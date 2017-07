Mindestens 547 Regensburger Domspatzen waren massiver körperlicher Gewalt, teils sexueller Gewalt ausgesetzt. Wo bleibt die „Schwarze-Socken“-Kampagne der CDU/CSU?

Das Unrecht, das Menschen in der früheren DDR widerfahren ist, beklagen wir mit Recht. Die CDU/CSU nutzt es auch 27 Jahre nach dem Ende der DDR immer noch, um Stimmung gegen alles Linke zu machen. Auch im jetzt angelaufenen Wahlkampf wird sie gegen „Rote Socken“ zu Felde ziehen. Die Gewalt im „schwarzen Lager“ interessiert sie viel weniger. Nicht nur, weil die körperliche und sexuelle Gewalt bei den Domspatzen wie auch insgesamt in der Obhut der Katholischen Kirche vermutlich geringer wiegt als jene in der DDR; die Gewalt im konservativen Bereich interessiert weniger, weil es den eigenen ideologischen und gesellschaftlichen Bereich betrifft. Das war schon nach 1945 so. Die Gewalt und Verbrechen der Nazis interessierten die CDU/CSU weniger als jene der Kommunisten. Albrecht Müller.

Wenn Sie mit diesem Vergleich nicht einverstanden sind, dann ist das zu verstehen. Wir sind daran gewöhnt, die Gewaltexzesse der christlichen Kirchen, deren Opfer in den letzten Jahrhunderten Millionen von Menschen wurden, zu vergessen und zu beschönigen. Dann sollte das allerdings für alle Seiten unserer Gesellschaft gelten. Und wenn es die Union nicht lassen kann, die Vergangenheit einseitig aufzuarbeiten, dann sollten wir vor unserem geistigen Auge präsent haben: Denkt an die Schwarzen Socken!

