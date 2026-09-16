Videohinweise am Mittwoch

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)



Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:

Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.

Gewalt von Siedlern: Warum Israel wenig dagegen unternimmt

Die israelische Regierung muss sich schon länger des Vorwurfs erwehren, im besetzten Westjordanland wie ein Apartheidregime zu handeln. Es gehe um systematische Gewalt gegen Palästinenser, Vertreibung und Enteignung. So lauten die Vorwürfe der Menschenrechtsorganisation B’Tselem. Sie hat jetzt eine neue Studie zu Siedlergewalt vorgelegt.

ARD-Reporterin Pia Steckelbach ordnet die Studie und die Situation in der Region ein.

Mehr Infos zur Studie: Kritik an Israels Politik im Westjordanland – “Projekt zur Auslöschung der palästinensischen Gemeinschaft” [LINK]

Quelle: tagesschau, 14.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Flassbeck spricht: Warum die EZB Deutschland weiter schwächt

Die EZB hat es wieder getan. Sie hat ohne Rücksicht auf Verluste die Zinsen erhöht. Mitten in einer ausgeprägten Nachfrageschwäche der europäischen Wirtschaft dämpft die EZB die Nachfrage. Und das, weil die Inflationsrate ein klein wenig höher ist als sie es sich vorgenommen hat. Das ist verantwortungslos und zeigt, dass Europa einfach eine falsche Rollenverteilung in der Wirtschaftspolitik hat. Eine Notenbank, die nicht, wie in den USA, auch für die Beschäftigung verantwortlich ist, macht enorme Fehler. Sie tut so, als ob ihre Politik ohne Folgen wäre oder ohne weiteres von den anderen Bereichen ausgeglichen werden könnte. Das ist nicht der Fall. Für Deutschland ist das katastrophal, weil hier ohnehin die eine Wirtschaftspolitik betrieben wird. Die EZB spielt mit dieser Entscheidung der AfD unmittelbar in die Hände.

Im neuen Format auf dem Kanal des Westend Verlags analysiert Flassbeck wöchentlich die entscheidenden Entwicklungen der Weltwirtschaft – ruhig, präzise und jenseits gängiger Narrative.

Heiner Flassbeck studierte Volkswirtschaft in Saarbrücken und wurde 1987 an der FU Berlin promoviert. Er arbeitete im Stab des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und danach im Bundesministerium für Wirtschaft. Im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin war er von 1988 bis 1998 Leiter der Abteilung Konjunktur. Im Jahr 1998 wurde Heiner Flassbeck zum beamteten Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen ernannt. Von August 2003 bis Dezember 2012 war er bei UNCTAD in Genf Direktor der Abteilung für Globalisierung und Entwicklungsstrategien. Mit Friederike Spiecker zusammen hat er in den Jahren 2020 und 2022 einen “Atlas der Weltwirtschaft” herausgebracht, der bei Westend erschienen ist.

Quelle: Westend Verlag, 10.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Flassbeck spricht: Es fehlt eine langfristige Strategie

Heiner Flassbeck spricht über die aktuelle Konjunkturlage und die Fehleinschätzungen, die man täglich in den Medien hört. Er widmet sich aber auch der Frage, warum die Menschen in Deutschland so unzufrieden sind und in Massen AfD wählen werden. Er erläutert am Beispiel der Ärztin, die Friedrich Merz in einer Fernsehsendung herausgefordert hat, was schief läuft. Den Menschen fehlen die Begründungen für das, was geschieht und was die Politik entscheidet. Man macht Politik, die völlig losgelöst ist von den eigentlichen Problemen und wundert sich, dass die Betroffenen fragen: Warum denn ausgerechnet ich für das bezahlen, was andere angerichtet haben

Quelle: Westend Verlag, 04.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Wie die CIA die öffentliche Meinung manipuliert

Die liberale feministische Ikone Gloria Steinem, eine enge Verbündete der Kriegstreiberin Hillary Clinton, ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Was viele Menschen nicht wissen: Sie war CIA-Agentin. Ben Norton erklärt, wie die CIA eine proimperialistische, antikommunistische „kompatible Linke“ aufgebaut hat, die Propaganda verbreitet, in der das US-Imperium als „fortschrittliche“ Kraft dargestellt wird, während die USA den Globalen Süden unterdrücken, ununterbrochen Kriege führen und unzählige Staatsstreiche organisieren.

Themen: 0:00 Gloria Steinem, CIA-Agentin 1:42 Hillary Clinton, Kriegstreiberin 2:57 Der Krieg der USA und der NATO brachte die Sklaverei nach Libyen 3:44 Imperialistischer „Feminismus“ 4:38 Steinems Arbeit für die CIA 6:18 Die „kompatible Linke“ der CIA 8:18 (AUSSCHNITT) Steinem gibt ihre Arbeit für die CIA zu 9:37 CIA-Putsch im Iran 10:46 CIA-Putsch in Guatemala 12:08 Einmischung der CIA in ausländische Wahlen 12:26 Die CIA mischte sich in die italienischen Wahlen von 1948 ein 13:41 Das US-Imperium lehnt echte Demokratie ab 14:31 Von den USA unterstützte Gräueltaten in Indonesien 17:45 Imperialistische Feministinnen für den Krieg 19:02 US-Kriege verursachen Millionen von Todesopfern 20:42 US-Interventionen 21:31 Kongress für kulturelle Freiheit 22:52 Propaganda zum Thema „Totalitarismus“ 23:17 Die Sowjetunion besiegte Nazideutschland 25:02 Die CIA unterstützte Hannah Arendt 27:58 Die CIA finanzierte antikommunistische Intellektuelle 30:48 Das Narrativ „Demokratie vs. Autokratie“ 33:24 AOCs liberaler Imperialismus 34:49 Das wahre Gesicht des US-Imperiums 36:22 Outro

Geopolitical Economy Report auf X [LINK]

Ben Norton auf X [LINK]

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 05.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Sahra Wagenknecht im Interview: Was passiert jetzt mit der AfD?

SACHSEN-ANHALT: AfD und BSW? Wagenknecht packt aus und wird deutlich nach der Wahl!

Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt äußert sich Sahra Wagenknecht, Vorsitzende der BSW-Grundwertekommission, im WELT-Interview über Gespräche mit der AfD, eine mögliche punktuelle Zusammenarbeit und die Debatte um den Verfassungsschutz. Die Kernpunkte des Gesprächs: – Keine Koalition: Wagenknecht schließt eine feste Koalitionsregierung mit der AfD aus, betont jedoch die Bereitschaft, über gemeinsame Mehrheiten in Sachfragen wie Bildung, Meinungsfreiheit und Energiepolitik zu sprechen. – Kritik am Verfassungsschutz: Sie wirft der Bundesregierung vor, den Inlandsgeheimdienst zur Bekämpfung von Oppositionellen und Regierungskritikern zu instrumentalisieren. – Überparteilicher Ministerpräsident: Wagenknecht wirbt für eine parteilose Persönlichkeit an der Regierungsspitze in Sachsen-Anhalt, um die politische Polarisierung zu überwinden.

Quelle: WELT Nachrichtensender, 10.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Wie ernst ist die Lage? Salim Samatou im Gespräch mit Dr. Daniele Ganser

Am 6.9.2026 habe ich mich mit Salim Samatou in Basel getroffen und dieses Gespräch aufgezeichnet. Salim wollte mit mir über mein neues Buch “Kampf der Giganten” sprechen, das am 14. September 2026 im Westend Verlag erscheint [LINK]

Salim Samatou ist Comedian, Historiker und Autor. Er wurde in Marokko geboren und ist in Deutschland aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte er zunächst Internationale Wirtschaftsinformatik und anschließend Geschichte an der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Seinen medialen Durchbruch feierte er 2016 mit dem Gewinn des RTL Comedy Grand Prix. Es folgten zahlreiche Bühnenauftritte sowie Produktionen für Fernsehen und Online-Streaming. In seinem ersten Sachbuch (erscheint im Dezember 2026) verbindet Salim seine Leidenschaft für Geschichte mit seinem Blick auf Politik, Wirtschaft und gesellschaftliche Entwicklungen. Komplexe Zusammenhänge erklärt er verständlich, unterhaltsam und mit dem Humor, der ihn seit Jahren auf der Bühne auszeichnet.

Ganser Website [LINK]

Quelle: Daniele Ganser, 08.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Trita Parsi: Enormer Huthi-Sieg verändert den Krieg zwischen USA und Iran

Trita Parsi ist Mitbegründer und Executive Vice President des Quincy Institute for Responsible Statecraft. Folgen Sie dem Substack von Trita Parsi [LINK]

Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]

Original Video [LINK]

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Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 12.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Dieselkrise verschärft sich: Huthis verstärken Kontrolle über al-Mandeb-Straße

Diesel- und Benzinpreise erreichen historische Höchststände, während Donald Trump endlich einräumt, dass die Vereinigten Staaten sich im Krieg mit Iran befinden – ein Krieg, der, wie er nun sagt, erst nach den Zwischenwahlen enden wird. In dieser Folge analysieren wir, wie eine sich zuspitzende Energiekrise, eine wiedererstarkte Huthi-Offensive gegen Saudi-Arabien und Scott Bessents Plan, den Energieschock gegen China einzusetzen, zu einem echten wirtschaftlichen Sturm für den Westen zusammenprallen könnten. Steuert Washington schlafwandelnd auf eine Krise zu, die es nicht kontrollieren kann?

The Duran: Episode 2621

00:00:00 Diesel- und Benzinpreise erreichen historische Höchststände

00:00:31 Trump räumt ein, dass die USA nun im Krieg sind

00:01:00 Warum die gesamte Wirtschaft von Diesel abhängig ist

00:01:59 Steigende Dieselpreise drohen höhere Inflation und Zinsen zu verursachen

00:03:21 Europa sieht sich gefährlich niedrigen Erdgasreserven gegenüber

00:05:28 Straße von Hormus bleibt geschlossen, kein Ende in Sicht

00:06:04 Huthis nehmen den Krieg mit Saudi-Arabien wieder auf

00:07:04 Trump verschiebt die Zielvorgaben und bietet eine Bestechung von 5000 Dollar an

00:08:48 Wie Trump eine echte Vereinbarung mit Iran verspielt hat

00:14:34 Bessent setzt auf Finanzengineering, um China auszumanövrieren

The Duran #1 Geopolitics Podcast on X [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: The Duran Deutsch, 13.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Rüstungsaussage: AfD-Spitzenmann Siegmund sorgt für Empörung

Sollen Rüstungsgüter bei der von der AfD geplanten Abschiebeoffensive eingesetzt werden? Aussagen von Ulrich Siegmund lösen entsetzte Reaktionen aus. Die SPD sieht eine «politische Drohung».

Quelle: Stuttgarter Zeitung & Stuttgarter Nachrichten (104.000 Abonnenten), 11.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Israelische Waffen & AfD-Remigration: Was sagt Siegmund da?!

Ulrich Siegmund (AfD) wird zur geplanten Ansiedlung des israelischen Rüstungskonzerns Elbit Systems in Sachsen-Anhalt befragt – und spricht plötzlich von einer „Remigrations- und Abschiebeoffensive“, für die man entsprechende „Hilfsmittel“ brauche. Aussetzer, eingeübter Themenwechsel oder bewusste Botschaft? Ich schaue mir seine vollständige Antwort, den Kontext und die möglichen Erklärungen genauer an.

Quelle: Actuarium, 12.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Aufstieg der AfD! – Ein Rätsel? – 99 ZU EINS Short Reaction No. 3

Menschen wählen rechte Parteien, weil sie finanzielle Nöte haben. Stimmt das? Und kann man den Rechtsruck bekämpfen, indem man die materielle Lage der Menschen verbessert?

Quelle: 99 ZU EINS, 10.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Merz gegen AfD: Remigration heißt ethnische Säuberung (die Gewalt der Demokratie)

Mann kann nicht nur autoritäre Diktatoren oder Extremisten verharmlosen – sondern auch die demokratische Herrschaft.

Genau das darf man im deutschen Diskurs täglich beobachten.

Gerade der Wahlkampf in Sachsen-Anhalt hat eines offensichtlich gemacht: Wer sich Demokrat nennt und Rechtsradikale per se als Faschisten bezeichnet, verharmlost die Gewalt, die der Deutsche Rechtsstaat auszuüben in der Lage ist. Und zwar völlig im Rahmen des demokratischen Systems.

Quelle: Medienindustrie, 14.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Ulrich Heyden (Moskau): Wahlen in Russland: Gefahr für Putin?

Wie stabil ist Putins Macht angesichts der Wahlen in Russland? Journalist Ulrich Heyden berichtet aus Moskau über das Wahlsystem, die wichtigsten Parteien und die Stimmung in der Bevölkerung. Im Gespräch geht es um wirtschaftliche Sorgen, den Ukrainekrieg, das Verhältnis zum Westen und die Frage, ob sich an der politischen Dominanz von Einiges Russland etwas ändern könnte.

Kurze Anmerkung von Ulrich Heyden: Die KPRF hat bei den Duma-Wahlen 2021 nicht 13 sondern 18,9 Prozent bekommen.

Das Gespräch führte Reinhard Schuberth

[…]

Quelle: weltnetzTV, 13.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Die NATO Übernimmt die Schweiz? Neutralität am ENDE | Rafael Lutz

Die NATO Turbos versuchen mit Hochdruck die Schweiz in die Arme der Allianz zu treiben. Der Schweizer Journalist Rafael Lutz bespricht mit uns sein neustes Buch, „Das NATO-Netzwerk in der Schweiz“. Er beschreibt, wie transatlantische Netzwerke in Verwaltung, Militär, Politik, Thinktanks und Medien die Schweizer Außen- und Sicherheitspolitik beeinflussen. Anhand konkreter Beispiele diskutieren Lutz und Lottaz personelle Veränderungen im VBS, den Fall Jean-Daniel Ruch, die Rolle der NZZ sowie die Debatte über die Neutralitätsinitiative. Außerdem geht es um die Beziehungen zur NATO, den Ukrainekrieg, politische Doppelstandards und die wachsende Abhängigkeit von den USA. Welche Zukunft bleibt der traditionsreichen Schweizer Neutralität? Eine aktuelle Analyse vor der entscheidenden Volksabstimmung im September 2026.

Rafael‘s neuer Substack [LINK]

PS: Rafael‘s Buch wurde in der Zwischenzeit bereits aus den grösseren Schweizer Buchhandlungen entfernt.

Time-Stamps: 0:00 Das NATO-Netzwerk in der Schweiz 4:15 Wer in Verwaltung und VBS Karriere macht 9:30 Der Fall Jean-Daniel Ruch 18:59 Expertengremien, Thinktanks und Ukrainepolitik 26:54 Neutralitätsinitiative und NATO-Integration 29:27 Die NZZ und die mediale Deutungshoheit 41:55 „Säuberungswelle“ im VBS: Stimmen aus dem Inneren 47:29 Doppelstandards, US-Abhängigkeit und Ausblick

Neutrality Studies Substack [LINK]

Original Video [LINK]

Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.

Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 31.08.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Venedig spendet 25-minütigen Beifall für Film über Israels Massenmord an Zivilisten im Gazastreifen • FRANCE 24

Laut einem am Donnerstag auf den Filmfestspielen von Venedig vorgestellten Dokumentarfilm, der die offiziellen Darstellungen des Krieges in Frage stellt, wurden massive zivile Opfer routinemäßig in die Entscheidungen der israelischen Streitkräfte über Angriffsziele im Gazastreifen einkalkuliert. „NAZA“ unter der Regie der israelischen Journalisten Yuval Abraham und Rachel Szor erhielt bei seiner Premiere 25-minütigen stehenden Applaus – mit Abstand der längste des diesjährigen Festivals.

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

France 24 ist Teil des französischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Quelle: FRANCE 24 English (3,67 Mio. Abonnenten), 11.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Der Dokumentarfilm „NAZA“ deckt Israels KI-Tötungsmaschine in Gaza auf

Ein erschreckender neuer Dokumentarfilm über Israels KI-gestützte Massenvernichtung von Zivilisten in Gaza erhielt bei seiner Premiere auf den Filmfestspielen von Venedig 25 Minuten lang stehenden Applaus.

Der Film wurde von zwei Oscar-prämierten israelischen Filmemachern gedreht.

Das Publikum applaudierte Yuval Ibrahim und Rachel Szor nach der Vorführung am Donnerstag ununterbrochen.

Der Film „NAZA“ zeigt Gespräche mit Vertretern des israelischen Militärgeheimdienstes und Whistleblowern darüber, wie sie Palästinenser in Gaza ins Visier nahmen.

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

Al Jazeera wird ganz oder teilweise von der Regierung Katars finanziert.

Quelle: Al Jazeera English, 11.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen VOLLSTÄNDIGE PRESSEKONFERENZ: Die Macher von „Naza“ enthüllen Aussagen von 24 israelischen Offizieren beim Filmfestival in Venedig | AA1B

Die Filmemacher hinter „Naza“ sprechen während einer Pressekonferenz bei den Filmfestspielen von Venedig über ihre Recherchen zu den zivilen Todesopfern im Gazastreifen. Der Dokumentarfilm enthält anonymisierte Aussagen von 24 israelischen Geheimdienstoffizieren und Soldaten, deren Erscheinungsbild und Stimmen zu ihrem Schutz digital verändert wurden. Die Macher sprechen über Rechenschaftspflicht, das Schweigen der Medien, künstliche Intelligenz und die Herausforderungen bei der Dokumentation mutmaßlicher Staatsverbrechen. Für weitere Details sehen Sie sich unseren Beitrag an und abonnieren Sie unseren Kanal DRM News.

Auf den Filmfestspielen von Venedig findet eine Pressekonferenz zu „Naza“ statt, einem Dokumentarfilm, der sich mit der Zahl der zivilen Todesopfer im Gazastreifen befasst. Die Filmemacher sprechen über die menschlichen Auswirkungen des Konflikts und die Herausforderungen bei der Dokumentation des Leidens der Zivilbevölkerung. Die Vorführung rückt den Gaza-Krieg auf einem der einflussreichsten internationalen Filmfestivals der Welt in den Fokus. Für weitere Details seht euch unseren Beitrag an und abonniert unseren Kanal, DRM News.

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[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

Quelle: DRM News (944.000 Abonnenten), 10.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Warum verschärft Bundeskanzler Merz die Spannungen mit Russland? Ulrike Guérot erklärt | Harici

Die Politikwissenschaftlerin und Europa-Expertin Dr. Ulrike Guérot war zu Gast in der Sendung „Strategic Compass“ von Prof. Dr. Hasan Ünal auf dem YouTube-Kanal von Harici. Guérot sprach über die eskalierenden Spannungen zwischen Deutschland und Russland, die Drohnen-Kontroverse in Leipzig und die Politik der Merz-Regierung gegenüber Moskau.

Guérot argumentierte, dass Deutschland in seiner Politik gegenüber Russland zunehmend isoliert werde, und erklärte, der erwartete Aufstieg der AfD bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt könne einen „Dominoeffekt“ in der deutschen Politik auslösen. Bei der Analyse der Zukunft der Merz-Regierung, der Möglichkeit eines Machtantritts der AfD und der politischen Kluft zwischen Ost- und Westdeutschland ging Guérot auch auf den Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich ein. Guérot bewertete die politischen Umwälzungen in Frankreich anhand von Marine Le Pen, Jordan Bardella und Jean-Luc Mélenchon und argumentierte, dass Deutschland und Frankreich, die beiden zentralen Länder Europas, an einem kritischen Scheideweg stünden.

Zur offiziellen Präsentationsseite von Ulrike Guérots neuem Buch „Endlich Europa!“, das im Westend Verlag erscheint, und zum damit verbundenen Projekt www.endlich-Europa.EU

[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]

Quelle: Harici Podcast, 05.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Linker Postliberalismus: Deutschland, aber sozial? – Ep. 370

Der Postliberalismus ist ein Begriff, der in Großbritannien und den USA schon seit einigen Jahren kursiert, jetzt wird er auch in Deutschland immer häufiger diskutiert. Dieses Konzept, das sich vom Liberalismus lösen will, ohne gänzlich auf seine Errungenschaften zu verzichten, gibt es in mehreren Versionen.

Während im Umkreis von JD Vance ein rechter Postliberalismus ins Spiel gebracht wird, gibt es auch eine linke Version, die sich an der Sozialdemokratie wie an der katholischen Soziallehre orientiert, aber mehr möchte, als bloß eine weitere Kritik des Neoliberalismus zu artikulieren.

Um Staatskunst geht es gleichermaßen wie um „Seelenkunst“, so formuliert den holistischen Ansatz jedenfalls der Politikwissenschaftler Adrian Pabst. Der progressive Liberalismus der Linken und der Marktliberalismus der Rechten seien eine unheilige Allianz eingegangen, jetzt gelte es, diesen Liberalismus zu überwinden, um zu einer postliberalen, auf das Gemeinwohl konzentrierten Wirtschaft und Gesellschaft zu gelangen, die aber auch das Individuum einhegt.

Kann das gut gehen? Darüber diskutieren Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt in einer neuen Folge von „Wohlstand für Alle“!

[Literaturangaben in der Videobeschreibung]

Quelle: Wohlstand für Alle, 09.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Die Wahrheit hinter Burnhams Sanktionen gegen Israel

Andy Burnhams Entscheidung, Handelssanktionen gegen Israels illegale Siedlungen zu verhängen, steht in scharfem Kontrast zu der Situation in der gleichen Woche des Vorjahres, als Keir Starmer den israelischen Präsidenten in der Downing Street empfing.

In seiner heutigen Rede im Parlament kündigte der britische Außenminister Ed Miliband zudem ein Verbot von Waffenexporten an, die „wesentlich zur Besetzung Palästinas beitragen“ würden, sowie ein Verbot der Werbung für Immobilien in illegalen Siedlungen in Großbritannien.

Burnham hofft vielleicht, dass er nun genug getan hat, um die Bedrohung seiner linken Flanke durch den Vorsitzenden der Grünen, Zack Polanski, abzuwehren, zumal bald eine hart umkämpfte Nachwahl in Inner London ansteht.

Die Maßnahmen haben in Tel Aviv heftige Reaktionen ausgelöst; der israelische Außenminister Gideon Sa’ar kündigte die Schließung des britischen Konsulats in Jerusalem an.

Washingtons Botschafter in Jerusalem, Mike Huckabee, deutete unterdessen an, dass britischen Firmen nun in einer Reihe von US-Bundesstaaten der Geschäftsbetrieb „untersagt“ werden könnte.

Doch gehen Burnhams neue Sanktionen weit genug?

Die Einstellung des Handels mit israelischen Siedlungen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der militärischen Beziehungen könnte dazu führen, dass die Labour-Partei gegenüber den Grünen an Boden verliert.

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[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]

Quelle: Declassified UK (288.000 Abonnenten), 08.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen Großbritanniens Sanktionen gegen israelische Siedlungen sind nur ein PR-Gag – mit Ali Abunimah

Ali Abunimah, Geschäftsführer, analysiert die jüngsten Maßnahmen Großbritanniens gegen israelische Siedlungen und erklärt, warum sie nichts weiter als eine vorgetäuschte Unterstützung für Palästina darstellen: symbolische Schritte, die darauf abzielen, Israel und die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung zu retten, während Großbritannien weiterhin Völkermord und Apartheid ermöglicht.

Dies ist ein Ausschnitt aus dem Livestream von „The Electronic Intifada“ am 1070. Tag des Völkermords im Gazastreifen. Zu Ali Abunimah, Nora Barrows-Friedman und Jon Elmer gesellte sich die CODEPINK-Aktivistin Jenin. Die gesamte Sendung können Sie hier ansehen [LINK]

Website for more reporting [LINK]

Quelle: The Electronic Intifada (347.000 Abonnenten), 13.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen

Die Pisa-Test Katastrophe. Wer prüft die Prüfer?

PISA-Schock in Deutschland: Während die Leistungen der Schüler steil bergab gehen, bleibt ein entscheidender Faktor völlig unbeachtet: der Test selbst. Warum die Methodik der PISA-Studie fragwürdiger ist als je zuvor.

Korrektur: Die polytechnische Oberschule war in der DDR die Regelschule, ohne besondere Technikorientierung.

[Umfangreiche Quellenangaben und weitere Informationen in der Youtube-Videobeschreibung]

Quelle: Prof. Dr. Christian Rieck (567.000 Abonnenten), 12.09.2026 Externer Inhalt Beim Laden des Videos werden Daten an Youtube übertragen. Inhalt von Youtube zulassen Inhalte von Youtube nicht mehr zulassen