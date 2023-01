Videohinweise am Mittwoch

Aaron Maté [stellt dem Wissenschaftler diese Kernfragen]: “Ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, dass die Schuld für das Scheitern der Umsetzung von Minsk mehrheitlich bei der extremen Rechten der Ukraine und ihrer erfolgreichen Einschüchterung der ukrainischen Regierung liegt. Haben Sie die jüngsten Äußerungen von Angela Merkel, der deutschen Bundeskanzlerin, gesehen, die zuzugeben schien, dass das Minsk-II-Abkommen eigentlich nie dazu gedacht war, Frieden zu schaffen, sondern in ihren Worten nur dazu, der Ukraine Zeit zu geben und diese Zeit zu nutzen, um stärker zu werden. Das hat Merkel gesagt, und ihre Kommentare wurden von vielen Kritikern als Eingeständnis interpretiert, dass die Staaten, die vermittelt haben, also Deutschland und Frankreich, es nie ernst damit meinten, Frieden zu schließen, um den Krieg im Donbass zu beenden, sondern im Grunde nur Zeit schinden wollten, um der Ukraine zu helfen, ihre Waffen und ihre Streitkräfte aufzubauen, um diesen Krieg heute zu bekämpfen. Und Poroschenko, der Minsk unterzeichnet hat, hat zuvor ähnliche Kommentare abgegeben. Eine andere Interpretation ist, dass sie einfach versucht hat, die Falken in den NATO-Staaten zu besänftigen, die sie dafür kritisieren, dass sie es damals gewagt hat, Frieden mit den ukrainischen Rebellen zu schließen. Wie haben Sie ihre Äußerungen aufgenommen und wie sehen Sie jetzt das Scheitern von Minsk und die Unfähigkeit, es umzusetzen und diesen Krieg zu vermeiden?”

Die tanzende Strack-Zimmermann im Dezember – Küppersbusch TV (Rückblick)

Der große Rückblick vom Dezember 2022!

Viel ist geschehen: Der moderne Tanz ist Weltkulturerbe, Elon #Musk ärgert Affen, #Kiesewetter erklärt uns die Lage in #Moskau, Marie-Agnes Flack-Zimmermann…äh…#StrackZimmermann bringt die Klicks und die #probono zieht Jahresbillanz. Viel Spaß und gute Unterhaltung mit den Highlights aus dem Dezember!

0:00 Meinung her, sonst schießen wir! 0:22 [Dance] 1:15 Neurolügie 3:02 Bitte klicken! 5:00 Der Kiesewetterbericht 9:08 FCK 22 10:51 Bastelspaß 14:00 Eine Friedenstaube für Markus, bitte! 15:24 Glamorous! 15:47 Das war 2022! 17:45 Hall of Fame 20:48 Seasons greetings 23:50 Küppis musikalisches Quiz

Quelle: Küppersbusch TV, 29.12.2022



Happy New Year

Übrigens… ist ihnen auch schon aufgefallen; an Silvester feiert die ganze Welt, dass sich das Datum ändert? Und ich wünsche mir insgeheim immer, dass wir irgendwann das Datum feiern, an dem sich die ganze Welt ändert. Und deshalb wünsche ich mir ein Datum in diesem neuen Jahr, an dem man den Krankheitsministern, also den Bersets, den Lauterbachs und allen Faucis dieser Welt samt der WHO, den Prozess macht… das wär’ ein Spass!

Quelle: Marco Rima, 01.01.2023



Marco Rima [Auszug transkribiert, CG]: “Es wird immer einen Stift geben, um die Zukunft zu schreiben. Aber es wird nie einen Radiergummi geben, um die Vergangenheit auszuradieren. Und deshalb wünsche ich mir in diesem Jahr ein Datum, an dem man den Krankheitsministern, also den Bersets, den Lauterbachs und allen Faucis dieser Welt, samt der WHO den Prozess macht. Das wäre dann für mich nicht nur eine 6:1, sondern ein klares 10:0. Ein echter Kantersieg und das würde bedeuten, dass wir am 1. Januar 2024 freudvoll auf ’23 zurückblicken, wo wir zum ersten Mal an Silvester nicht die Änderung des Datums feiern, sondern das Datum, an dem sich die ganze Welt zum Positiven verändert hat. An dem man den Mächtigen gezeigt hat, wie man Hummer fängt, äh wo der Hammer hängt und vor allem, wer das Sagen in einer Demokratie hat.”

tagesschauer #30 vom 23.12.2022

Zwei-Minuten-Terrine Wahnsinn mit Arnulf Rating, Chin Meyer und Axel Paetz.

Quelle: Maulhelden



Helmut Schleich und Alfred Dorfer: Die SPD und ihr innerer Ratschlag | SchleichFernsehen

Treffen sich zwei Politiker am Glühweinstand – einer von der SPD, der andere von der SPÖ. Wie das ausgeht, sehen Sie hier.

Quelle: BR Fernsehen, 15.12.2022

Uwe Steimles Neujahrsansprache 2023 / Steimles Aktuelle Kamera / Ausgabe 88

Wieder ist ein Jahr mit Steimles Welt vorüber, mit vielen Geschichten und Erlebnissen von und mit Uwe Steimle. Getragen von der Hausgemeinschaft, den Moderatoren, den Steimle Fans möchten wir uns ganz herzlich bei Euch bedanken für diese schöne Zeit, die wir hier in Steimles Welt auf YouTube erlebt haben. Ein Jahr mit vielen großartigen LIVE Veranstaltungen, die unvergessen bleiben. Mit viel Hingabe und Liebe tritt Uwe Steimle nicht nur auf der Bühne auf, sondern auch hier auf “Steimles Welt” wo Uwe Steimle als Künstler mit einem Feuerwerk an Ideen nicht nur das kleine Fernsehkollektiv überrascht und begeistert. Voller Vorfreude schauen wir ins nächste Jahr und lassen dabei ein Jahr voller Sorgen und Ängste hinter uns. Ein Jahr, in dem jeder einzelne versucht hat, es so gut wie möglich zu meistern. Dabei haben wir für das neue Jahr viele Hoffnungen und Wünsche, für deren Erfüllung wir noch viel Geduld aufbringen müssen. Die Leichtigkeit des Lebens scheint vorbei zu sein und man hat das Gefühl in globalen Krisen zu ersticken. Wir hoffen, dass Uwe Steimle und das kleine Fernsehkollektiv Ihnen auch 2022 etwas Freude und Zuversicht schenken konnten. Und wir hoffen, dass Sie den Sprung ins neue Jahr gut gemeistert haben. Passend dazu präsentieren wir Ihnen Uwe Steimles Neujahrsansprache am 01.01.2023 um 19 Uhr hier auf YouTube, die wir, das kleine Fernsehkollektiv, noch etwas verziert haben, mit unveröffentlichtem Material und Momenten zum Schmunzeln. Und damit herzlich willkommen im neuen Jahr auf Uwe Steimles YouTube-Kanal.

Quelle: Steimles Welt, 01.01.2023



Endlich in deutscher Übersetzung: Olaf Scholz’ Neujahransprache 2023!

Diese Rede darf auf keiner Silvesterparty fehlen! Olaf Scholz, Kanzler und Godfather des besten Deutschlands aller Zeiten, verkündet zwei Minuten lang die frohe Botschaft für das abgelaufene und kommende Jahr. In diesem Sinne: Guten Putsch!

Quelle: wohlstandsneurotiker – der podcast, 31.12.2022



B&B #68 Burchardt & Böttcher. “Merry Crisis and a Happy New Fear?”

Quelle: B&B – Burchardt & Böttcher – Wir müssen reden, 25.12.2022



heuteSCHAU zu Weihnachten. Fast alles Satire.

Quelle: Langemann Medien, 23.12.2022



Ludwig tobt! Das ist ihre neue Exit-Strategie. (neuer Spin!)

Quelle: Neue Normalität, 27.12.2022



DA GRAUST DA!

Quelle: Neue Normalität, 22.12.2022



Vitamin X Podcast Folge 177 #foryou #fürdich #shorts #fy

Fußballnationalmannschaften

Quelle: Salim Samatou



Lambrechts Silvester-Video

Quelle: _horizont_