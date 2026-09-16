Lisa Fitz – Reformpaket Regierung

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Lisa Fitz – Reformpaket Regierung

Lisa Fitz
16. September 2026 um 12:00 Ein Artikel von Lisa Fitz

Wochenlang wurde uns das große Reformpaket angekündigt. Das klingtbeilt nach Aufbruch. Nach Motorsäge. Nach Entrümpelung des Staates. Da erwartet man mindestens, dass danach drei Ministerien verschwunden sind, 50 Beauftragte arbeitslos werden und man endlich einen Bauantrag stellen kann, ohne vorher seinen Stammbaum bis zu Karl dem Großen nachweisen zu müssen. Und was kommt dann erst mal? – Eine Pressekonferenz … Bei uns ist die Pressekonferenz inzwischen die größte Reform des Landes. Je schlechter die Umfragewerte, desto größer die Bühne. Von Lisa Fitz.

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Rubriken:

Bundesregierung Innen- und Gesellschaftspolitik

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