unseres Lebens fest verankert. Auch wenn man selbst keinen „klassischen” Computer und kein Smartphone benutzt: Die Ämter, zu denen wir regelmäßig gehen müssen; wenn wir einkaufen gehen; die Überwachungskameras an Bahnhöfen oder im Straßenverkehr; die Autos, mit denen wir fahren; wenn wir nur mit Leuten reden, die „smarte” Geräte dabei haben: Irgendwo kommt jeder mit Software in Kontakt.

Warum das ein Problem ist, aber keines sein müsste. Wie man sich selbst, zumindest ein Stück weit, davor schützen kann, darum soll es in diesem Vortrag gehen.

der Referent:

Erik ist ein guter Freund der Berliner NDS-Gesprächskreise. Er studierte VWL und Wirtschaftsinformatik. 2015 fing er an, sich bei der Free Software Foundation Europe (FSFE) zu engagieren, einem gemeinnützigen Verein, der Menschen im selbstbestimmten Umgang mit Technik unterstützt. Während seiner Zeit bei der Berliner Linux User Group und seit Kurzem auch als selbstständiger IT-Berater hilft er Privatpersonen und Unternehmen ganz praktisch, sich von den Datenkraken und unfreier Software zu lösen.

Zunftwirtschaft

Den Veranstaltungsraum stellt uns die Zunftwirtschaft für eine günstige Miete zur Verfügung. Bitte bringt etwas Durst (und vielleicht Hunger?) mit, damit sich auch die Zunftwirtschaft über unseren Gesprächsabend freut. Wenn ihr essen möchtet und genügend Zeit habt, speist vielleicht in der Gastwirtschaft schon vor dem Beginn des Gesprächsabends. Und bringt bitte fürs Bezahlen ein paar kleine Geldscheine und Münzen mit, damit der Zunftwirtschaft nicht das Wechselgeld ausgeht.

Kennenlernen und Gedankenaustausch

Der Vortrag beginnt im Versammlungsraum um 18:30 Uhr. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr aber gerne schon früher kommen. Wir treffen uns ab 17:30 Uhr in der Gastwirtschaft. Dort könnt ihr politisch interessierte Menschen kennenlernen und mit ihnen ins Gespräch kommen (und schon mal euren Sitzplatz im Versammlungsraum reservieren).

Einlass ab 17:30 Uhr, Beginn 18:30 Uhr

Der Eintritt ist frei, wir bitten um Spenden

Anmeldung erforderlich, bitte hier:

nachdenken-in-berlin.de/veranstaltungen/#20260721-Digitale-Selbstverteidigung—Erik

(Die Anzahl der Plätze ist begrenzt)

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg & Deutscher Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg

Am Samstag, 15. August 2026, um 18:00 Uhr

Thema: „Reisebericht aus Russland: Zu Gast bei Freunden“

Redner/Diskussionspartner: Michael Kraus / Heinz Kölbl

Ort: TV Oberndorf

Hermann-Gräf-Allee 1

97424 Schweinfurt

Informationen zur Veranstaltung

Bilder, Fakten und Erlebnisse von Reisen nach Russland – mit Michael Kraus (Politologe) und Heinz Kölbl (Rentner): Baltikum, Moskau, Sankt Petersburg

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Speyer

Am Mittwoch, 19. August 2026, um 19:00 Uhr

Thema: Das Thema Corona ist nicht vorbei – es ist verdrängt

Redner/Diskussionspartner: Andrej Hunko

Ort: Restaurant DELPHI-Nebenzimmer

Tullastr. 50

67346 Speyer

Andrej Hunko ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter (BSW) und Mitglied des Gesundheitsausschusses des Europarates. Er hat die Corona-Politik parlamentarisch begleitet und ihre Widersprüche früh benannt.

Gemeinsam mit Professor Matthias Schrappe arbeitet er heute an einer unabhängigen Aufarbeitung der Corona-Jahre, denn Corona ist ganz und gar nicht aufgearbeitet und erledigt. Denn:

• Die politische Verantwortung für Grundrechtseingriffe historischen Ausmasses wurde nie ernsthaft untersucht.

• Der Antrag auf einen echten Untersuchungsausschuss wurde blockiert.

• Sanktionen gegen Ärzte und Pflegekräfte wirken bis heute nach.

• Ungerechtfertigt verhängte Bußgelder wurden nicht zurückgezahlt.

• Impfgeschädigte kämpfen weiterhin um Anerkennung und Unterstützung.

• Neue Verträge und Gesetze deuten auf ähnlich gelagerte Reaktionen in der Zukunft hin.

• Zentrale Dokumente werfen mehr Fragen auf als sie beantworten.

Andrej Hunko steht für eine sachliche, parlamentarisch fundierte und demokratisch notwendige Aufarbeitung. Nicht aus parteitaktischen Gründen – sondern weil ein Rechtsstaat ohne Aufklärung seine Glaubwürdigkeit verliert.

Andrej Hunko wird auch auf wesentliche Aussagen im Buch „Vereinnahmte Wissenschaft – Die Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts“, herausgegeben von Bastian Barucker, eingehen.

Im Anschluss wird Gelegenheit sein zum Austausch und zur Diskussion.

Die Veranstaltung ist kostenfrei; über eine Spende zur Deckung von Kosten freuen wir uns.

Wegen der begrenzten Sitzplätze bitten wir für den Fall einer Teilnahme um eine kurze und rechtzeitige Anmeldung per Mail an [email protected].

Für das Bestellen von Getränken oder Essen und Gespräche vorab ab 18:00 Uhr

Vortrag mit Power-Point-Präsentation ab 19:00 Uhr

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg & Deutscher Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg

Am Dienstag, 22. September 2026, um 18:00 Uhr

Thema: „Reisebericht aus Russland: Zu Gast bei Freunden“

Redner/Diskussionspartner: Michael Kraus / Heinz Kölbl

Ort: Stefan Schranner

Frau-Holle-Weg 28

97084 Würzburg

Informationen zur Veranstaltung

Bilder, Fakten und Erlebnisse von Reisen nach Russland – mit Michael Kraus (Politologe) und Heinz Kölbl (Rentner): Baltikum, Moskau, Sankt Petersburg