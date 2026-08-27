Sahra Wagenknecht im Gespräch mit NDS-Herausgeber Albrecht Müller: „Ich sehe eine reale Kriegsgefahr …

… und sie wollen offenbar genau die Stimme zum Verstummen bringen, die sich nicht an den Mainstream anbiedern wird – und das wissen sie auch.“ – Das Interview finden Sie hier. Es enthält noch einige andere interessante Aussagen, unter anderem …

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Zur Gesellschafts- und Sozialpolitik / Renten:

„Das hängt auch mit der Rüstung zusammen: Was Friedrich Merz jetzt macht und auch die SPD mitträgt, ist, dass der deutsche Sozialstaat kurz und klein geschlagen wird. Die Riester-Reform und die Rentenkürzungen unter Gerhard Schröder waren ja schon schlimm, das waren falsche Weichenstellungen. Aber was sie heute vorhaben, das wäre noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen.“

Und übrigens:

„Die größte Oppositionspartei – die AfD – steht bei der Frage der Sozialpolitik ganz fest an der Seite der CDU.“

„Die AfD fordert ja beispielsweise, dass nach einem halben Jahr Arbeitslosigkeit, also Bürgergeldbezug oder Grundsicherungsbezug, Menschen verpflichtet werden zu gemeinnütziger Arbeit. Das heißt, viele Facharbeiter, auch Ingenieure, die jetzt in der Industrie ihren Job verlieren, müssten dann nach einem halben Jahr Grünanlagen pflegen. Das ist aber etwas, was die meisten Wählerinnen und Wähler so nicht wahrnehmen, weil es eben nicht im Vordergrund der Debatte steht.“

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