Keine Spenden für Campact!

Das Portal Campact verwendet das gespendete Geld für Angriffe und Polemik gegen Kolleginnen und Kollegen im Netz. Siehe hier … Und sie verbinden ihre Angriffe direkt mit einer Spenden-Sammelaktion. Mies, mieser geht’s nicht.

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Wir, die NachDenkSeiten, sind davon betroffen. In unserem Fall ist die Polemik von Campact besonders bösartig: Die Angriffe auf die NachDenkSeiten werden nur unzureichend mit Beispielen aus unserer Arbeit belegt.

Die wirkungsvollste Antwort auf das miese Spiel von Campact ist der Entzug von Spenden. Deshalb unsere Anregung für alle Campact-Spender: Verzichten Sie darauf, Campact finanziell zu unterstützen. Jedenfalls so lange, bis eine Entschuldigung und Revision auf dem Portal erschienen ist.