Anmerkung JK: Der absolute Zynismus sind die Äußerungen des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung Jörg Dräger. Deutschlands einflussreichster neoliberalen Think Tank, war wesentlich an der Einführung des Hartz-IV Systems beteiligt und nun beklagt dessen Vorstand die Folgen der Einführung des Hartz-IV Systems.

Anmerkung JK: Und dann wundert man sich immer noch über die Wahlerfolge der AfD? Es spielt dabei keine Rolle, dass in dieser Hinsicht von der AfD nichts zu erwarten ist. Die Wut vieler Menschen auf die Verhältnisse in Deutschland und die Parteien des neoliberalen Konsenses, die diese Verhältnisse zu verantworten haben, ist offenbar so groß, dass sie die Wahl der AfD als einzige Form des Protestes sehen. Da hilft auch die zynische Apologetik der führenden deutschen „Qualitätsjournalisten“ nichts, die erklären die Populisten würden den Menschen mit einfachen Parolen Sand, über eine immer komplexer werdende Welt, in die Augen streuen. Die Frage ist, was ist komplex an der Tatsache, dass 1,9 Millionen Kinder in prekären Verhältnissen leben müssen, während auf der anderen Seite die Vermögenskonzentration immer weiter zunimmt.

Dazu: Hartz IV darf sich nach Einkommen der Eltern bemessen

Wer mit Familienangehörigen zusammenwohnt, bekommt weniger Hartz IV. Das Einkommen der Eltern kann demnach mindernd auf die Höhe der Leistungen angerechnet werden.

Hartz-IV-Empfänger, die in einer Bedarfsgemeinschaft mit Familienangehörigen leben, müssen Kürzungen ihrer Leistungen hinnehmen. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden (Az. 1 BvR 371/11). Demnach könne das Einkommen der Eltern mindernd auf die Höhe der staatlichen Leistungen angerechnet werden. Damit wurde die Klage eines Hartz-IV-Empfängers zurückgewiesen, der mit seinem Vater gemeinsam in einem Haushalt lebt.

Obwohl der 21-jährige Kläger gegenüber seinem Vater keinen Unterhaltsanspruch hat, muss er sich dessen Erwerbsunfähigkeitsrente „bedarfsmindernd“ anrechnen lassen. Solch eine Anrechnung ist laut Beschluss „auch dann nicht ausgeschlossen, wenn zivilrechtlich kein Unterhaltsanspruch besteht“. Maßgeblich sei allein „das tatsächliche Wirtschaften aus einem Topf“.

„Leben in Gemeinschaft wird bestraft“

Die Karlsruher Richter bestätigten damit Überlegungen des Gesetzgebers, dass Menschen, die in einer Bedarfsgemeinschaft zusammenleben, sich auch gegenseitig unterstützen, um den gemeinsamen Lebensunterhalt zu sichern. Die Minderung der Hartz-Regelleistungen auf dann 80 Prozent begründet das Sozialgesetzbuch mit Einsparungen der Betroffenen etwa bei Kosten für die Unterkunft und die Heizung.

Quelle: Zeit