Gesprächskreise – eine interessante und sympathische Erweiterung der NachDenkSeiten

Am vergangenen Wochenende trafen sich rund 80 Vertreterinnen und Vertreter der NDS-Gesprächskreise im thüringischen Neudietendorf zum Gedankenaustausch, zum Kennenlernen und zum Auftanken. Zum zweiten Mal wurde das Treffen von Udo Fröhlich aus Schleswig-Holstein angeregt und organisiert. Anette Sorg ist für die Koordination der Gesprächskreise verantwortlich. Wir beide waren mit NDS-Freunden aus Speyer nach Neudietendorf gereist. Albrecht Müller.



Es gab Vorträge und Diskussionen, Musik und andere kulturelle Beiträge. Hier ist das Programm:

Größere Teile sind auf Videos festgehalten. Einige Videos werden wir in den nächsten Tagen veröffentlichen.

Zu Beginn des Treffens hatte ich einige Gedanken zur Einordnung und Bewertung der Gesprächskreise vorgetragen. In Kürze etwa so: Früher waren die Ortsvereine und Kreisverbände der Parteien oft die Träger von wiederkehrenden Versammlungen und Diskussionen auf örtlicher Ebene. Das findet heute kaum noch statt. Wo gibt es noch Ortsvereinsversammlungen von Parteien? Oder Kreisverbandskonferenzen mit Programm-Debatten? Die NachDenkSeiten-Gesprächskreise ersetzen jedenfalls zum Teil die ausgefallenen Debatten unter politisch interessierten Menschen. – Als ich vor 23 Jahren die NachDenkSeiten gründete, hatte ich noch nicht an diese Aufgabe gedacht und freue mich heute ganz besonders darüber, dass die NachDenkSeiten wenigstens ein bisschen helfen, die entstandene Lücke zu schließen.

Übrigens, wenn Sie erfahren wollen, ob in Ihrer Gegend ein NachDenkSeiten-Gesprächskreis existiert, dann schauen Sie mal hier: Regionale Gesprächskreise. Und wenn es keinen gibt, dann könnten Sie sich ja mit ein paar Freunden oder Nachbarn zusammentun und einen solchen Gesprächskreis gründen. Dabei werden Sie und alle, die mitmachen, in der Regel gewinnen.