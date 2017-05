Anmerkung Christian Reimann: Offenbar sieht Herr Varoufakis durchaus die gravierenden Nachteile durch Macrons Politik. Aber offensichtlich legt er größeren Wert auf seine persönlichen Erfahrungen im Umgang mit ihm während seiner kurzen Finanzminister-Zeit Griechenlands als auf das Wohl der französischen Arbeitnehmerschaft und der „progressiven französischen Wähler“. Das ist bedauerlich.

Bitte lesen Sie dazu erneut:

Dazu: Macron came to Greece’s aid during our crisis. The French left should back him

In 2002, Jacques Chirac, the French right’s leader, faced Jean-Marie Le Pen, the leader of the racist Front National, in the second round of France’s presidential election. The French left rallied behind the Gaullist, conservative Chirac to oppose the xenophobic heir of Vichy collaborationism. Fifteen years later, however, large sections of the French left are refusing to back Emmanuel Macron against Marine Le Pen, Jean-Marie’s daughter.

Progressives have good reason to be angry with a liberal establishment that feels comfortable with Macron – a former banker with no experience in politics prior to his brief appointment as minister of economy, industry and digital affairs by President François Hollande. They see him, correctly, as the minister who stripped full-time French workers of hard-won labour rights and who today is the establishment’s last resort against Le Pen.

Quelle: the guardian

Anmerkung unseres Lesers G.M: Genau hier irrt Herr Varoufakis. Rassismus und Xenophobie sind zwar verabscheuenswürdig, gefährlich, dumpf und primitiv, aber genau deswegen vergleichsweise einfacher zu bekämpfen als die neoliberale Ideologie, die sich einen wissenschaftlichen Anstrich gibt, als Notwendigkeit daherkommt und mit ihrer radikalen Gleichschaltung von Wirtschaft, Politik und allen gesellschaftlichen Lebens unter der Herrschaft der „Märkte“ weitaus faschistischer ist als der „Rechtspopulismus“. Die Menschenverachtung des Neoliberalismus ist viel umfassender.

Ergänzende Anmerkung Jens Berger: Yannis Varoufakis vergisst hier einen sehr wichtigen Punkt – Macron war seinerzeit natürlich auch Interessenvertreter des französischen Bankensystems und neben der Deutschen Bank gehören die französischen Großbanken zu den unterkapitalisiertesten in der Eurozone und waren massiv in griechischen Staatsanleihen investiert. Klar, dass eine harte Umschuldung nicht im Sinne Frankreichs war und er der griechischen Regierung entgegenkam. Ob die Austeritätspolitik überhaupt eine Rolle für sein Auftreten bei den Verhandlungen gespielt hat, lassen wir mal dahingestellt sein … ich bin da skeptisch.