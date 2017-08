Anmerkung Christian Reimann: Weshalb Herr Prantl den SPD-Kanzlerkandidaten und -Vorsitzenden, Herrn Schulz, so lobt, bleibt sein Geheimnis. Was ist z.B. an dem Programm „ordentlich“? Und gute Slogans werden das Vertrauen der Wählerschaft wohl nicht zurückbringen, das diese Partei seit über 10 Jahren massiv verloren hat – wegen ihrer neoliberalen Politik.

Anmerkung Jens Berger: Natürlich ist der Seitenwechsel unanständig. Dennoch sollte man sich auch im Klaren sein, dass eine Koalition mit nur einer einzigen Stimme Mehrheit mit einer Partei wie den Grünen, die nun einmal einen schwarzen Flügel haben, auch hochriskant ist. Nun soll es „vorgezogene“ Neuwahlen geben und zumindest den letzten Umfragen zufolge wird Niedersachen künftig schwarz-gelb regiert.