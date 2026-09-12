Termine und Veranstaltungen der Gesprächskreise

An jedem Samstag informieren wir Sie über die Termine für Veranstaltungen von Gesprächskreisen der NachDenkSeiten. Heute liegen uns Informationen für Termine in Rostock, Berlin, Nienburg/Weser, Wiesbaden, Karlsruhe, Würzburg, Nürnberg, Schweinfurt, Diespeck und Darmstadt vor. Wenn Sie auch in der weiteren Zeit auf dem Laufenden bleiben wollen, dann schauen Sie hier. Da werden mögliche neue Termine ergänzt. Außerdem bitten wir hiermit auch auf diesem Wege die Verantwortlichen in den Gesprächskreisen, uns rechtzeitig Termine zu melden.



NachDenkSeiten-Gesprächskreis Rostock

Am Samstag, 12. September 2026, um 10:00 Uhr

Thema: Frieden in schwierigen Zeiten: Herausforderungen für die Friedensbewegung

Gesprächsführung: Gudrun Suckel, Teilnehmerin des Gesprächskreises

Ort: Druckerei Blaudruck Reinhard Haase

Bei der Petrikirche 7

18055 Rostock

Wem nützt eine gespaltene Friedensbewegung?

Ist der Wunsch nach Frieden populistisch?

Gibt es einen falschen Frieden?

Welche Mutter trauert nicht um ihren gefallenen Sohn?

Verliert das Völkerrecht seine universelle Gültigkeit?

Wo bleibt die starke, massenhafte Stimme für den Frieden?

Gäste sind wie immer herzlich willkommen! Wir freuen uns auf einen spannenden Vormittag und einen offenen Dialog mit euch.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind jederzeit willkommen.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Berlin | nachdenken-in-berlin.de

Am Dienstag, 15. September 2026, um 18:30 Uhr

Thema: „Corona in Berlin. Ein Schwarzbuch“

Redner/Diskussionspartner: Alexander King

Ort: Zunftwirtschaft

Arminiusstr. 2-4

10551 Berlin

Zur Webseite der Veranstaltung

„Corona in Berlin” zeichnet die Missstände des Corona-Krisenmanagements nach. Alexander King und Wolfgang Albers dokumentieren in diesem Schwarzbuch eine Serie von schriftlichen Anfragen an den Berliner Senat, mit denen sie zugleich die politischen Entscheidungen zur vermeintlichen Eindämmung der Pandemie in der Stadt Berlin hinterfragen und die Maßnahmen auf eine faktische Grundlage stellen.

Es muss geklärt werden, auf welcher Grundlage die politischen Entscheidungen gefällt wurden, die nahezu das gesamte gesellschaftliche Leben zum Stillstand brachten, Existenzen vernichteten und massive Eingriffe in die Grundrechte eines jeden zur Folge hatten. Das vorliegende Schwarzbuch leistet hierzu einen Beitrag.

der Referent

Alexander King kommt aus Tübingen, wo er Geografie studierte. Seit 2001 lebt er in Berlin. Er ist Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und vertritt dort den Bezirk Tempelhof-Schöneberg, in dem er seit über 20 Jahren wohnt. Er war Mitglied der PDS und der Linken und wechselte im Oktober 2023 zum BSW, dessen Landesvorsitzender er ist. Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 20. September 2026 ist er neben Michael Lüders einer der beiden Spitzenkandidaten des BSW.

Zunftwirtschaft

Mitte September macht die Zunftwirtschaft ihre wohlverdienten Betriebsferien, die Gastwirtschaft ist geschlossen. Nur für uns wird der Veranstaltungsraum am Abend geöffnet, ganz herzlichen Dank an das Team der Zunftwirtschaft! Saft, Wasser und alkoholfreies Bier sind vorhanden, aber ihr müsst euch selbst bedienen, und zu Essen gibt es diesmal nichts.

Kennenlernen und Gedankenaustausch

Der Vortrag beginnt im Veranstaltungsraum um 18:30 Uhr. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr aber gerne schon früher kommen. Wir treffen uns ab 17:30 Uhr. Ihr könnt politisch interessierte Menschen kennenlernen und mit ihnen ins Gespräch kommen (und schon mal euren Sitzplatz reservieren).

Einlass ab 17:30 Uhr, Beginn 18:30 Uhr.

Der Eintritt ist frei, wir bitten um Spenden.

Anmeldung erforderlich, bitte hier:

nachdenken-in-berlin.de/veranstaltungen/#20260915-Corona—Alexander-King

(Die Anzahl der Plätze ist begrenzt)

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Nienburg/Weser

Am Mittwoch, 16. September 2026, um 19:00 Uhr

Thema: Buchvorstellung „inside Tagesschau: Zwischen Nachrichten und Meinungsmache”

Redner/Diskussionspartner: Alexander Teske

Ort: Kulturwerk Nienburg

Mindener Landstr. 20

31582 Nienburg/Weser

Die „Tagesschau” ist die wichtigste Nachrichtenmarke des Landes. Millionen Menschen informieren sich täglich damit. Doch immer mehr Zuschauer beklagen eine einseitige Berichterstattung: über die Flüchtlingskrise, die Coronazeit, den Klimawandel oder die Kriege in Gaza und der Ukraine. Alexander Teske hat sechs Jahre bei der „Tagesschau” die Themen der Sendungen geplant. In seinem Blick hinter die Kulissen zeigt er, wie Karrieristen, Machtkämpfe und politische Überzeugungen die Sendung prägen. Teske hinterfragt die Nähe zur Politik, die Rolle der Experten und den Umgang mit der AfD. Er zeigt, womit die „Tagesschau” in den sozialen Medien erfolgreich ist, warum dem Sport, Unwettern und den Royals der rote Teppich ausgerollt wird und immer öfter Kurzatmigkeit zu Fehlern führt.

Es gibt eine knappe Stunde Vortrag vom Referenten und anschließend eine Diskussion.

Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden gebeten.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Wiesbaden

Am Mittwoch, 16. September 2026, um 18:00 Uhr

Thema: Gewerkschaften vor der Zerreißprobe?

Redner/Diskussionspartner: Ulrike Eifler

Ort: Konrad-Arndt-Haus

Wellritzstraße 49

65197 Wiesbaden

Informationen zur Veranstaltung

Ulrike Eifler stellt ihr neues Buch vor und berichtet über den politischen Kampf in den Gewerkschaften.

Ulrike Eifler ist aktive Gewerkschafterin, Publizistin und Buchautorin. Sie kennt die innergewerkschaftlichen Debatten aus eigener Erfahrung und setzt sich seit Jahren mit der politischen Rolle der Gewerkschaften auseinander.

Mit ihrem Vorwort zum neuen Buch „Politischer Streik“ unterstreicht sie die grundsätzliche Bedeutung einer politischen Gewerkschaftsarbeit.

Gewerkschaften vor der Zerreißprobe?

Krieg, Aufrüstung, Sozialabbau – wohin steuern die DGB-Gewerkschaften?

Die DGB-Gewerkschaften stehen vor einer gewaltigen Zerreißprobe. Die enge politische und personelle Verzahnung mit der deutschen Sozialdemokratie bringt die bisher privilegierte Partnerschaft zunehmend auseinander.

In der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte war die Frage von Krieg, Hochrüstung und Sozialabbau kaum jemals so zugespitzt wie heute.

Kriegstüchtigkeit oder Diplomatie?

Während die Bundesregierung die Forderung nach „Kriegstüchtigkeit“ zum politischen Leitbegriff macht und weiter an der Eskalationsschraube dreht, wird die Notwendigkeit einer vorrangigen diplomatischen Lösung zunehmend verdrängt.

Wer Kriegstüchtigkeit herstellen will, muss sich der Frage stellen, ob damit nicht letztlich die Bereitschaft zum Krieg vorbereitet wird.

Der DGB und seine Gewerkschaften müssen sich deshalb eindeutig positionieren und den politischen Widerstand aus den Betrieben heraus unterstützen.

Butter oder Panzer!

Während in der Automobilindustrie Arbeitsplätze abgebaut werden, stellen Unternehmen ihre Produktion zunehmend auf Rüstungsgüter um.

Für die Konzerne klingeln die Kassen – die Beschäftigten fürchten um ihre Arbeitsplätze.

Gleichzeitig wird der Sozialstaat weiter unter Druck gesetzt. Die aktuellen Kürzungen und Einsparungen im sozialen Bereich werden maßgeblich auch von der SPD mitgetragen.

Wenn die Gewerkschaften sich nicht wieder stärker auf ihr politisches Mandat und ihre eigene gesellschaftliche Verantwortung besinnen, drohen sie zunehmend an Einfluss und Handlungsfähigkeit zu verlieren.

Neue Impulse aus den Gewerkschaften

Erste Lichtblicke gab es beim DGB-Bundeskongress im Mai dieses Jahres. Die für den Herbst geplanten dezentralen Aktionen können nun zu einem wichtigen Auftakt werden.

Doch wohin führt dieser Weg?

Welche Möglichkeiten haben Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, innerhalb ihrer Organisationen Einfluss zu nehmen? Wie kann der politische Widerstand aus den Betrieben heraus organisiert werden? Und welche Rolle kann dabei der politische Streik spielen?

Diskutieren wir gemeinsam über die Zukunft der Gewerkschaften.

Die Veranstaltung ist kostenfrei; eine Spende zur Deckung der anfallenden Kosten ist willkommen.

Wir freuen uns auf den Abend mit Euch in Wiesbaden.

Jörg Jungmann und Peter Kubentz

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Karlsruhe

Am Dienstag, 22. September 2026, um 19:00 Uhr

Thema: Gibt es Menschen in Deutschland, die die Demokratie aushöhlen?

Redner/Diskussionspartner: Prof. i.R. Michael Hartmann

Ort: Restaurant „Treffpunkt 1721″

Adenauerring 32

76131 Karlsruhe

Liebe NachDenkerinnen, liebe NachDenker und politisch Interessierte! Liebe Freunde der NachDenkSeiten!

Gibt es in Deutschland und nicht nur hier eine Gruppe von Menschen, die die Demokratie und die Gesellschaft aushöhlt?

Gibt es in Deutschland eine Gruppe von Menschen, die sich von der Gesellschaft absondert und damit eine viel größere Gefahr für das Land darstellt?

Gibt es in Deutschland eine Gruppe, die dem Neo-Liberalismus, damit dem Rechtspopulismus und der Politikverdrossenheit immer mehr Vorschub leistet?

Gibt es in Deutschland eine Gruppe, die nach eigenen Regeln lebt?

Die Eliten!

– Wer sind diese Eliten?

– Wie erneuern sie sich

– Wie hängen ihre Haltung und ihre Herkunft zusammen?

– Was haben Eliten mit Macht zu tun?

– Was ist mit der Erbschaftssteuer?

– Wäre eine durchgreifende soziale Öffnung der Eliten möglich?

Prof. i.R. Michael Hartmann setzt ein klares Statement zu diesen brisanten Themen. Fundierte Forschungen zu diesem Thema in Deutschland, Großbritannien, USA und Frankreich brachten ihm diese Erkenntnisse. Prof. i.R. Michael Hartmann war bis Herbst 2014 Professor für Soziologie an der TU Darmstadt. Seine Erkenntnisse wird er an diesem Abend mit uns erörtern. Anschließend wird er für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung stehen.

Der Eintritt ist frei. Da durch solche Veranstaltungen immer wieder Kosten entstehen, bitten wir Euch, die Hutkasse in Euer Denken einzubeziehen.

Alle sind dazu recht herzlich eingeladen, auch Freunde und Bekannte sind willkommen. Bitte kommt ab 16:30 Uhr, so ihr Speisen zu Euch nehmen wollt. Ab 19:00 Uhr sollten wir die Veranstaltung möglichst nicht mehr durch Bestellungen stören.

Bitte meldet Euch bei Interesse nur unter der Adresse [email protected] für die Teilnahme an diesem Abend an. Vielen Dank.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Karlsruhe

Am Donnerstag, 8. Oktober 2026, um 18:30 Uhr

Thema: Freie Meinungsäußerung und Kunstfreiheit

Redner/Diskussionspartner: Eugen Zentner

Ort: Restaurant „Treffpunkt 1721″

Adenauerring 32

76131 Karlsruhe

In unserem Grundgesetz sind die freie Meinungsäußerung und die Kunstfreiheit garantiert!

Dennoch

wird nicht seit der Coronazeit die Kunstfreiheit und freie Meinungsäußerung eingeschränkt?

mutierte damit die vorherrschende Kultur zu einer Kultur der Herrschenden?

gibt es eine „Main-Stream-Kultur“?

Eugen Zentner thematisiert am 8. Oktober in Karlsruhe die Fragen der letzten Jahre, mal journalistisch, mal literarisch. Es geht um die zerstörerische Wirkung der Coronapolitik auf unsere Gesellschaft und das Aufleben einer alternativen Kunst- und Kulturszene! Nach der Lesung diskutieren wir über dieses Thema.

Aus den NachDenkSeiten ist uns Eugen Zentner bestens bekannt. Er studierte Philosophie sowie Germanistik und promovierte 2016 in Oldenburg in der Literaturwissenschaft zum Thema Autofiktion. Er lebt und arbeitet als freier Kulturjournalist und Schriftsteller in Berlin.

Der Eintritt ist frei. Aber bedenkt bitte unsere Hutkasse, da wir bei Veranstaltungen dieser Art nicht ohne Kosten auskommen. Solltet Ihr etwas essen wollen, könnt ihr das ab 16:30 Uhr tun, da während der Veranstaltung kein Service laufen sollte.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg – Deutsche Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg

Am Donnerstag, 8. Oktober 2026, um 19:30 Uhr

Thema: Armut, Krieg und Diktatur – Das politische Programm von BlackRock, Merz und Co.

Redner/Diskussionspartner: Werner Rügemer

Ort: Buchladen Neuer Weg

Sanderstr. 23-25

97070 Würzburg

Informationen zur Veranstaltung

Der von den USA beherrschte westliche Finanzmarktkapitalismus fördert Sozialabbau, Kriege und autoritäre politische Herrschaft. Vorreiter dieser Tendenzen ist der weltgrößte Finanzkonzern BlackRock aus den USA, für den Bundeskanzler Merz jahrelang gearbeitet hat. Dr. Werner Rügemer, bundesweit bekannter Publizist und Philosoph aus Köln, ist ein Spezialist für BlackRock. Er klärt über die Zusammenhänge auf, entwickelt Alternativen und ermuntert zur Gegenwehr. Herzliche Einladung zur Diskussion!

Eintritt frei, Spenden erwünscht!

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg – Deutsche Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg

Am Freitag, 9. Oktober 2026, um 19:00 Uhr

Thema: Armut, Krieg und Diktatur – Das politische Programm von BlackRock, Merz und Co.

Redner/Diskussionspartner: Werner Rügemer

Ort: Nachbarschaftshaus Gostenhof

Adam-Klein-Str. 6

90429 Nürnberg

Informationen zur Veranstaltung

Der von den USA beherrschte westliche Finanzmarktkapitalismus fördert Sozialabbau, Kriege und autoritäre politische Herrschaft. Vorreiter dieser Tendenzen ist der weltgrößte Finanzkonzern BlackRock aus den USA, für den Bundeskanzler Merz jahrelang gearbeitet hat. Dr. Werner Rügemer, bundesweit bekannter Publizist und Philosoph aus Köln, ist ein Spezialist für BlackRock. Er klärt über die Zusammenhänge auf, entwickelt Alternativen und ermuntert zur Gegenwehr. Herzliche Einladung zur Diskussion!

Eintritt frei, Spenden erwünscht!

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg – Deutsche Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg

Am Samstag, 10. Oktober 2026, um 18:00 Uhr

Thema: Armut, Krieg und Diktatur – Das politische Programm von BlackRock, Merz und Co.

Redner/Diskussionspartner: Werner Rügemer

Ort: TV Oberndorf

Hermann-Gräf-Allee 1

97424 Schweinfurt

Informationen zur Veranstaltung

Der von den USA beherrschte westliche Finanzmarktkapitalismus fördert Sozialabbau, Kriege und autoritäre politische Herrschaft. Vorreiter dieser Tendenzen ist der weltgrößte Finanzkonzern BlackRock aus den USA, für den Bundeskanzler Merz jahrelang gearbeitet hat. Dr. Werner Rügemer, bundesweit bekannter Publizist und Philosoph aus Köln, ist ein Spezialist für BlackRock. Er klärt über die Zusammenhänge auf, entwickelt Alternativen und ermuntert zur Gegenwehr. Herzliche Einladung zur Diskussion!

Eintritt frei, Spenden erwünscht!

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Schweinfurt/Würzburg – Deutsche Freidenker-Verband Schweinfurt/Würzburg

Am Sonntag, 11. Oktober 2026, um 18:00 Uhr

Thema: Armut, Krieg und Diktatur – Das politische Programm von BlackRock, Merz und Co.

Redner/Diskussionspartner: Werner Rügemer

Ort: Gasthaus Goldener Löwe

Bamberger Str. 37

91456 Diespeck

Informationen zur Veranstaltung

Der von den USA beherrschte westliche Finanzmarktkapitalismus fördert Sozialabbau, Kriege und autoritäre politische Herrschaft. Vorreiter dieser Tendenzen ist der weltgrößte Finanzkonzern BlackRock aus den USA, für den Bundeskanzler Merz jahrelang gearbeitet hat. Dr. Werner Rügemer, bundesweit bekannter Publizist und Philosoph aus Köln, ist ein Spezialist für BlackRock. Er klärt über die Zusammenhänge auf, entwickelt Alternativen und ermuntert zur Gegenwehr. Herzliche Einladung zur Diskussion!

Eintritt frei, Spenden erwünscht!

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Darmstadt (nachdenken-in-darmstadt.de)

Am Mittwoch, 21. Oktober 2026, um 18:00 Uhr

Thema: „Kunst und Kultur gegen den Strom“

Redner/Diskussionspartner: Eugen Zentner

Ort: GEW – Haus (Gewerkschaft Erziehung & Wissenschaft)

Gagernstraße 8

64283 Darmstadt

Zur Webseite der Veranstaltung

Cancel Culture ist mittlerweile tief in die Gesellschaft eingedrungen.

Selbsternannte Akteure mobilisieren gegen vom Grundgesetz gedeckte Meinungsäußerungen. Kunst & Kultur bleiben davon nicht verschont, denn: Künstler & Kulturschaffende sind nicht nur bloße Unterhalter, sondern auch Kommentatoren des Zeitgeschehens, Mitgestalter, Brückenbauer & Friedensstifter. Von diesem Verständnis weit entfernt sind jene, die im „Mainstream” Bekanntheit genießen. Eine Abweichung von herrschenden Ideologien reicht, um aus dem Rampenlicht zu geraten.

Eugen Zentner wird uns an diesem Abend mitnehmen in eine Welt, die sich mit Corona deutlich zu verändern begann. Im Anschluss an die Lesung steht genügend Zeit zur Verfügung für Diskussionen, Buchkauf- und Signierung.

Eugen Zentner ist studierter Germanist, freie Kulurjournalist und Buchautor

Der Eintritt ist frei – Solidarspenden zur Kostendeckung sind erwünscht.

Über regen Zuspruch würden wir uns freuen.