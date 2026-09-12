Videohinweise am Samstag

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)



Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:

Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.

Völkermord-Vorwurf: Warum Nicaragua Deutschland verklagt

Nicaragua hat Deutschland vor mehr als zwei Jahren vor den Internationalen Gerichtshof gebracht. Am Donnerstag enden die Anhörungen in dem Verfahren. Das mittelamerikanische Land wirft Deutschland Beihilfe zu einem „Völkermord“ an Palästinenser:innen vor. Die Bundesrepublik habe Waffen an Israel geliefert, die im Gazastreifen genutzt würden. Deutschland bezeichnete die Anschuldigung als haltlos. Bis das Gericht eine Entscheidung trifft, könnte es Monate dauern.

Quelle: tagesschau, 10.09.2026

Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Germany challenges Nicaragua’s Gaza genocide case at ICJ

Germany says the International Court of Justice (ICJ) in The Hague has no jurisdiction to hear a case filed by Nicaragua, accusing Berlin of facilitating Israel’s genocide in Gaza.

Nicaragua brought the case to the World Court in 2024, arguing that despite the risk of a genocide against the Palestinian people, Germany has increased its weapons exports to Israel.

Al Jazeera’s Step Vaessen reports from The Hague, Netherlands.

Al Jazeera wird ganz oder teilweise von der Regierung Katars finanziert.

Quelle: Al Jazeera English, 08.09.2026

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Ließ Netanjahu den 7. Oktober trotz Warnung geschehen?

Kapitel: 00:00 – Einleitung & Vorwürfe gegen Netanjahu 00:52 – Der Enthüllungsbericht von Haaretz & die Warnung aus den VAE 04:32 – Warum wurden die Sicherheitsbehörden nicht informiert? 05:16 – Netanjahus frühere Hamas-Strategie vor dem 7. Oktober 13:21 – Fehleinschätzung & Hybris der israelischen Führung 15:05 – Was waren die Motive & Ziele der Hamas? 21:11 – Netanjahus Reaktion & Vorwürfe als „Fake News“ 22:39 – Sarah Netanjahu & Verschwörungsmythen im Wahlkampf 24:50 – Welche Auswirkungen hat die Enthüllung auf die Wahlen? 27:06 – Korruptionsverfahren & Festhalten an der Macht 28:29 – Netanjahu, politisches Überleben & Rechtspopulismus 31:02 – Fazit & Abspann

Der 7. Oktober 2023 gilt als Wendepunkt im Nahen Osten. An diesem Tag stürmen Hamas-Terroristen die Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen, massakrieren rund 1200 Menschen und nehmen hunderte Zivilisten als Geiseln. Doch hätte dieser Angriff verhindert werden können? Recherchen der israelischen Zeitung Haaretz wollen jetzt offengelegt haben, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu vor dem 7. Oktober gewarnt wurde und diese Warnung für sich behalten hat. Eric Frey, Leitender Redakteur beim STANDARD ordnet diese ungeheuerlichen Vorwürfe für uns ein.

Quelle: DER STANDARD, 09.09.2026

Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Maike Gosch “Was wusste Netanjahu vor dem 7. Oktober?” [LINK] „Netanjahu habe Warnung nicht ernst genommen”, Pia Steckelbach über Vorwurf zu Hamas-Angriff

Dass Israels Premier Netanjahu Warnungen vor dem Hamas-Überfall am 7. Oktober 2023 ignoriert haben soll, war bereits bekannt. Nun erreicht der Vorwurf durch eine brisante Enthüllung eine neue Dimension – und das kurz vor der Wahl.

Quelle: tagesschau, 09.09.2026

Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Wußte Israels Regierung vorab von dem verheerenden Terror-Anschlag der Hamas 2023? | ntv

“Ganz brisante Situation”

Ein “Haaretz”-Bericht setzt Israels Regierungschef Netanjahu unter Druck: Er soll vor dem Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 gewarnt worden sein. Netanjahu bestreitet das. Politikwissenschaftler Thomas Jäger sieht dennoch deutliche Hinweise, dass an der Darstellung etwas dran sein könnte.

Quelle: ntv Nachrichten, 09.09.2026

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Zensur per Gesetz: Wie Staaten den freien Diskurs ausschalten – Norbert Häring

Der renommierte Wirtschaftsjournalist und Buchautor Dr. Norbert Häring analysiert in diesem tiefgründigen Gespräch die Entstehung und Mechanismen eines weltumspannenden „Wahrheitskomplexes“. Im Fokus steht die Frage, wie Staaten, Militärbündnisse und Geheimdienste unter dem Deckmantel des Kampfes gegen „Desinformation“ ein engmaschiges Netzwerk aus Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen und Faktencheckern finanzieren und steuern, um das Zensurverbot des Grundgesetzes zu umgehen und unliebsame Meinungen gezielt zu unterdrücken.

Im Gespräch mit Norbert Häring geht es um: Der Wahrheitskomplex: Wie Regierungen und überstaatliche Institutionen die Festlegung verbindlicher Narrative an ein Heer von scheinbar unabhängigen NGOs und Faktencheckern auslagern. // Kognitive Kriegsführung: Warum die NATO und transatlantische Thinktanks den menschlichen Verstand zum neuen militärischen Schlachtfeld erklären und wie Medienstrategien gezielt auf Verhaltenssteuerung ausgerichtet werden. // Digital Services Act (DSA): Wie die EU-Regulierung digitalen Plattformen faktisch Zensurvorgaben aufzwingt und abweichende Perspektiven durch algorithmische Drosselung und Kontosperren unsichtbar macht. // Das System Correctiv & Co.: Die Verflechtung staatlich finanzierter Recherche-Netzwerke mit Ministerien und wie mediale Kampagnen zur Durchsetzung politischer Sicherheitsstrategien instrumentalisiert werden. // Von 2014 bis Ukraine: Wie die Zuspitzung des geopolitischen Konflikts mit Russland den Startschuss für den systematischen Aufbau der westlichen Zensurinfrastruktur gab. // Corona und der Sicherheitsapparat: Warum in Krisenzeiten vermehrt Militärs und Geheimdienstler die Informations- und Gesundheitspolitik lenkten. // Rückeroberung des Debattenraums: Welche Wege es gibt, um die Meinungsfreiheit gegen die Übergriffe des staatlich-medialen Komplexes zu verteidigen.

„Zensur findet heute nicht mehr mit dem Stempel des Zensors statt, sondern über die Auslagerung an private Dienstleister im Auftrag des Staates.“

Norbert Häring zeichnet akribisch nach, wie die Trennlinie zwischen Journalismus, Politik und Sicherheitsbehörden zunehmend verschwimmt. Er plädiert für eine unmissverständliche Rückbesinnung auf den Geist des Grundgesetzes: Eine wehrhafte Demokratie braucht keine staatlich betreute Wahrheit, sondern einen offenen, angstfreien Diskurs.

Ein Gespräch über verdeckte Zensur, geopolitische Informationskriege und die Verteidigung der bürgerlichen Freiheiten.

Das Buch von Norbert Häring „Der Wahrheitskomplex“ erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK]

Kapitel: 00:00 – Einstieg: Zensur im modernen Staat 01:40 – Der Wahrheitskomplex & Norbert Härings Recherchen 04:12 – Kognitive Kriegsführung: Der Geist als Schlachtfeld 06:00 – Digital Services Act & Zensurauslagerung 08:08 – NATO, Atlantic Council & US-Vorgaben 10:17 – Denunziation & Zensurerfahrung in der Praxis 11:10 – Corona, Krisensteuerung & Militärbezüge 12:56 – Ursprung 2014: Ukraine-Konflikt & Propagandakrieg 14:18 – StratCom & Hybride Kriegsführung 16:40 – Faktenchecker & die Rolle von Correctiv 19:10 – Allianz für resiliente Informationsgesellschaft 23:35 – Finanzierungsströme & staatliche Steuerung 28:10 – Zersetzung des freien Journalismus 34:15 – Kriminalisierung von Kritik & Abweichung 42:00 – Überwachung digitaler Kommunikationsräume 51:20 – Geopolitische Feindbilder als Herrschaftsinstrument 1:01:45 – Der Umbau des Rechtsstaats 1:12:10 – Die Illusion freier Medienmärkte 1:21:05 – Gegenöffentlichkeit & alternative Kanäle 1:28:15 – Fazit & Wege aus der Zensurspirale

Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.

Website Patrik Baab [LINK]

Quelle: Patrik Baab, 10.09.2026

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Wie geht’s in Sachsen-Anhalt weiter? Amira Mohamed Ali & Michael Lüders über mediale Blendgranaten!

Nach dem BSW-Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt diskutieren unsere Parteivorsitzende Amira Mohamed Ali und Michael Lüders, stellvertretender Bundesvorsitzender und Spitzenkandidat in Berlin, in Folge 4 von “Mal anders gesehen” über die seltsame Berichterstattung in den Medien:

Woher kommt der Vorwurf, das BSW mache sich zum Steigbügelhalter der AfD, während Überläufer aus der CDU das realistische Szenario sind?

Warum werden die Gründe für das Erstarken der AfD weitestgehend ausgeblendet? Nämlich die katastrophale Politik der Bundesregierung, die die Interessen der Bevölkerung ignoriert.

Wie könnte der BSW-Vorschlag eines überparteilichen Ministerpräsidenten für Sachsen-Anhalt konkret aussehen?

Was hat unsere junge Partei aus dem Irrweg in Thüringen gelernt?

Und wieso halten die Altparteien weiterhin an der Brandmauer fest, obwohl sie die Demokratie untergräbt?

Die Antworten auf diese Fragen findet ihr in diesem Video. Wie blickt ihr auf die aktuelle Berichterstattung im medialen Mainstream?

Quelle: BSW Bund (44.400 Abonnenten), 10.09.2026

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BSW nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt: Pressekonferenz der neu gewählten Fraktionsspitze | 08.09.26

Pressekonferenz des BSW am Dienstag, dem 8. September 2026, mit dem neu gewählten Fraktionsvorsitzenden Thomas Schulze, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Claudia Wittig und dem parlamentarischen Geschäftsführer John Lucas Dittrich zu den Entwicklungen nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.

Quelle: phoenix, Live übertragen am 08.09.2026

Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Anmerkung CG: Hier nochmal zur Vertiefung – die unfassbaren Unterstellungen mittels allzudurchschaubarer Fragen. Man wollte Claudia Wittig offenbar ein Antisemitismus-Label anhängen. Gemeint sind die Ausschnitte ab Minute 16:42 [LINK] und Minute 25:11 [LINK]: Journalist: „Sie haben dem ‘Compact-Magazin’ was gesagt – die Formulierung lautete – ‘irgend so ein zionistisches Projekt’. Meinten Sie mit dieser Formulierung den Staat Israel oder falls nicht – was sonst?“

Claudia Wittig: „Ich bin angesprochen worden, ob ich einen Zionisten zum Ministerpräsidenten wählen würde. Mit dem Landtag von Sachsen-Anhalt hat das erstmal nichts zu tun, aber da Sie ja offensichtlich auf irgendeinen Antisemitismus-Vorwurf hinaus wollen, beantworte ich es Ihnen kurz. So, wie zionistische Projekte aktuell verstanden werden, geht es da um Großmacht-Phantasien und um die Vertreibung der Palästinenser aus ihren Gebieten. Das ist eine rote Linie. Wir sind eine Friedenspartei. Es spielt also absolut keine Rolle, welche Staaten sich mit imperialistischen Projekten an der Vertreibung ihrer Bevölkerung oder dem Massenmord beteiligen, das werden wir nie unterstützen. Darauf wollte ich abzielen, dass unser überparteilicher Ministerpräsident jemand sein muss, der sich klar für Friedenspolitik einsetzt. Das wäre unser zentraler Punkt an diesem Überparteilichen. Und ich habe auch dazu gesagt, dass ich es für sinnvoll fände, wenn der überparteiliche Ministerpräsident aus Ostdeutschland käme, weil glaube ich, die Menschen im Osten, nicht mehr so gerne einen Westdeutschen vor die Nase gesetzt bekommen möchten, der ihnen erklärt, wie ihre Gesellschaft funktioniert. Ich würde das für einen sehr großen vermittelnden Faktor halten, der die Menschen sehr viel besser abholt, wenn das jemand wäre, der sich tatsächlich hier vor Ort gut auskennt.“

[…]

Journalistin: „Würden Sie den eine Person jüdischen Glaubens zum überparteilichen Ministerpräsidenten?“

Claudia Wittig: „Selbstverständlich, die Religion eines überparteilichen Ministerpräsidenten ist absolut kein Kriterium und ich finde die Frage auch wirklich ein bisschen albern.”

Jack Matlock: NATOs gebrochene Versprechen – Der Weg zum Krieg in Europa

Jack F. Matlock Jr. war von 1987 bis 1991 US-Botschafter in der UdSSR und spielte eine Schlüsselrolle bei den Verhandlungen über ein Ende des Kalten Krieges. Botschafter Matlock war während der Kubakrise auch an der US-Botschaft in Moskau tätig. Botschafter Matlock erörtert das Versäumnis, nach dem Kalten Krieg eine für beide Seiten akzeptable europäische Sicherheitsarchitektur zu schaffen, und warum der Expansionismus der NATO zu einem Krieg in der Ukraine führte.

Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 08.09.2026

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Diplomatic row escalates as UK, France and Canada move to sanction Israeli settlements • FRANCE 24

Britain, France and Canada said Tuesday they will ban imports from Israeli settlements in the occupied West Bank, with a UK minister accusing Israel of turning a blind eye to the “ethnic cleansing” of Palestinians there. The moves prompted a furious Israel to unveil immediate counter-measures targeting Britain, as Jerusalem-based journalist Jordana Miller reports.

France 24 ist Teil des französischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Quelle: FRANCE 24 English (3,67 Mio. Abonnenten), 09.09.2026

Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Großbritanniens überraschende Kehrtwende in Bezug auf israelische „terroristische“ Siedlungen in Palästina

In einer bahnbrechenden Rede erklärt Außenminister Ed Miliband, dass Großbritannien Sanktionen gegen illegale israelische Siedlungen im Westjordanland verhängen werde.

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

Quelle: PoliticsJOE (772.000 Abonnenten), 08.09.2026

Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Ed Miliband, Außenminister Großbritanniens [Auszüge transkribiert und übersetzt, CG]: „Und während wir die politischen Maßnahmen umsetzen, die ich heute angekündigt habe, werden wir die israelische Regierung weiterhin an ihren Taten messen. Wir wollen sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland einen neuen Ansatz sehen. Frau stellvertretende Parlamentspräsidentin, wir weigern uns heute, tatenlos zuzusehen, wie weiteres Leid verursacht und die Zwei-Staaten-Lösung zunichte gemacht wird. Wir prangern an, was rechtswidrig ist. Wir ergreifen Maßnahmen gegen den Import von Waren aus illegalen Siedlungen. Wir verbieten Werbung für illegale Siedlungen. Wir ergreifen Maßnahmen, um die Ausweitung neuer Siedlungen zu verhindern. Wir gehen gegen die Gewalt der Siedler vor. Wir setzen uns für die Aufklärung der Ereignisse in Gaza ein. Und wir verpflichten uns, die internationale Gemeinschaft zu mobilisieren, um der anhaltenden und dringenden humanitären Krise entgegenzutreten. Vor allem aber sagen wir: Großbritannien schweigt nicht angesichts tiefgreifender Ungerechtigkeit, und es ist auch nicht machtlos. Und heute handeln wir gemeinsam mit anderen in einer breiten internationalen Koalition. Ich kann dem Haus mitteilen, dass Frankreich und Kanada heute gemeinsam mit Großbritannien ankündigen, dass auch sie die Einfuhr von Waren aus illegalen Siedlungen verbieten werden. Sie schließen sich damit den Niederlanden, Irland, Belgien, Spanien und Norwegen an, die entweder bereits ein Einfuhrverbot verhängt haben oder dabei sind, dies zu tun, während viele weitere Länder – darunter Dänemark, Finnland, Island, Polen, Portugal und Schweden – heute zusichern, weitere Maßnahmen zu unterstützen. Frau stellvertretende Parlamentspräsidentin, das ist es, was Großbritannien erreichen kann, wenn es gemeinsam mit anderen die Führung übernimmt. Und dies liegt in unserem grundlegenden nationalen Interesse, denn wenn es eine Lehre aus den letzten Jahrzehnten gibt, dann die, dass wir ohne eine Zwei-Staaten-Lösung niemals Stabilität im Nahen Osten erreichen werden. Und es ist auch so, dass wir an Glaubwürdigkeit und Einfluss in der Welt verlieren, wenn wir es versäumen, für die Werte einzustehen, die dieses Land seit langem vertritt und für die es gekämpft hat.“ Anmerkung CG: Die von Ed Miliband genannte Koalition umfasst: Großbritannien [LINK], Frankreich und Kanada [LINK]: Sie kündigten nationale Maßnahmen an, um den Handel mit Waren aus illegalen israelischen Siedlungen zu verbieten. Niederlande, Irland, Belgien, Spanien und Norwegen: Diese hatten entsprechende Maßnahmen bereits ergriffen oder waren dabei. Dänemark, Finnland, Island, Polen, Portugal und Schweden: Sie erklärten ihre Unterstützung für weitere Maßnahmen. Deutschland fehlt in dieser Liste. In der Regierungspressekonferenz vom 9. September 2026 [LINK] wurde das Auswärtige Amt gefragt, warum Deutschland sich der Initiative der zwölf Länder nicht angeschlossen habe. Die Antwort war sinngemäß: Deutschland kenne die Erklärung, halte aber an seiner bisherigen Position fest, wonach der israelische Siedlungsbau völkerrechtswidrig sei und dies gegenüber Israel klar angesprochen werde. Ein Beitritt zum Importverbot wurde nicht angekündigt. Abgeordnete reagieren auf das harte Vorgehen Großbritanniens gegen israelische „Terroristen“ in Palästina

Nach der Ankündigung von Ed Miliband, Sanktionen gegen illegale israelische Siedlungen im Westjordanland zu verhängen, stellten sich die Abgeordneten hinter diese Entscheidung und befragten den Außenminister dazu, wie Großbritannien diese Entscheidung nun umsetzen werde.

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

Quelle: PoliticsJOE (772.000 Abonnenten), 08.09.2026

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Es ist alles ein Betrug: Die Familien Biden und Trump beuten ihre eigenen Anhänger mit „Rug Pulls“ bei Meme-Coins aus

Immer mehr US-Politiker werben für Krypto-Betrugsmaschen, die auf ihre eigenen Anhänger abzielen. Hunter Biden, der Sohn des ehemaligen Präsidenten Joe Biden, schuf einen Meme-Coin namens „Laptop Token“, dessen Kurs eine Stunde nach der Einführung um 99 % abstürzte. Auch Donald Trump und seine Frau Melania brachten Meme-Coins auf den Markt, die sofort zusammenbrachen, wobei die Fans ihr Geld verloren, während Insider ihre Gewinne einkassierten. Ben Norton erläutert die extreme Korruption in den Vereinigten Staaten, die sich auf andere Länder wie Argentinien ausweitet.

Themen: 0:00 Finanzbetrug in den USA 1:11 Hunter Bidens „Laptop“-Meme-Coin 2:26 Hunter Bidens Ausreden 3:57 Extreme Heuchelei 5:20 Zynische US-Politik 6:37 Trump-Meme-Coin-Rug-Pull 7:15 Melania-Meme-Coin-Rug-Pull 7:46 Die Trump-Familie verdient Milliarden mit Kryptowährungen 8:31 Straffreiheit für US-Politiker 9:03 NYC-Token des ehemaligen Bürgermeisters Eric Adams 9:46 Javier Milei wirbt für den Libra-Token-Betrug 10:54 Argentiniens politischer Skandal 12:14 Eklatante Korruption in Washington 14:07 Trump versucht, die Zwischenwahlen zu kaufen 15:08 Insiderhandel im US-Kongress 16:54 China inhaftiert korrupte Milliardäre 18:40 Rechtsstaatlichkeit: China vs. USA

Geopolitical Economy Report auf X [LINK]

Ben Norton auf X [LINK]

[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 11.09.2026

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4,7 Millionen Tote, 8 Billionen Dollar: Eine Bilanz der verheerenden menschlichen und wirtschaftlichen Kosten der Kriege nach dem 11. September

Im Rahmen unserer einwöchigen Berichterstattung zum 25. Jahrestag der Anschläge vom 11. September und zum Beginn des sogenannten „Kriegs gegen den Terror“ der Vereinigten Staaten werfen wir gemeinsam mit Neta Crawford, Mitbegründerin des „Costs of War Project“ der Brown University, einen Blick auf die menschlichen, finanziellen und ökologischen Kosten der weltweiten Militärinterventionen der USA. Forscher des „Costs of War Project“ schätzen, dass seit 2001 fast eine Million Menschen als direkte Folge der militärischen Gewalt der USA im Nahen Osten ums Leben gekommen sind. Mindestens die Hälfte davon sind schätzungsweise Zivilisten. Weitere 3,8 Millionen Todesfälle lassen sich auf die indirekten Auswirkungen des Krieges zurückführen, darunter Verletzungen, Hungersnöte und langfristige Gesundheitsprobleme. Zudem haben die Kriege die US-Staatsverschuldung, die militärische Präsenz, die Treibhausgasemissionen, die Zerstörung und Destabilisierung im Ausland sowie die unkontrollierte Exekutivgewalt im Inland verstärkt. „Die Folgen sind überall um uns herum zu spüren“, sagt Crawford.

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Democracy Now!, 10.09.2026

Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Karin Leukefeld »25 Jahre „Krieg gegen den Terror“ – Keine Gedenkstätte für die mehr als 4,5 Millionen Toten« [LINK]

Staatsgeheimnis 9/11: Welche Rolle spielte Saudi-Arabien? – MONITOR

25 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 werfen neue Spuren ein Licht auf eine der umstrittensten Fragen der jüngeren Geschichte: Welche Rolle spielte Saudi-Arabien bei den Anschlägen?

MONITOR folgt der Spur des saudischen Staatsbürgers Omar Al-Bayoumi, der nach den Anschlägen ins Zentrum internationaler Ermittlungen geriet. Für die einen war Al-Bayoumi ein unauffälliger Student. Für andere könnte er ein Geheimdienstagent gewesen sein, der den Auftrag hatte, zwei der späteren Attentäter zu unterstützen. Al-Bayoumi bestreitet diese Vorwürfe, die Ermittlungen gegen ihn verpuffen, er wird freigelassen.

Dieser Film präsentiert lange Zeit unter Verschluss gehaltene Tonaufnahmen eines Verhörs von Omar al-Bayoumi aus dem Jahr 2001, geführt von der britischen Anti-Terror-Einheit von Scotland Yard. Darüber hinaus sprechen wir mit ehemaligen FBI-Ermittlern, führenden Anwälten und Angehörigen der Opfer der Terroranschläge vom 11. September.

Welche Verbindungen bestanden zwischen Omar Al-Bayoumi und den Attentätern des 11. September? Und: Welche Rolle spiele der Staat Saudi-Arabien?

Darum geht es in diesem Video:

Hat die saudische Regierung im Vorfeld von den Anschlagsplänen gewusst?

Welche Rolle spielt Omar Al-Bayoumi?

Warum liefen die Ermittlungen gegen ihn ins leere?

Und was hat es mit einer mysteriösen Zeichnung in einer Garage in Birmingham auf sich?

Stand der Recherche: 07.09.2026

Mehr zum Thema und die gesamte Recherche hören Sie in der mehrteiligen ARD-Podcast-Serie “Staatsgeheimnis 9/11 – Die Saudi-Connection” [LINK]

[Rechtschreibung des WDR nicht korrigiert]

Quelle: WDR Monitor (140.000 Abonnenten), 07.09.2026

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«Stecken die USA hinter dem Anschlag auf NordStream?» – Ein Gespräch mit Moritz Enders

Ein neuer investigativer Dokumentarfilm beleuchtet die Hintergründe und Auswirkungen der Nord-Stream-Sprengung. Ein Gespräch mit dem Regisseur Moritz Enders.

Es handelt sich um den schwerwiegendsten Terroranschlag auf die deutsche Infrastruktur seit Bestehen der Bundesrepublik. Am 26. September 2022 wurden die Nord Stream-Pipelines, die russisches Gas nach Deutschland liefern sollten, durch vier massive Sprengungen zerstört. Die beschädigten Pipelines 1 und 2 waren zum Zeitpunkt der Explosion nicht in Betrieb. Die Sprengung sorgte jedoch dafür, dass zukünftig kein günstiges Gas durch diese Pipelines nach Deutschland fließen kann. Ein Strang ist bis heute intakt, wird aber aufgrund der Sanktionspolitik nicht genutzt.

Im Juli 2026 hat mein Gast, der Dokumentarfilmer Moritz Enders, gemeinsam mit seinem Kollegen Gunter Merz einen brisanten Dokumentarfilm mit dem »Nord Stream – Die Sprengung« zu diesem Thema veröffentlicht. Mithilfe von Experteninterviews und Recherchen geht der Film der Frage nach, wer hinter der Sprengung steckt. Im Gespräch vertritt Enders die These, dass die USA auf die eine oder andere Weise hinter dem Anschlag stecken. Er legt jedoch Wert darauf, das größere Bild beziehungsweise den geopolitischen Hintergrund dieses Anschlags nicht aus den Augen zu verlieren. Er beschreibt die Interessenlage rund um die Sprengung ausführlich.

Ein Interesse ist die Schwächung Deutschlands als Industriestandort und die Verhinderung einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland. Die USA profitieren darüber hinaus umfangreich von den Auswirkungen der Sprengung, unter anderem durch die Lieferung von teurem LNG-Gas nach Deutschland.

Enders zufolge sind die Sprengung, der Ukrainekrieg und andere geopolitische Konflikte Teil eines Übergangs von einer unipolaren zu einer multipolaren Weltordnung, in der die USA weiterhin um Vorherrschaft ringen. Er ist der Meinung, dass es nicht sinnvoll ist, wenn sich Deutschland US-amerikanischen Interessen unterordnet, und plädiert für einen politischen Wandel, der eine multipolare Weltordnung begrüßt.

Film anschauen [LINK]

Kapitel: 00:00 Einleitung und Bedeutung der Nord Stream Sprengung 02:30 Wirtschaftliche Folgen: Deindustrialisierung Deutschlands 05:32 Hintergrund zum Film „Nord Stream – Die Sprengung“ 07:28 Mangelndes Aufklärungsinteresse der Politik 08:22 Deutschland und die USA: Geopolitische Abhängigkeiten 10:10 Die Andromeda-These: Wie glaubwürdig ist sie? 12:50 Technische Komplexität der Sabotage-Aktion 15:08 Seymour Hersh und die Rolle der USA 17:40 Der Stand der Ermittlungen (Generallbundesanwalt) 18:28 Wer profitiert? Wirtschaftliche und geostrategische Interessen 21:21 Die Rollen von Schweden, Dänemark und Norwegen 24:20 Langfristige Folgen für den Industriestandort Deutschland 29:12 Historischer Kontext: Die „Deutschland AG“ und das Ende einer Ära 32:14 Absicht oder Unkenntnis? Kritik an der aktuellen Politik 35:50 Strategiepapiere und die Schwächung Deutschlands 37:10 Mitwisserschaft der Bundesregierung? 39:18 Internationales Ansehen und diplomatisches Schweigen 41:15 Geopolitischer Showdown: Dollar, Energie und China 46:48 Auswirkungen auf Russland und die Sanktionen 51:52 Mediale Narrative und Meinungsvielfalt 54:20 Fazit und Informationen zum Film

Quelle: Bastian Barucker, 03.09.2026

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„Ein unter Waffengewalt unterzeichneter Deal“ – US-Venezuela-Ölpakt scharf kritisiert

Nachdem sie Venezuelas Präsidenten und First Lady entführt hat, hat die Trump-Regierung ein historisches Abkommen mit Venezuelas nicht gewählter Führung geschlossen, das ihr faktisch die Kontrolle über ein Fünftel der riesigen Ölreserven des Landes einräumt.

Der Ökonom Francisco Rodríguez erklärt Max Blumenthal von The Grayzone, warum er glaubt, dass das Abkommen „Diplomatie unter vorgehaltener Waffe“ darstellt, wobei Venezuelas de-facto-Präsidentin Delcy Rodríguez den USA im Wesentlichen Milliarden Barrel Rohöl schenkt, um dasselbe Schicksal wie ihr Vorgänger zu vermeiden.

Unter der Schirmherrschaft eines Unternehmens durchgeführt, das von einem venezolanischen Oligarchen geführt wird, gegen den im Ausland mehrere Anklagen wegen Geldwäsche erhoben wurden, bei geringer Transparenz und vollständiger US-Kontrolle, beschreibt Rodríguez das Abkommen als einen beispiellosen Ausverkauf der venezolanischen Souveränität, der Korruption Tür und Tor öffnen wird.

Francisco Rodríguez ist Senior Research Fellow am Center for Economic and Policy Research und Faculty Affiliate an der Josef Korbel School of International Studies der University of Denver. Er ist Autor von The Collapse of Venezuela: Scorched Earth Politics and Economic Decline, 2012-2020.

Website The Grayzone [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: The Grayzone Deutsch, 09.09.2026

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Europas Kriegsmentalität dreht durch: Die Schweiz beweist es | Alberto Togni

Europa befindet sich in einer kollektiven Kriegpsychose, in der jedes einzelne Problem wie Teil eines von Putin ausgelösten „hybriden Krieges“ wirkt. Selbst die Schweiz ist vor diesen Prozessen nicht sicher. Alberto Togni, Mitglied des Vorstands der Kommunistischen Partei der Schweiz, erläutert, warum er die Neutralitätsinitiative der Schweiz unterstützt. Er plädiert für Blockfreiheit, Vermittlung, Widerstand gegen eine NATO-Mitgliedschaft und einseitige Sanktionen und verknüpft Neutralität mit Souveränität, Arbeitnehmerrechten, wirtschaftlicher Diversifizierung und der möglichen Rolle der Schweiz in einer multipolaren Welt.

Albertos Seite:Alberto Togni [LINK]

Zeitstempel: 00:00:00 Einführung in die Neutralitätsinitiative 00:01:46 Warum ein Kommunist Neutralität unterstützt 00:06:06 Die Rahmung der „pro-Putin“-Kampagne 00:11:13 Die Schweiz und Europas Kriegsmentalität 00:15:30 Bringt die Zusammenarbeit mit der NATO Sicherheit? 00:20:35 Medienpropaganda und öffentliche Meinung 00:24:47 Ein marxistisches Argument für Neutralität 00:32:14 Sanktionen, Solidarität und Neutralität 00:36:10 Aussichten für das Referendum und Kampagnenbemühungen 00:41:40 Eine neutrale Schweiz in einer multipolaren Welt 00:44:28 Wie man Alberto Togni folgen kann

Neutrality Studies Substack [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 06.09.2026

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Iran kapert US-U-Boot, trifft zwei Kriegsschiffe: Trump rastet aus

Col. Lawrence Wilkerson und Patrick Henningsen sprechen darüber, wie Iran über Nacht als Vergeltung für Trumps verzweifelte Angriffe auf iranische Tanker nahe der Insel Kharg einen massiven Raketenbeschuss entfesselt hat – die größte Militäroperation seit Beginn des Krieges. Der Krieg ist erheblich eskaliert, und die sich zuspitzende Eskalation verändert die Weltordnung für immer.

Patricks Henningsen Substack [LINK]

Substack [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Danny Haiphong Deutsch, 10.09.2026

Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Iran zwingt die USA in die Defensive – US-Stützpunkte nicht mehr tragfähig

In diesem Video berichtet der Menschenrechtsanwalt und Journalist Dimitri Lascaris über die eskalierenden Kämpfe im Jemen und die Frage, warum der Vormarsch von Ansar Allah auf eine strategisch wichtige Hafenstadt weit über das Land hinaus Folgen haben könnte. Zugleich verschärft sich die Konfrontation zwischen Iran und den USA rund um die Straße von Hormus, nachdem Teheran eine deutlich ausgeweitete Kontrollzone angekündigt hat.

Wie stark geraten die USA und ihre Verbündeten dadurch inzwischen unter Druck? Lascaris untersucht neue Aussagen über die Zukunft amerikanischer Militärstützpunkte am Persischen Golf, die Folgen des Tankerkriegs für die Energie- und Ölmärkte sowie weitere Anzeichen wachsender innerer Probleme in Israel.

Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 7. September 2026 auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um in Deutschland und darüber hinaus zur Meinungsbildung zu diesem Thema beizutragen.

Original-Video [LINK]

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ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, internationales Recht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reasons 2 Resist with Dimitri Lascaris: / @reason2resist

Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.

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Quelle: acTVism Munich, 11.09.2026

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„Israel First“-Kongressabgeordnete fordern Ermittlungen gegen Max Blumenthal

Max Blumenthal und Aaron Maté von The Grayzone diskutieren den abgedrehten Brief aus dem Kongress, der diesen September von einem Trio Israel-First-Abgeordneter über den X-Account von Trumps Handlangerin Laura Loomer veröffentlicht wurde und in dem die US-Außen- und Justizministerien aufgefordert werden, Blumenthal wegen seiner journalistischen Arbeit aus dem Iran zu „untersuchen“.

Website The Grayzone [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: The Grayzone Deutsch, 10.09.2026

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