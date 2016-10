dazu: Rentenniveau stabilisieren reicht nicht „Das Rentenniveau wurde im Jahr 2000 von SPD und Grünen in den Sinkflug geschickt. Den gilt es jetzt sofort zu stoppen“, erklärt Matthias W. Birkwald, rentenpolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE, zum heutigen Treffen des Rentendialogs, zu dem erneut keine Vertreter der Opposition eingeladen wurden. Birkwald weiter: „Eine Stabilisierung des aktuellen Rentenniveaus von 47,9 Prozent reicht überhaupt nicht aus, um jungen Menschen eine gute Perspektive für das Alter zu geben. 47,9 Prozent reichen auch keinesfalls aus, um Geringverdienenden ein sorgenfreies Leben im Alter zu ermöglichen. Und 47,9 Prozent reichen auch nicht, um Frauen die Chance auf eine eigenständige Alterssicherung zurückzugeben. Wenn die Rente wieder den Lebensstandard im Alter sichern soll, muss eine durchschnittliche Rente wieder mindestens 53 Prozent des durchschnittlichen Lohns betragen. Wenn Arbeitsministerin Andrea Nahles heute das Ende der Riesterrente verkünden würde, könnten durchschnittlich verdienende Beschäftigte mehr als 100 Euro zusätzlich pro Monat in die gesetzliche Rente stecken, statt sie Banken und Versicherungen hinterherzuwerfen. Der Staat würde jährlich mehr als drei Milliarden Euro einsparen, und die Arbeitgeber müssten sich endlich wieder paritätisch an der Finanzierung der gesetzlichen Rente beteiligen. Genau so wäre ein Rentenniveau von 53 Prozent auch finanzierbar – ohne Kapitalmärkte, ohne Versicherungskonzerne und ohne Banken.“ Quelle: Die Linke. im Bundestag

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Bei dem furchtbar schlimmen Fachkräftemangel wundert man sich schon, dass die deutsche Wirtschaft so dermaßen brummt, extreme Außenhandelsüberschüsse erwirtschaftet und es uns Deutschen so gut geht… oder gibt es hier innere Widersprüche? Die Grünen wollen sich mal wieder beim Kapital einschleimen und für die geplante schwarz-grüne Bundesregierung „fit“ machen. Wie kann man einen Fachkräftemangel diagnostizieren bei 5 Millionen Arbeitslosen, und solange die Gehälter in Deutschland so niedrig und schlicht international nicht konkurrenzfähig sind? Und warum verlassen aber viele Fachkräfte Deutschland in Richtung Schweiz, Großbritannien, Niederlande oder Skandinavien? Doch wohl hauptsächlich wegen der viel besseren Bezahlung und den deutlich besseren Arbeitsmarktchancen in den anderen Ländern. Warum kommt von den Grünen nicht die überfällige Forderung nach viel höheren Löhnen in Deutschland, z.B. in der Pflege oder im öffentlichen Dienst, was auch die wirtschaftliche Lage sofort verbessern würde – weil das der neoliberalen grünen Agenda diametral widerspricht?

In ganz Afghanistan besteht ein hohes Risiko, Opfer einer Entführung oder eines Gewaltverbrechens zu werden. Landesweit, auch in der Hauptstadt Kabul kann es zu Attentaten, Überfällen, Entführungen und andere Gewaltverbrechen kommen. Im Januar 2016 gab es in unmittelbarer Nähe des Flughafens Kabul eine heftige Detonation, bei der über 50 Zivilisten verletzt wurden. Im April 2016 wurden bei einem Anschlag gegen ein Regierungsgebäude in Kabul 80 Menschen getötet und über 340 teilweise schwer verletzt. Nach dem Ende der internationalen militärischen Unterstützungsmission ISAF haben die afghanischen Sicherheitskräfte landesweit die Sicherheitsverantwortung übernommen, sehen sich jedoch einer starken Insurgenz gegenüber und haben die Lage nicht überall unter Kontrolle. […]

dazu: Schampus und Cashflow für Vermieter: Wohnungsnot verschärft sich weiter Deutschlands Hochschulstädte plagt akute Wohnungsknappheit. Wer als Student viel Geld hat, zieht ins Nobelapartment, wer nicht, muss sehen, wo er bleibt. Während der Mangel an staatlichen Heimplätzen die Preise nach oben treibt, herrscht Goldgräberstimmung in der Immobilienwirtschaft. Die Politik tut nach wie vor zu wenig. Nur einfach Wohnen ist öde. Heute macht Student auf „Living cum laude“. Das heiße so viel wie „Wohnen und noch viel mehr als das“, erfährt man auf der Webseite von THE FIZZ, einem der aufstrebenden Player auf dem Wachstumsmarkt „Studentisches Wohnen“. Wer bloß in der Bude abhängen und büffeln will, ist hier fehl am Platz. Ihre Wohnheime seien „pulsierende und kreative Begegnungsstätten, die einen einzigartigen Zugang zu einer smarten, internationalen Studentengemeinschaft verschaffen und Raum für neues Denken eröffnen“, werben die Macher und weiter: FIZZ stehe für „Weltoffenheit, Toleranz und Integration“ sowie eine „offene, kosmopolitische und inspirierende Atmosphäre“. FIZZ kann im Englischen auch „Schampus“ bedeuten und der steigt bekanntlich zu Kopf. Quelle: Studis Online

dazu: Rechter Schmieren-Journalismus

Seit langem läuft in der neoliberalen Kampfpresse eine Kampagne mit dem Ziel, DIE LINKE in die Nähe der AfD zu rücken. Als ich Vorsitzender der Partei DIE LINKE war, griff der Vorstandsvorsitzende des Springer-Konzerns, Matthias Döpfner, persönlich zur Feder, um mir rechtes Gedankengut „nachzuweisen“.

An dieser Kampagne beteiligt sich, wen wundert’s, selbstverständlich die neoliberale Taz, die wie die Grünen Kriege und Sozialabbau befürwortet. Unter der Überschrift „Ein rechtes Konsensgespräch“ kommentiert die Taz-Redakteurin Ulrike Herrmann ein Streitgespräch zwischen Sahra Wagenknecht und Frauke Petry in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Um den „Konsens“ von Wagenknecht und Petry zu beweisen, schreibt die Taz-Redakteurin: „Die AfD versucht bekanntlich zu punkten, indem sie den Zuzug von Flüchtlingen ablehnt. Auch Wagenknecht findet, dass ‚entscheidend‘ sei, ‚Menschen in Not dort zu helfen, wo sich die meisten Notleidenden ohnehin befinden: in den Herkunftsländern und in den angrenzenden Regionen.’“ Petry, so Ulrike Hermann, ist begeistert und sagt: „Damit haben Sie gerade AfD-Positionen referiert, Frau Wagenknecht.“ Dass Sahra Wagenknecht diese durchsichtigen Umarmungsversuche Petrys mehrfach zurückweist, die fundamental unterschiedlichen Positionen zum Asylrecht thematisiert und Äußerungen Gaulands zur Zuwanderung als menschenverachtend bezeichnet, ist der Taz-Redakteurin keine Erwähnung wert.

Der Kommentar von Ulrike Herrmann zu Wagenknechts Forderung, den Noteidenden vor Ort zu helfen, entlarvt die Taz-Redakteurin auf beschämende Weise. Zunächst müsste sie wissen, dass noch nie ein AfD-Politiker gefordert hat, die Hilfen für die notleidenden Menschen in den Herkunftsländern und in den angrenzenden Regionen aufzustocken. Wagenknecht vertritt hier eine dezidiert linke Position. Der von den Grünen für das Amt des Bundespräsidenten gehandelte Schriftsteller Navid Kermani schreibt dazu: „Es ist möglich, eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik zu entwickeln, die Grenzen schützt, Lasten verteilt und den wirklich Bedürftigen Schutz gewährt, statt eine Auslese der physisch Stärkeren zu betreiben, also vorzugsweise jungen alleinstehenden Männern, weil diese die Gefahren und Strapazen der irregulären Routen am ehesten überstehen.“

Noch deutlicher wird der SPD-Politiker und Theologe Prof. Dr. Richard Schröder: „Nach Europa gelangen nicht die Ärmsten. Denen kann notabene nur vor Ort geholfen werden. Sie können die tausende Euro, die Schlepper verlangen, gar nicht aufbringen.“

Offensichtlich hat die Taz-Redakteurin noch nie darüber nachgedacht, dass es viel wirkungsvoller und gerechter wäre, den Hungernden in den Lagern und in den Elendsgebieten zu helfen.

„Allein bei der Sozial- und Steuerpolitik“, behauptet die Taz-Redakteurin, „zeigen sich deutliche Differenzen.“ Dass es sich hier um den Markenkern jeder linken Politik handelt und um die entscheidende Abgrenzung zu den neoliberalen Einheitsparteien CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen, zu denen sich auch was die Sozial- und Steuerpolitik angeht die AfD gesellt, fällt der Taz-Redakteurin gar nicht auf. Da sie in den Konsens der neoliberalen Parteien eingebunden ist, wird sie auch zukünftig nicht zwischen rechts und links unterscheiden können.

Quelle: Oskar Lafontaine via Facebook

dazu auch: Die heimliche Klammer zwischen ganz rechts und ganz links

in Doppelinterview mit Rechtspopulistin Petry und Linken-Fraktionschefin Wagenknecht zeigt, wie sehr sich linker und rechter Rand angenähert haben. Die Gemeinsamkeiten sind groß – und gefährlich.

Quelle: Süddeutsche

Anmerkung JK: Weiter geht die Hetze gegen Sahra Wagenknecht. Diesmal in der SZ. Der Kern ist, wie bereits gesagt, jede Kritik an der neoliberalen Politik der Mitte soll sofort kompromittiert werden. Derartige Diffamierungen schaden primär der LINKEN und genauso ist es gewollt. AfD-Anhänger dürften sich an einem gemeinsamen Interview Petrys mit Wagenknecht sowieso kaum reiben und die AfD so oder so wählen. Hier von Meinungsmache der „Qualitätsmedien“ zu reden, kann natürlich nur wieder bösartig sein.

Ein weiterer Aspekt: Sahra Wagenknecht ist das größte Hindernis einer Neoliberalisierung der LINKEN und einer rot-rot-grünen Koalition. Auch wenn man rot-rot-grün als politische Option möchte, sollte man bedenken, dass es sich bei der SPD und den Grünen inzwischen um durch und durch neoliberale Parteien handelt.

