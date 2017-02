Die Stimme einer NachDenkSeiten-Leserin im Angesicht des Karnevals: Wir sind wie „Papierschiffe gegen den Strom“

In der vergangenen Nacht kam die folgende Mail. Albrecht Müller.



Gerade habe ich mal im Fernsehen so durchgezappt und natürlich ist überall in den öffentlichen Sendern Karneval mit den herrlichen Büttenreden, einschließlich Rosenmontagsumzügen.

Donald Trump ist DAS Thema – leider im Sinne der Regierung und des Mainstreams.

Wie Prof. Mausfeld schon sagte, es wird nichts ausgelassen, um Meinung zu machen und die Bevölkerung in eine a-politische Haltung zu bringen, die das nachplappert, was von Oben gewünscht ist.

Der politische Karneval, der alle Ecken ausleuchtet, scheint vorbei zu sein. Das, was gesagt und gezeigt wird, ist jetzt nur noch Einheitsbrei, Konformismus, angepasstes dummes Zeug.

Unser, Ihr Protest von den NDS scheint mir im Augenblick so zu sein wie “Papierschiffe gegen den Strom” so heißt ein Buch von Josef Redding, was ich vor Jahren mal gelesen habe, als die SPD noch die sog. Arbeiter-Literatur hervorgebracht hat.

Trotzdem – kann man da nur sagen – tun, was das Gewissen und das Wissen will.

Herzliche Grüße

K. S.