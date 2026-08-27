Sahra Wagenknecht im Gespräch mit NDS-Herausgeber Albrecht Müller: „Ich sehe eine reale Kriegsgefahr …

Sahra Wagenknecht im Gespräch mit NDS-Herausgeber Albrecht Müller: „Ich sehe eine reale Kriegsgefahr …

Sahra Wagenknecht im Gespräch mit NDS-Herausgeber Albrecht Müller: „Ich sehe eine reale Kriegsgefahr …

Albrecht Müller
27. August 2026 um 11:00 Ein Artikel von: Albrecht Müller

… und sie wollen offenbar genau die Stimme zum Verstummen bringen, die sich nicht an den Mainstream anbiedern wird – und das wissen sie auch.“ – Das Interview finden Sie hier. Es enthält noch einige andere interessante Aussagen, unter anderem …

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Podcast: Play in new window | Download

Zur Gesellschafts- und Sozialpolitik / Renten:

„Das hängt auch mit der Rüstung zusammen: Was Friedrich Merz jetzt macht und auch die SPD mitträgt, ist, dass der deutsche Sozialstaat kurz und klein geschlagen wird. Die Riester-Reform und die Rentenkürzungen unter Gerhard Schröder waren ja schon schlimm, das waren falsche Weichenstellungen. Aber was sie heute vorhaben, das wäre noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen.“

Und übrigens:

„Die größte Oppositionspartei – die AfD – steht bei der Frage der Sozialpolitik ganz fest an der Seite der CDU.“

„Die AfD fordert ja beispielsweise, dass nach einem halben Jahr Arbeitslosigkeit, also Bürgergeldbezug oder Grundsicherungsbezug, Menschen verpflichtet werden zu gemeinnütziger Arbeit. Das heißt, viele Facharbeiter, auch Ingenieure, die jetzt in der Industrie ihren Job verlieren, müssten dann nach einem halben Jahr Grünanlagen pflegen. Das ist aber etwas, was die meisten Wählerinnen und Wähler so nicht wahrnehmen, weil es eben nicht im Vordergrund der Debatte steht.“

Externer Inhalt

Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen.

Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Titelbild: NachDenkSeiten

Rubriken:

Außen- und Sicherheitspolitik Audio-Podcast BSW Demokratie Interviews Sozialstaat Wirtschaftspolitik und Konjunktur

Schlagwörter:

Neu: unterstützen leicht gemacht

Unabhängiger Journalismus braucht unabhängige Finanzierung

Die NachDenkSeiten sind für eine kritische Meinungsbildung wichtig, das sagen uns sehr, sehr viele – aber sie kosten auch Geld. Deshalb bitten wir Sie, liebe Leser, um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank!

Jetzt unterstützen
Nächster Beitrag: Vorheriger Beitrag:
Nächster Beitrag: Vorheriger Beitrag:

NachDenkSeiten auf der Bundespressekonferenz

Archive

Beitrag versenden

Sie kennen jemand der sich für diesen Beitrag interessieren könnte?
Dann schicken Sie ihm einen kleinen Auszug des Beitrags über dieses Formular oder direkt über Ihr E-Mail-Programm!